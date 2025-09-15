EUA e China fecham acordo sobre o TikTok; operação será confirmada por Trump e Xi

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, confirmou nesta segunda-feira um acordo com a China sobre o TikTok para que sua propriedade no país fique em mãos americanas, embora tenha se recusado a dar detalhes da operação.

"O acordo é que (o TikTok) mude para uma propriedade controlada pelos Estados Unidos, mas isso terá que ser confirmado pelos líderes na sexta-feira. Nós estabelecemos um acordo, eles terão que confirmar o pacto", disse Bessent, em referência à ligação que os presidentes Donald Trump e Xi Jinping farão no final desta semana.

"Não vamos falar dos termos comerciais do acordo porque é entre duas partes privadas, mas os termos comerciais já foram acordados", acrescentou Bessent em declarações à imprensa em Madri, em frente à sede do Ministério das Relações Exteriores da Espanha, onde se reuniu com a delegação chinesa.

Minutos antes das declarações de Bessent, o presidente Trump anunciou em sua rede social um acordo que "encantaria" os jovens americanos.

Trump havia estabelecido até 17 de setembro o prazo para que a matriz chinesa do TikTok, ByteDance, vendesse a filial da rede social nos EUA, já que não via com bons olhos que o governo de Pequim pudesse ter acesso a dados de milhões de cidadãos americanos.

Bessent e o representante de Comércio dos EUA, Jamieson Greer, explicaram que o pacto foi possível graças à intervenção de Trump e à "grande consideração que tem pelo presidente Xi", porque "quando eles têm respeito um pelo outro, as delegações também se respeitam".

Além do acordo sobre o TikTok, Bessent e Greer destacaram que as negociações para um acordo tarifário continuarão com uma quinta rodada de conversas, previsivelmente dentro de um mês, em um local ainda a ser determinado.