20 de novembro: tem rodízio no feriado da Consciência Negra em SP?

Rodízio de veículos e demais restrições ficam suspensas durante o feriado nacional

Feriado: rodízio está suspenso nestas quinta e sexta-feira (ALOISIO MAURICIO/Estadão Conteúdo)

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 16h25.

O rodízio municipal de veículos está suspenso em São Paulo nesta quinta-feira, 20, Dia da Consciência Negra. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) explica que, segundo a legislação vigente, o rodízio e as demais restrições de trânsito não vigoram na cidade durante feriados. Veja quais são:

  • Rodício Municipal de Veículos (carros)
  • Rodízio de veículos pesados (caminhões);
  • Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC);
  • Zona de Máxima Restrição aos Fretados (ZMRF).

No feriado, as faixas exclusivas para ônibus estão liberadas. As ciclofaixas de lazer também estarão ativadas.

E na sexta-feira, tem rodízio?

No dia seguinte ao feriado, a sexta-feira, 21 de novembro, o rodízio de carros também estará suspenso. A CET explica que a suspensão acontece porque a circulação de veículos na capital deve ser reduzida por causa do feriado prolongado. Na sexta, as demais restrições voltam a normalidade.

Feriado nacional desde 2023

O dia da Consciência Negra foi declarado como feriado nacional em novembro de 2023 com a sanção da lei 14.759/2023 pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A lei teve origem a partir de um projeto do Senado, o PL 3268/21, que foi aprovado pela Câmara dos Deputados.

2024 foi o primeiro ano em que a data foi comemorada em escala nacional. Antes da promulgação da Lei, a data já era feriado em seis estados e cerca de 1.200 municípios. “A celebração em âmbito nacional é um chamado para que toda a população possa refletir sobre a identidade do Brasil”, afirmou a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, em 2024.

