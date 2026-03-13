Cinco prompts do ChatGPT que vão otimizar seu perfil do LinkedIn e atrair recrutadores

Seu perfil no LinkedIn pode ser o primeiro filtro para novas oportunidades, mas muitos profissionais ainda o tratam como um currículo estático.

A seguir, conheça cinco prompts práticos do ChatGPT que ajudam a transformar esse espaço em uma vitrine profissional estratégica, capaz de atrair recrutadores, conexões e propostas.

1. Melhore seu título e destaque seu valor

O título do LinkedIn aparece em todo lugar em que seu nome é exibido. Por isso, ele deve ir além do cargo e comunicar valor.

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"Atue como especialista em branding pessoal. Crie 5 opções de títulos de LinkedIn para um(a) [sua profissão] com [X anos] de experiência em [área de especialização], que ajuda [público-alvo] a alcançar [resultado específico]. Os títulos devem ter até 220 caracteres, incluir palavras-chave estratégicas e comunicar de forma clara o diferencial competitivo."

2. Construa um resumo envolvente

O resumo deve ser um texto de impacto, que conte uma história e mostre resultados, sem parecer apenas uma lista de experiências.

"Escreva um resumo de LinkedIn de até 2.600 caracteres para um(a) [sua profissão] com foco em [área/indústria]. Estruture da seguinte forma:

Abertura com uma frase impactante sobre o maior desafio do meu público-alvo. Minha proposta de valor única como solução. Destaque das principais conquistas com métricas. Breve narrativa pessoal que me humanize. Chamada para ação convidando conexões, recrutadores ou clientes a me contatarem."

3. Transforme experiências em conquistas

A seção de experiências deve mostrar impacto, e não apenas tarefas.

"Reescreva minha experiência profissional para o LinkedIn a partir do seguinte texto: [colar descrição atual]. Transforme em bullet points começando com verbos de ação fortes, destacando conquistas e resultados com números e métricas sempre que possível. Foque no impacto para [público-alvo/empresa] e não apenas nas responsabilidades. Traga ao menos 5 bullets por cargo."

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4. Liste habilidades estratégicas com IA

As habilidades listadas influenciam na busca de recrutadores e no algoritmo do LinkedIn.

"Analise as tendências do mercado atual em [setor/profissão] e sugira uma lista de 25 habilidades relevantes (hard e soft skills). Classifique em três grupos:

Habilidades técnicas mais demandadas pelo mercado. Habilidades comportamentais valorizadas por empresas de ponta. Competências emergentes ligadas à transformação digital/IA.

Explique em uma frase por que cada grupo é essencial para aumentar visibilidade e empregabilidade."

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5. Use chamadas para ação ao longo do perfil

CTAs (call to actions) ajudam a direcionar recrutadores, clientes e conexões para a próxima etapa.

"Crie 5 chamadas para ação personalizadas para meu perfil de LinkedIn, considerando meu papel como [profissão] que atua com [público-alvo]. As CTAs devem ser diferentes entre si:

Uma para o resumo do perfil. Uma para a sessão de experiência. Uma para a seção de projetos. Uma para a seção de recomendações. Uma para mensagens diretas.

Todas devem usar linguagem natural, sem parecer venda agressiva, e focar no benefício que a outra pessoa terá ao me contatar.”

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