Descubra quais são as cidades com a maior rede de ciclovias e ciclofaixas no Brasil

A expansão das ciclovias e ciclofaixas no Brasil tem ganhado força nos últimos anos, impulsionada por políticas públicas de mobilidade urbana e pelo crescimento do uso da bicicleta como meio de transporte. Em 2024, as capitais brasileiras somaram 4.106,81 km de ciclovias e ciclofaixas, um aumento de 7,3% em um ano. A média nacional é de 152,1 km por capital, equivalente a 11,09 km para cada 100 mil habitantes, segundo levantamento da Aliança Bike.

O que são ciclovias e ciclofaixas?

Ciclovias e ciclofaixas são infraestruturas exclusivas para o trânsito de bicicletas, mas com diferenças importantes. Ciclovias são vias separadas fisicamente do tráfego de veículos, proporcionando maior segurança aos ciclistas. Já as ciclofaixas são demarcações feitas nas ruas para indicar o espaço destinado às bicicletas, geralmente sem barreiras físicas de proteção.

As cidades com as maiores redes de ciclovias e ciclofaixas

Os dados a seguir são do levantamento realizado pela Aliança Bike. O estudo considera apenas ciclovias e ciclofaixas exclusivas para ciclistas, excluindo ciclorrotas e calçadas compartilhadas. Confira o ranking:

São Paulo (SP) – 710,9 km

São Paulo tem a maior malha cicloviária do Brasil, com vias integradas ao transporte público e ao sistema de bicicletas compartilhadas. As regiões mais utilizadas pelos ciclistas incluem Pinheiros, Vila Madalena, Avenida Paulista, Centro e Ibirapuera. Distrito Federal – 551,51 km

Brasília se destaca pelo planejamento de ciclovias desde sua fundação. O sistema Tembici permite o aluguel de bicicletas para moradores e turistas. Os principais trajetos estão no Plano Piloto, Lago Sul, Lago Norte e Eixo Monumental. Fortaleza (CE) – 443,1 km

A cidade investe na integração entre ciclovias, ônibus e metrô, além do programa Bicicletar para compartilhamento de bicicletas. A orla da cidade, Praia de Iracema, Meireles e Aldeota estão entre os trajetos mais procurados. Rio de Janeiro (RJ) – 316,56 km

Grande parte da rede de ciclovias carioca está na Zona Sul, especialmente na orla. Existe aluguel de bicicletas por aplicativo, com rotas populares em Copacabana, Ipanema, Leblon, Aterro do Flamengo, Lagoa Rodrigo de Freitas e Urca. Salvador (BA) – 308,59 km

A capital baiana tem ampliado sua rede, com destaque para a ciclovia da Orla Atlântica. Os trajetos mais procurados são Pelourinho, Ondina, Barra e Rio Vermelho. Belém (PA) – 150,58 km

Belém investe na conexão entre áreas centrais e periféricas, embora ainda não tenha um sistema consolidado de aluguel de bicicletas. Percursos populares incluem a Orla de Belém, Parque Estadual do Utinga e as margens do rio Guamá. Curitiba (PR) – 146,4 km

Com integração entre ciclovias e transporte público, Curitiba tem parques e vias arborizadas que incentivam o uso da bicicleta. Os trajetos mais utilizados incluem Parque Barigui, Passeio Público, Jardim Botânico e Centro Cívico. Florianópolis (SC) – 142,32 km

A cidade possui forte infraestrutura voltada ao turismo ciclístico, especialmente nas áreas litorâneas. Entre os trajetos mais populares estão a Orla da Beira-Mar Norte, Lagoa da Conceição, Praia da Joaquina e trilhas da ilha. Recife (PE) – 128,75 km

Recife tem investido na expansão de sua rede e no incentivo ao uso de bicicletas com o sistema Bike PE. As rotas mais procuradas incluem a Ciclofaixa dos rios Capibaribe e Beberibe, Centro Histórico e Boa Viagem. Belo Horizonte (MG) – 114,85 km

Apesar da topografia desafiadora, Belo Horizonte tem expandido sua rede cicloviária e conta com o sistema Tembici. As rotas mais utilizadas são Lagoa da Pampulha, Parque das Mangabeiras, Avenida Afonso Pena, Centro e Esplanada do Mineirão.

O futuro das ciclovias no Brasil

A ampliação das ciclovias e ciclofaixas traz diversos benefícios. Além de reduzir o trânsito de carros e a emissão de poluentes, a bicicleta é uma alternativa econômica e sustentável de transporte. As redes cicloviárias também incentivam a prática de atividades físicas, melhoram a qualidade de vida e facilitam a conexão entre diferentes regiões das cidades.

O crescimento dessa infraestrutura no Brasil reflete uma tendência global de incentivo ao transporte sustentável. Com novas políticas públicas e investimentos, a expectativa é que as cidades continuem expandindo suas redes para tornar o uso da bicicleta uma alternativa cada vez mais viável e segura.