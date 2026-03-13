Netflix anuncia minissérie sobre Ronaldinho Gaúcho

Ronaldinho Gaúcho: veja quando estreia a séria sobre o ídolo do futebol brasileiro (Tullio M. Puglia/Getty Images)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 13 de março de 2026 às 06h26.
A Netflix Brasil anunciou NESuma minissérie documental sobre a trajetória de Ronaldinho Gaúcho, um dos nomes mais conhecidos do futebol mundial.
A produção terá três episódios e estreia em 16 de abril.
Segundo a plataforma, a série reúne imagens exclusivas e depoimentos de personalidades do futebol, como Lionel Messi, Neymar Jr. e Roberto Carlos.
O conteúdo aborda momentos marcantes da carreira do jogador, incluindo períodos de destaque e episódios fora de campo.
Ronaldinho Gaúcho foi eleito melhor jogador do mundo em duas temporadas, 2005 e 2006, período em que teve passagem histórica pelo Barcelona.
Durante a carreira, também atuou por clubes como Grêmio, Paris Saint-Germain, Milan, Flamengo, Atlético-MG e Fluminense.
