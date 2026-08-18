Digitalização ajuda a impulsionar recordes no turismo brasileiro

Por Jurema Monteiro*

Os números recentes do turismo nacional trazem um cenário promissor. Entre janeiro e maio de 2026, voos domésticos transportaram 42 milhões de passageiros, o maior volume da série histórica e alta de 6% em relação ao ano anterior.

Paralelamente, dados da Fundação Getúlio Vargas mostram que o aluguel por temporada, impulsionado por uma das plataformas de aluguel de curta temporada, movimentou R$ 113 bilhões na economia brasileira em 2025.

Turismo movimenta uma cadeia integrada

Esses recortes comprovam o vigor de um setor cuja essência é a integração.

O turismo funciona como uma engrenagem multiplicadora: a viagem não depende só de um bilhete aéreo ou de uma acomodação, mas de um ecossistema que engloba comércio, mobilidade, gastronomia e pequenos serviços.

Quando a conectividade aérea avança ou a oferta de acomodações se diversifica, toda a cadeia ganha, distribuindo renda e impulsionando a arrecadação local.

Plataformas digitais ampliam o acesso ao turismo

A força motriz dessa expansão é a digitalização, que hoje está presente em quase toda a jornada do viajante.

As plataformas digitais de turismo (Travel Techs) democratizam informações, estimulam a concorrência e dão poder de escolha ao consumidor. Além disso, conectam o pequeno empreendedor a mercados globais, alcançando públicos antes inacessíveis.

Quando o tradicional e o novo se complementam, todo o ecossistema sai ganhando. A coexistência de diferentes modelos garante inclusão para variados perfis e bolsos, além de prevenir gargalos de infraestrutura em períodos de alta demanda.

As cidades ganham com isso. O comércio local também sai ganhando. Mais do que isso, as plataformas redistribuem o fluxo turístico, fomentando o desenvolvimento econômico de bairros e municípios fora da rota convencional.

Empresas precisam de previsibilidade para inovar

Ainda assim, os resultados atuais esbarram em desafios estruturais crônicos. A aviação lida com alta de custos e restrições globais de oferta, enquanto o ambiente digital enfrenta crescente complexidade regulatória e insegurança jurídica.

Para destravar o potencial pleno do setor, é urgente estabelecer o diálogo entre poder público e mercado, pois as empresas só inovam e expandem operações quando há previsibilidade.

Ambiente de negócios pode sustentar novo salto turístico

O Brasil reúne as condições necessárias para consolidar um novo salto turístico, o que exige reduzir entraves, investir em infraestrutura e usar a tecnologia no planejamento. O desafio agora é transformar picos de consumo em desenvolvimento duradouro.

Um ambiente de negócios seguro e favorável à competição não beneficia apenas empresas; ele se traduz em novos empregos, destinos competitivos e na melhor experiência possível ao viajante que está na ponta.

*Coordenadora do Comitê de Travel Techs da Câmara Brasileira da Economia Digital (camara-e.net).