Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Quando descer para a praia no feriado? Os melhores horários para viajar em SP

A expectativa é que o fluxo de veículos seja intenso nas rodovias de SP entre os dias 20 e 23 de novembro

Moradores e visitantes ficaram presos no trânsito ao tentarem sair do Porto de Ala Way, em Waikiki, Oahu, Havaí, em 29 de julho de 2025, após um terremoto de magnitude 8,7 no extremo leste da Rússia ter acionado alertas de tsunami. Um forte terremoto de magnitude 8,7 no extremo leste da Rússia provocou alertas de tsunami em partes do Pacífico, incluindo Japão, Havaí, Rússia e Equador, e alertas ao longo da costa da Califórnia, informaram autoridades americanas na noite de 29 de julho. O enorme tremor desencadeou alertas de ondas de até três metros (10 pés), possivelmente atingindo as costas da Rússia, Havaí e até mesmo Equador e Chile ao longo da costa oeste da América do Sul, de acordo com o Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico dos EUA, com sede em Honolulu, Havaí. (Foto de Eugene Tanner / AFP) (Foto de EUGENE TANNER/AFP via Getty Images) (EUGENE TANNER / Colaborador/Getty Images)

Moradores e visitantes ficaram presos no trânsito ao tentarem sair do Porto de Ala Way, em Waikiki, Oahu, Havaí, em 29 de julho de 2025, após um terremoto de magnitude 8,7 no extremo leste da Rússia ter acionado alertas de tsunami. Um forte terremoto de magnitude 8,7 no extremo leste da Rússia provocou alertas de tsunami em partes do Pacífico, incluindo Japão, Havaí, Rússia e Equador, e alertas ao longo da costa da Califórnia, informaram autoridades americanas na noite de 29 de julho. O enorme tremor desencadeou alertas de ondas de até três metros (10 pés), possivelmente atingindo as costas da Rússia, Havaí e até mesmo Equador e Chile ao longo da costa oeste da América do Sul, de acordo com o Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico dos EUA, com sede em Honolulu, Havaí. (Foto de Eugene Tanner / AFP) (Foto de EUGENE TANNER/AFP via Getty Images) (EUGENE TANNER / Colaborador/Getty Images)

Marina Semensato
Marina Semensato

Colaboradora

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 15h02.

Quem vai descer para a praia no feriado da Consciência Negra nesta quinta-feira, 20, deve se preparar para movimento intenso nas principais rodovias de acesso ao litoral paulista.

A previsão indica dias de sol e calor, cenário que amplia a procura pelas praias e, consequentemente, estica as filas de veículos pelas estradas.

Segundo a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), mais de 18,1 milhões de veículos devem circular pelas rodovias concedidas ao longo do feriado, com reforço das equipes operacionais, suspensão de obras e monitoramento 24 horas. O maior fluxo é esperado na saída de quarta (19) e quinta (20) e no retorno de domingo (23).

Os melhores horários para viajar para o litoral

A seguir, veja os melhores e piores horários para descer para a praia em cada rodovia durante o feriado em SP, conforme as informações da Agência SP.

Sistema Anchieta-Imigrantes (Ecovias) – Baixada Santista

No Sistema Anchieta-Imigrantes, a Ecovias vai implementar duas operações especiais para organizar o fluxo durante o feriado. Na quinta, a Operação Descida (7x3) terá sete faixas operando no sentido litoral e três no sentido capital. Já no domingo (23), o retorno deve ocorrer sob a Operação Subida (2x8), que destina oito faixas para a capital e mantém duas para o litoral.

  • Quinta (20): antes das 6h ou após as 15h, para evitar a Operação Descida;

  • Sexta (21): como é ponto facultativo, o movimento nas estradas costuma ser mais tranquilo;

  • Domingo (23), retorno: após 22h, com o encerramento da Operação Subida.

Rodovia dos Tamoios – Litoral Norte

A rodovia dos Tamoios também terá uma operação especial, com duas faixas de subida e duas de descida, dependendo da demanda.

  • Quinta (20): antes das 7h ou após 14h, fora dos horários concentrados rumo a Caraguatatuba;

  • Domingo (23): após as 19h.

Rodovia Rio-Santos (BR-101) – Litoral Norte

  • Quinta (20): antes das 7h;

  • Domingo (23): após as 18h.

Rodoanel Mário Covas (para acessar Imigrantes/Anchieta)

  • Quinta (20): antes das 9h;

  • Domingo (23): a partir das 18h.

Piores horários para viajar para o litoral

Sistema Anchieta-Imigrantes (Ecovias)

  • Quarta (19): 16h às 20h;

  • Quinta (20): 6h às 15h - período de maior movimento, com possibilidade de Operação Descida (7x3);

  • Domingo (23), retorno: 10h à meia-noite - tráfego intenso no sentido capital, com Operação Subida (2x8).

Rodovia dos Tamoios

  • Quinta (20): 7h às 14h;

  • Domingo (23): 11h às 19h.

Rodovia Rio-Santos

  • Quarta (19): 16h às 18h;

  • Quinta (20): 7h às 17h;

  • Domingo (23): 9h às 18h.

Rodoanel Mário Covas

  • Quarta (19): 16h às 20h;

  • Quinta (20): 9h às 13h.

Pedágio eletrônico (Siga Fácil)

Nos trechos com pedágio eletrônico, o motorista pode pagar automaticamente pela tag ou pela leitura da placa. Quem não pagar até 30 dias será multado conforme resolução do Contran.
Débitos podem ser consultados em sigafacil.sp.gov.br.

Acompanhe tudo sobre:TrânsitoFeriadosEstado de São Paulo

Mais de Brasil

Trens da CPTM geram 27 vezes menos carbono que ônibus a diesel, diz estudo

Como fica a previsão do tempo no RJ neste feriado?

Lula diz que PL Antifacção aprovado na Câmara 'enfraquece combate ao crime'

COP30 antecipará em 30 anos obras de infraestrutura em Belém, diz Hélder

Mais na Exame

Um conteúdo Bússola

5 estratégias para promover integração organizacional

Tecnologia

Cão-robô da Boston Dynamics já atua em mais de 60 forças policiais no mundo

Mundo

Justiça da Argentina ordena apreensão de US$ 500 milhões em bens de Cristina Kirchner

Mercado Imobiliário

Congelamento de aluguéis pode piorar acesso à habitação, diz estudo