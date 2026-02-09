Youtube TV pensa em 'fatias' e anuncia novos planos e preços

O YouTube TV, plataforma de TV por streaming ao vivo, reunindo canais abertos e pagos em um único aplicativo, está lançando uma nova leva de planos de assinatura com preços mais baixos, permitindo que os assinantes escolham exatamente o tipo de programação que desejam. Estes novos pacotes começam a ser vendidos nesta semana nos Estados Unidos (único local que o serviço está disponível), em uma mudança que marca o fim do modelo tradicional em que os usuários pagavam uma taxa única por acesso a mais de 100 canais.

A iniciativa divide os canais por gêneros, como esportes, notícias e entretenimento, criando ofertas mais acessíveis do que o plano principal, que atualmente custa US$ 82,99 por mês. Em vez de pagar pela programação completa, assinantes podem optar por pacotes menores com foco em seus interesses.

Plano de esportes

Um dos destaques é o pacote focado em esportes, com canais como ESPN, FS1 e NBC Sports, que foi anunciado com preço de US$ 64,99 por mês. Apesar do valor ainda ser considerável, ele representa uma economia em relação ao custo total da assinatura tradicional e mantém recursos valorizados pelos usuários, como DVR ilimitado e multiview, além de permitir o compartilhamento com até seis perfis na mesma conta.

Plano de esportes + notícias

O plano Esportes + Notícias sairá por US$ 71,99 mensais e inclui o conteúdo esportivo e canais de notícias como CNN, MSNBC, Fox News, CNBC e Bloomberg, ainda focando em transmissões ao vivo.

Plano de entretenimento

Já o Plano Entretenimento, com foco em filmes e séries, custa US$ 54,99 mensal. Canais como Comedy Central, FX, Bravo, Food Network, HGTV estão disponíveis na seleção.

Plano notícias + entretenimento + família

Outro plano mais completo é o Notícias + Entretenimento + Família, por US$ 69,99 mensais. O pacote reúne conta com programação geral e conteúdo infantil, como Disney Channel, Nickelodeon, Cartoon Network, PBS Kids e National Geographic.