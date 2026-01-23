O maior erro de MrBeast custou o controle do seu negócio de hambúrguer

MrBeast: processos mostram que o negócio do maior youtuber do mundo enfrentou reclamações, disputas contratuais e queda de receita antes da ruptura (Roy Rochlin/Getty Images)
Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 13h00.
Em meados de 2023, Jimmy Donaldson, conhecido globalmente como MrBeast, já acumulava horas trocando mensagens sobre um problema que havia se tornado central em sua rotina: o MrBeast Burger. O empreendimento, criado em 2020 em parceria com a Virtual Dining Concepts (VDC), enfrentava uma crise de imagem alimentada por reclamações de clientes e divergências internas profundas.
As mensagens, reveladas em processos judiciais pelo Business Insider, mostram o contraste entre o entusiasmo inicial e o desgaste que passou a definir a relação entre o maior youtuber do mundo e seus sócios.
Segundo os documentos, Donaldson afirmava categoricamente que não continuaria investindo energia no projeto sem ter o controle total sobre as decisões do negócio.
Lançada durante a pandemia, a marca operava no modelo de ghost kitchens (cozinhas fantasmas), onde restaurantes parceiros produziam os itens do cardápio exclusivamente para delivery. O formato permitiu uma expansão agressiva: em 2021, o negócio já alcançava mais de mil pontos de venda e somava milhões de pedidos.
Segundo o Business Insider, a ambição de Donaldson era transformar o MrBeast Burger em um braço relevante de seu império, chegando a citar em mensagens privadas o desejo de competir com gigantes da indústria de fast-food.
Apesar do início astronômico — impulsionado por um vídeo que ultrapassou 200 milhões de visualizações —, a execução começou a falhar. Relatos nas redes sociais sobre hambúrgueres crus e pedidos errados tornaram-se frequentes.
Para MrBeast, o impacto era pessoal. Documentos obtidos pelo Business Insider indicam que a VDC tentou implementar controles de qualidade e "clientes misteriosos", mas os esforços não foram suficientes para conter a pressão pública. Donaldson argumentou que o público associava as falhas diretamente à sua imagem, o que gerou a ruptura definitiva.
A disputa tornou-se pública quando Donaldson entrou com uma ação para encerrar a parceria e impedir o uso de seu nome.
A resposta da VDC veio à altura: um processo de US$ 100 milhões, alegando que o youtuber descumpriu obrigações contratuais e "sabotou" a marca com críticas públicas, causando queda na receita.
Nos bastidores, segundo o BI, Donaldson tentou adquirir uma participação adicional na empresa para assumir as rédeas da operação, mas as negociações fracassaram.
Enquanto o MrBeast Burger segue operando de forma limitada e sem a promoção de seu criador, Jimmy Donaldson redirecionou seu foco para a Feastables, sua marca de chocolates lançada em 2022. Diferente do negócio de hambúrgueres, a Feastables é controlada mais de perto pelo youtuber e já apresenta lucros robustos.
Documentos de captação de recursos revelados pelo BI mostram que a Beast Industries foi avaliada em cerca de US$ 5 bilhões em 2024. Apesar do erro com os hambúrgueres, o império de MrBeast continua em expansão.