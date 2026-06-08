Exclusivo: Na torcida pelo hexa na Copa, Uber lança avaliação de 6 estrelas no app apenas no Brasil

A Uber anunciou nesta segunda-feira, 8, que vai liberar no Brasil uma mudança temporária em seu sistema de avaliações. A novidade permite que usuários e motoristas parceiros atribuam uma sexta estrela nas corridas, recurso criado exclusivamente para o mercado brasileiro e disponibilizado de forma gradual a partir desta semana.

A ação integra a campanha "Chega Junto", desenvolvida para destacar o patrocínio da empresa à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) na semana de início da Copa do Mundo 2026. Para implementar a iniciativa, a plataforma modificou seu sistema global de notas, em uma adaptação inédita voltada apenas ao público do país.

Como a alteração no sistema de notas vai funcionar?

A referência para a mudança está nas cinco estrelas presentes na camisa da Seleção Brasileira. Com a nova funcionalidade, a empresa antecipa simbolicamente a busca pelo sexto título mundial, permitindo que avaliações alcancem seis estrelas antes mesmo da entrada do Brasil em campo. Motoristas que receberem a pontuação máxima passam a exibir o selo de “Motorista 6 estrelas” em seus perfis.

Criada pela Wieden+Kennedy, a ação será veiculada entre junho e julho e utiliza o futebol como tema central da comunicação. A estratégia contempla anúncios em aeroportos internacionais com mensagens direcionadas a torcedores estrangeiros, incluindo a frase: “6 stars now on Uber. Available only in countries that already have five. Good thing you're in Brazil” (“6 estrelas disponíveis no Uber. Disponível apenas em países que já têm cinco estrelas. Que bom que você está no Brasil").

Segundo Pedro Thompson, head de Marketing da Uber no Brasil, a decisão representa uma exceção dentro da plataforma.

“Pela primeira vez na história da Uber, decidimos alterar as regras do nosso sistema global de avaliações por causa de uma paixão cultural. Mexer em um recurso tão tradicional da plataforma foi a nossa forma de reconhecer que a relação do brasileiro com o futebol é única. Criamos essa dinâmica inédita e temporária exclusivamente para o país porque sabemos que, por aqui, a busca pela sexta estrela é um assunto levado muito a sério”, explica o executivo à EXAME.

Para ampliar o alcance da ação nas redes sociais, a empresa escalou o ex-jogador Ronaldinho Gaúcho como embaixador da campanha. Em um dos filmes publicitários, ele conversa com torcedores de outros países e explica, em tom descontraído, por que eles ficaram de fora da atualização.

No material divulgado pela marca, Ronaldinho afirma que os estrangeiros foram "bloqueados" da novidade e continuarão limitados ao sistema tradicional de cinco estrelas. A campanha também prevê a participação de criadores de conteúdo ligados ao futebol, que irão repercutir a iniciativa e as provocações entre torcedores durante a competição.

Quando começa a Copa do Mundo?

Os jogos da Copa do Mundo começam nesta quinta-feira, 11 de junho, e serão realizados nos Estados Unidos, Canadá e México. O torneio será encerrado em 19 de junho.

Quando serão os jogos do Brasil na Copa do Mundo?

Na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, a Seleção Brasileira disputará suas partidas nos dias 13, 19 e 24 de junho pelo Grupo C.