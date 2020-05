Em guerra contra fake news, WhatsApp diz que reenvios em massa caíram 70%

Menos de um mês depois de o aplicativo de mensagens WhatsApp ter adotado uma nova política para o encaminhamento de mensagens, a empresa diz ter observado uma redução de 70% no número de mensagens que eram frequentemente encaminhadas para vários contatos no app.

A nova regra do WhatsApp reduziu o limite de pessoas ou grupos que um usuário pode enviar uma mensagem que já foi compartilhada muitas vezes. O limite caiu de cinco para apenas um contato ou grupo. A medida foi adotada no início de abril para todos os usuários do aplicativo no mundo e tinha como principal objetivo conter a propagação de notícias falsas em meio à pandemia do novo coronavírus.

“O WhatsApp está comprometido em fazer sua parte para combater as mensagens virais. Nós recentemente lançamos um limite para compartilhar mensagens que encaminhadas com frequência para apenas uma conversa. A medida ajuda o WhatsApp a continuar a ser um lugar para conversas pessoais e privadas”, informa a empresa, em comunicado ao site TechCrunch.

A redução de encaminhamentos de mensagens ajuda o WhatsApp a combater um dos seus principais problemas: a propagação de notícias falsas.

Como o aplicativo tem uma codificação forte, nem mesmo a empresa tem acesso ao teor das mensagens trocadas pelos usuários. Com isso, fica inviável o bloqueio de links com informações falsas. Por conta disso, a empresa gradualmente diminuiu os encaminhamentos de 25 por vez para cinco e agora para apenas um.

A primeira redução foi feita em 2018. Depois dela, o WhatsApp reportou uma redução de 25% em encaminhamentos de mensagens frequentes – que o aplicativo define como mensagens que são enviadas cinco vezes ou mais.

Diante da crise do novo coronavírus, o problema da desinformação virou um problema de saúde pública. E foi em meio à pandemia que o WhatsApp anunciou a redução de encaminhamentos. Por conta da criptografia, a empresa não pode estimar corretamente o impacto positivo da mudança. Mas, agora, ficou mais difícil enviar mensagens para várias pessoas. Com isso, as fake news perderam espaço no aplicativo de mensagens mais usado no Brasil.

