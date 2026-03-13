Netflix anuncia minissérie sobre Ronaldinho Gaúcho

A Netflix Brasil anunciou NESuma minissérie documental sobre a trajetória de Ronaldinho Gaúcho, um dos nomes mais conhecidos do futebol mundial.

A produção terá três episódios e estreia em 16 de abril.

Segundo a plataforma, a série reúne imagens exclusivas e depoimentos de personalidades do futebol, como Lionel Messi, Neymar Jr. e Roberto Carlos.

O conteúdo aborda momentos marcantes da carreira do jogador, incluindo períodos de destaque e episódios fora de campo.

Relembre a trajetória do craque

Ronaldinho Gaúcho foi eleito melhor jogador do mundo em duas temporadas, 2005 e 2006, período em que teve passagem histórica pelo Barcelona.

Durante a carreira, também atuou por clubes como Grêmio, Paris Saint-Germain, Milan, Flamengo, Atlético-MG e Fluminense.