Escola do Sertão de Pernambuco vai de 3,5 para 9,8 em feito histórico no Ideb

Fica em Inajá, a 400 quilômetros do Recife, numa região historicamente marcada pela seca e pela fome, uma as melhores escolas do Brasil.

A escola Amigos do Bem chegou a 9,8 no Ideb (Indice de Desenvolvimento da Educação Básica), segundo revelou nesta quarta-feira, 5, o Ministério da Educação. O índice vai de zero a dez e mostra a incrível evolução da instituição: 3,5 em 2017; 8 em 2022 e, agora, 9,8.

A nota é o suficiente para fazer da escola a mais bem colocada em Pernambuco no Ideb.

A escola é gerida há mais de 10 anos pela ONG Amigos do Bem, criada pela empresária Alcione Albanesi em 1993 e com atuação em mais de 300 povoados do sertão nordestino.

Mais de 150 mil pessoas de Alagoas, Pernambuco e Ceará são atendidas com cestas básicas, consultas médicas e educação. A ONG também constrói casas e cisternas e paga bolsas para faculdade.

Alunos da escola Amigos do Bem, em Inajá: 500 crianças e adolescentes têm educação integral e recebem transporte escolar na cidade (Leandro Fonseca /Exame)

Mais de 10 mil crianças recebem ensino regular nas escolas apoiadas e participam de atividades profissionalizantes nos quatro centros de transformação da Amigos do Bem. Atualmente, cerca de 90% dos educadores foram alunos das instituições atendidas, num ciclo virtuoso que impulsiona os resultados. Todas as escolas geridas pela ONG têm Ideb superior a 7,5.

Em Inajá, 500 crianças e adolescentes têm educação integral e recebem também transporte escolar. A maioria mora em casas de pau-a-pique localizadas a dezenas de quilômetros, em caminhos de estradas de chão e recortados por cactos.

O contraste com outras escolas do município mostra o tamanho do desafio. As escolas das áreas rurais têm Ideb 4,1 e as da zona urbana, 4,8. A escola da Amigos do Bem tem frequência superior a 90% e índice de alfabetização de 98,75%.

"Mais emocionante do que qualquer indicador é ver uma geração que cresceu conosco volta para ensinar e inspirar as novas crianças", diz Alcione Albanesi. "São jovens que encontraram oportunidades e hoje ajudam outras crianças a acreditar também".

Impacto real

A EXAME visitou a escola de Inajá em 2023, junto com um grupo de apoiadores do projeto, entre eles alguns dos principais empresários do Brasil. E viu como a energia dos professores e voluntários faz a diferença para mudar a realidade de uma região em que 90% dos pais são analfabetos.

As crianças têm, além do ensino tradicional, aulas de informática e artes, oficinas esportivas, organizam torneios, peças de teatros, festivais de música.

"Fazemos um trabalho contínuo, de olhar para o aluno de forma completa. Educação de qualidade exige consistência, acompanhamento e um ambiente que permita que a criança se desenvolva integralmente", diz Alceu Caldeira, responsável pela área educacional da ONG.

Cada real investido pela Amigos do Bem se transforma em 6,45 reais na economia real, segundo um levantamento do Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social (Idis), organização que apoia o investimento social.

A ONG tem duas fábricas que processam mais de mil toneladas de castanhas por dia e produzem ainda doces e outros produtos. Para se manter, depende também de doações de mais de 300 empresas e de milhares de pessoas físicas.