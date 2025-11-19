Quando descer para a praia no feriado? Os melhores horários para viajar em SP

Quem vai descer para a praia no feriado da Consciência Negra nesta quinta-feira, 20, deve se preparar para movimento intenso nas principais rodovias de acesso ao litoral paulista.

A previsão indica dias de sol e calor, cenário que amplia a procura pelas praias e, consequentemente, estica as filas de veículos pelas estradas.

Segundo a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), mais de 18,1 milhões de veículos devem circular pelas rodovias concedidas ao longo do feriado, com reforço das equipes operacionais, suspensão de obras e monitoramento 24 horas. O maior fluxo é esperado na saída de quarta (19) e quinta (20) e no retorno de domingo (23).

Os melhores horários para viajar para o litoral

A seguir, veja os melhores e piores horários para descer para a praia em cada rodovia durante o feriado em SP, conforme as informações da Agência SP.

Sistema Anchieta-Imigrantes (Ecovias) – Baixada Santista

No Sistema Anchieta-Imigrantes, a Ecovias vai implementar duas operações especiais para organizar o fluxo durante o feriado. Na quinta, a Operação Descida (7x3) terá sete faixas operando no sentido litoral e três no sentido capital. Já no domingo (23), o retorno deve ocorrer sob a Operação Subida (2x8), que destina oito faixas para a capital e mantém duas para o litoral.

Quinta (20): antes das 6h ou após as 15h, para evitar a Operação Descida;

Sexta (21): como é ponto facultativo, o movimento nas estradas costuma ser mais tranquilo;

como é ponto facultativo, o movimento nas estradas costuma ser mais tranquilo; Domingo (23), retorno: após 22h, com o encerramento da Operação Subida.

Rodovia dos Tamoios – Litoral Norte

A rodovia dos Tamoios também terá uma operação especial, com duas faixas de subida e duas de descida, dependendo da demanda.

Quinta (20): antes das 7h ou após 14h, fora dos horários concentrados rumo a Caraguatatuba;

Domingo (23): após as 19h.

Rodovia Rio-Santos (BR-101) – Litoral Norte

Quinta (20): antes das 7h;

Domingo (23): após as 18h.

Rodoanel Mário Covas (para acessar Imigrantes/Anchieta)

Quinta (20): antes das 9h;

Domingo (23): a partir das 18h.

Piores horários para viajar para o litoral

Sistema Anchieta-Imigrantes (Ecovias)

Quarta (19): 16h às 20h;

Quinta (20): 6h às 15h - período de maior movimento, com possibilidade de Operação Descida (7x3);

Domingo (23), retorno: 10h à meia-noite - tráfego intenso no sentido capital, com Operação Subida (2x8).

Rodovia dos Tamoios

Quinta (20): 7h às 14h;

Domingo (23): 11h às 19h.

Rodovia Rio-Santos

Quarta (19): 16h às 18h;

Quinta (20): 7h às 17h;

Domingo (23): 9h às 18h.

Rodoanel Mário Covas

Quarta (19): 16h às 20h;

Quinta (20): 9h às 13h.

Pedágio eletrônico (Siga Fácil)

Nos trechos com pedágio eletrônico, o motorista pode pagar automaticamente pela tag ou pela leitura da placa. Quem não pagar até 30 dias será multado conforme resolução do Contran.

Débitos podem ser consultados em sigafacil.sp.gov.br.