YouTube implementa anúncios obrigatórios de 30 segundos para smart TVs

O aplicativo do YouTube em smart TVs agora exibe anúncios comerciais que podem durar até 30 segundos sem a opção de pular. É comum que sequências de comerciais ou interrupções únicas venham com a opção de ir direto ao vídeo em destaque, mas uma recente atualização nas regras de publicidade da plataforma modifica a experiência dos usuários em prol de uma vantagem para as marcas anunciantes.

Intitulados VRC Non-Skip, os anúncios que participam da nova categoria são uma forma de apresentar os intervalos comerciais em seu formato original, evitando que adaptações para telas menores atrapalhem a visualização das mensagens publicitárias. Embora exclusivos para televisões, os anúncios VCR Non-Skip são intercalados com os intervalos de menor duração, que podem ter 6 ou 15 segundos de conteúdo.

Em nota oficial publicada no site da plataforma de vídeos, também foi dito que o Google decidiu utilizar inteligência artificial para "gerar maior eficiência em vários formatos de anúncios" e garantir "maior alcance e impacto exclusivos em comparação com a combinação manual de campanhas de formato único". Com muitas alternativas para a interrupção de anúncios, a empresa optou por uma medida exclusiva para TV que se assemelha a intervalos comuns em canais tradicionais para se manter atrativa para anunciantes.

A empresa confirmou que os anúncios de visualização obrigatória estão disponíveis de maneira ampla a partir dos serviços empresariais Google Ads e Display & Video 360.

YouTube reforça anúncios após destaque em receita

A plataforma que faz parte do ecossistema da Alphabet teve uma receita anual de US$ 62 bilhões em 2025, com as divisões responsáveis pelos serviços de assinatura representando uma parcela relevante da alta financeira.

Conforme uma análise feita pela empresa de pesquisa MoffetNathanson, o YouTube TV, área voltada para canais de filmes e séries, atraiu 10 milhões de usuários pagantes. Os números das assinaturas YouTube Premium e YouTube Music também foram considerados expressivos para o crescimento dos pagotes pagos da marca.

O valor fez com que empresa dona da plataforma de vídeos mais popular do mundo fosse categorizada como a maior companhia de entretenimento do mundo em 2025, superando gigantes como The Walt Disney Company e Netflix.

A medida voltada para anúncios em vídeos é mais uma de uma série de ações que a empresa moveu para tentar aumentar a adesão ao YouTube Premium, serviço por assinatura que garante benefícios como a possibilidade de assistir a vídeos sem interrupções comerciais.

No início do ano, bloqueadores de anúncios, que são extensões que permitem a visualização de vídeos sem anúncios sem custo adicional, apresentaram instabilidade. Nas redes sociais, usuários que fazem uso de tais ferramentas começaram a comentar que os vídeos que estavam assistindo apareciam como indisponíveis quando os bloqueadores estavam ativos, o que aponta que a empresa passou a monitorar com mais afinco como os desenvolvedores de extensão alteram os mecanismos de reprodução da plataforma.