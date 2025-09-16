Verificação de idade obrigatória pode chegar ao TikTok, Instagram e YouTube em Nova York

Garoto observa aplicativos em celular (Anna Barclay/Getty Images)
Publicado em 16 de setembro de 2025 às 06h18.
A Procuradora-Geral de Nova York, Letitia James, divulgou regras propostas para a Lei SAFE For Kids (Stop Addictive Feeds Exploitation), que pode exigir que plataformas de mídias sociais confirmem a idade dos usuários antes de permitir acesso a feeds controlados por algoritmos ou notificações noturnas.
A lei foi sancionada em 2024 pela governadora Kathy Hochul como parte de iniciativas para proteger a saúde mental das crianças.
Segundo a Bloomberg, se aprovada, a regra se aplicaria a plataformas que exibem conteúdo criado por usuários e em que os menores passam pelo menos 20% do tempo em feeds da rede, podendo afetar redes como TikTok, Instagram e YouTube.
O período de consulta pública para as regras é de 60 dias, e o Gabinete do Procurador-Geral terá um ano para finalizá-las. A lei entrará em vigor 180 dias após a finalização das regras, mas ainda poderá sofrer alterações devido a disputas legais.
Organizações de defesa digital, como a NetChoice e a Electronic Frontier Foundation (EFF), criticam a lei, alegando que ela pode restringir o acesso de adultos a conteúdo protegido pela Primeira Emenda.