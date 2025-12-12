Nestlé investe em IA para personalizar compra de vitaminas e suplementos

Gigante conhecida por chocolates, cafés e alimentos do dia a dia, a Nestlé agora acelera a etapa mais ambiciosa de sua estratégia em saúde e nutrição. A Nestlé Health Science (NHS), divisão criada em 2011 e responsável pelas operações de nutrição especializada, suplementos e vitaminas, acaba de estrear no Brasil o Nestlé Nutre, um ecossistema digital apoiado por inteligência artificial generativa, que reúne conteúdos, serviços e um canal de comércio integrado.

A plataforma é o primeiro grande lançamento de um ciclo de investimentos de 200 milhões de francos suíços, cerca de R$ 1,3 bilhão, que a NHS vai aplicar na América Latina nos próximos três anos. O Brasil é o principal mercado para a NHS na região e está entre os quatro maiores globalmente.

Segundo Victor Vendramini, head de eBusiness da Nestlé Health Science para a América Latina, a NHS vive um momento de consolidação dentro da estratégia global da Nestlé, ancorada no aumento da longevidade, no autocuidado e na busca por soluções nutricionais ao longo da vida.

"Quando falamos de Nestlé, normalmente vêm à cabeça chocolate, leite, cafés. Mas o core da Nestlé é nutrição e NHS é essa unidade de negócio que capitaneia muito dessa questão de saúde e bem-estar", diz Vendramini.

Victor Vendramini, head de eBusiness da Nestlé Health Science para a América Latina: Brasil é um território super fértil para lançarmos soluções novas e digitais (Divulgação)

O executivo destaca que a operação de Health Science tem crescimento de dígitos desde 2017. Entre os mercados onde a unidade atua, o Brasil foi escolhido para dar o pontapé inicial com o Nestlé Nutre, fruto de um investimento de R$ 10 milhões. Mais que um canal de vendas, a plataforma se propõe a ajudar o consumidor que muitas vezes fica na dúvida de qual vitamina ou suplemento comprar, diante de tantas opções.

"Há uma pesquisa de 2024 que mostra que 75% dos usuários de nutracêuticos querem recomendações personalizadas. O consumidor se perde. Ele precisa de direcionamento", diz Vendramini.

O Brasil, onde marcas da Nestlé, como a Nutren, têm liderança de mercado, acaba virando terreno propício para o lançamento da plataforma, afirma Vendramini. A relação do brasileiro com o autocuidado após a pandemia e sua forte relação com a tecnologia são outros fatores que jogam a favor da estratégia. Fora o aumento da população idosa — que deve superar, em número, jovens e crianças até 2030.

Na dúvida, pergunte para a Nina

Uma das ferramentas da Nestlé Nutre é a Nina, assistente virtual de IA generativa treinada por médicos, nutricionistas e especialistas em regulamentação. O nome foi escolhido pela equipe de NHS no Brasil. Nina oferece dicas de hábitos, rotinas e alimentação, sempre reforçando a necessidade de acompanhamento profissional.

Os testes iniciais mostraram que a interação com a assistente virtual gera um aumento potencial de intenção de compra da ordem de 35%. Isso implica em um crescimento expressivo de receita para a NHS.

Um quiz de produtos dentro da plataforma indicar combinações de vitaminas e suplementos de acordo com estilo de vida, objetivos e hábitos alimentares do consumidor. Nos testes, o usuário gastou 20% mais com produtos do que fazendo uma compra direta pelo e-commerce da NHS.

"Esperamos aumentar em 40% o ticket médio com os usuários do quiz", afirma Vendramini.

A Nestlé Nutre tem ainda uma calculadora de proteínas, glossário de nutrientes e vitaminas e um segundo assistente de IA para profissionais de saúde, o Avante.

Expansão pela América Latina

A possibilidade de expansão dos serviços digitais da Nestlé Nutre para outros países da América Latina também está no radar. Segundo a empresa, o desempenho no Brasil serve de referência para mercados como Colômbia, México, Argentina e Chile, onde a companhia identifica necessidades semelhantes e uma jornada de educação do consumidor ainda em construção.

A expansão, porém, será gradual. Cada país deverá passar por uma avaliação específica, replicando o mesmo nível de cuidado adotado no mercado brasileiro. Por ora, o foco permanece no Brasil e outros lançamentos devem ser anunciados ao longo de 2026.

Vendramini observa que a Nestlé Health Science também pretende aprofundar sua estratégia digital com novos recursos baseados em inteligência artificial. A expectativa é que 2026 marque a expansão do uso de IA generativa para além da Nestlé Nutre, alcançando outras marcas, categorias e serviços da divisão, com o objetivo de ampliar a personalização da jornada nutricional.

A empresa desenvolve ainda projetos de leitura biométrica — como interpretação de sinais vitais ou parâmetros inferidos por aparência e comportamento — para aprimorar recomendações de saúde no futuro. Ainda em fase preliminar, essas iniciativas devem ser detalhadas em outro momento, mas apontam para a construção de um ecossistema digital mais integrado e orientado por dados.