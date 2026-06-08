O que esperar da WWDC, conferência anual de desenvolvedores da Apple

Na segunda-feira, 8, a Apple realiza a WWDC 2026, sua conferência anual de desenvolvedores, em um momento onde a própria empresa preferiria esquecer.

Dois anos atrás, prometeu uma Siri com inteligência artificial (IA) avançada e não entregou. As ações caíram os executivos pediram desculpas. Agora a empresa volta ao mesmo palco, no Apple Park em Cupertino, com a mesma promessa — e muito mais pressão para cumpri-la.

O evento começa às 14h no horário de Brasília e pode ser assistido gratuitamente pelo site da Apple, pelo YouTube e pelo aplicativo Apple Developer. A conferência vai até sexta-feira, 12, com sessões técnicas e workshops para desenvolvedores ao longo da semana.

A nova Siri

A Siri com integração de IA é o anúncio mais aguardado.

Segundo a Bloomberg, a Apple vai apresentar uma versão reformulada da Siri com capacidade de entender contexto, agir dentro de aplicativos e operar de forma mais parecida com um chatbot do que com o assistente de voz limitado que os usuários conhecem desde 2011.

Um aplicativo dedicado está a caminho, junto com uma nova interface chamada "Ask Siri" que pode ser acessada deslizando do topo da tela. A Siri deve ganhar capacidade de editar imagens, compartilhar arquivos e buscar informações em mensagens por conta própria, segundo o The Verge.

A base tecnológica por trás da reformulação é o Gemini, do Google, parceria anunciada pelas duas empresas em janeiro.

É também a primeira vez que a Apple recorre abertamente a tecnologia de terceiros para alimentar seu assistente, que sempre priorizou modelos desenvolvidos internamente.

iOS 27 — e todos os outros sistemas

O iOS 27 será apresentado com melhorias de IA integradas em aplicativos nativos como Wallet, Safari e Shortcuts, além de edição de imagens com IA no aplicativo Fotos e autocorrect aprimorado no teclado, segundo o Yahoo Tech.

A Apple deve seguir a mesma nomenclatura do ano passado: iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27, tvOS 27 e visionOS 27. Segundo a Bloomberg, a abordagem deste ano é de "estabilidade primeiro", com mais correções de bugs e menos funcionalidades experimentais.

Agentes de IA na App Store

Segundo o The Information, a Apple deve anunciar integração de agentes de IA na App Store.

Esses agentes permitiriam que usuários delegassem tarefas como fazer reservas, gerenciar agenda e controlar dispositivos de casa inteligente diretamente pelo iPhone.

É a resposta da Apple ao movimento de OpenAI, Google, Microsoft e Anthropic, que investem pesado em agentes autônomos.

Siri com múltiplos provedores de IA

Segundo o Tom's Guide e a Seeking Alpha, a Apple deve anunciar uma funcionalidade chamada "Extensions" — que permitiria acessar outros modelos de IA, como Claude ou Gemini, diretamente pela Siri sem precisar trocar de aplicativo.

A Seeking Alpha aponta ainda a possibilidade de uma versão paga da Siri com funcionalidades avançadas.

O que não esperar

O iPhone dobrável e o iPhone 18 não serão anunciados na segunda — esses lançamentos estão previstos para setembro, segundo o TechRadar.

Rumores sobre um novo Apple TV 4K e um HomePod mini circulam, mas sem confirmação. O WWDC é tradicionalmente um evento de software.