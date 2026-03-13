YouTube se torna maior empresa de entretenimento do mundo com US$ 62 bilhões em receita

O YouTube liderou 2025 como a empresa do ramo de entretenimento com a maior receita do ano, informou a empresa de pesquisa MoffetNathanson. A plataforma de vídeos curtos que faz parte do ecossistema da Alphabet registrou US$ 62 bilhões em receita ao longo do ano passado, transformando a marca do Google em um produto mais valioso do que as iniciativas audiovisuais da The Walt Disney Company.

Para efeitos de comparação, a divisão de conteúdo da Disney teve uma receita de US$ 60,9 bilhões no mesmo período. O novo posicionamento do YouTube fez com que sua avaliação de mercado ficasse entre US$ 500 bilhões e US$ 560 bilhões, números superiores aos da Netflix, que obteve um valor de mercado de US$ 409 bilhões na análise mais recente.

Já em relação à aderência de usuários, a plataforma de vídeos atingiu 2,5 bilhões de indivíduos cadastrados. A procura por criadores de conteúdo ao vivo, os streamers, também aumentou: o YouTube teve audiência de lives superior aos números de gigantes como a Twitch. Em março do ano passado, a plataforma já estava sendo considerada como o "rei de todas as mídias" por analistas da consultoria que fez a pesquisa.

Anúncios e YouTube TV se destacam em receita

Os serviços de assinatura foram um dos pontos altos da marca para 2025. Conforme a análise de mercado, o YouTube TV, divisão voltada para canais de filmes e séries, atraiu 10 milhões de usuários pagantes; os números para YouTube Premium e YouTube Music também foram considerados expressivos para o crescimento dos pacotes pagos da empresa.

Mesmo com o crescente interesse em assinaturas que inibem a reprodução de anúncios em vídeos curtos ou longos, a receita oriunda dos intervalos comerciais do YouTube em 2025 foi US$ 40 bilhões. O modelo que mescla vídeos com foco em criação de conteúdo e expansão para filmes, séries e televisão tem sido um ponto de virada para a plataforma, que também ampliará os reforços financeiros para inteligência artificial.