As melhores soundbars, do custo-benefício ao topo de linha, que testamos em 2026

A maioria das televisões vendidas no Brasil hoje em dia entrega imagem em 4K com HDR, mas continua com alto-falantes que não acompanharam essa evolução. Uma forma simples de resolver isso é por meio das soundbars, que entregam um som de qualidade de um modo fácil, visto que basta conectar a barra à TV, posicionar dispositivo e ligar.

A seleção abaixo foca nos produtos disponíveis no mercado brasileiro em agosto de 2026, considerando:

Preço observado no varejo;

Qualidade sonora;

Adequação a diferentes perfis de uso;

Facilidade de compra;

Assistência oficial.

Melhores soundbars básicas

LG SQC1

LG SQC1

A LG SQC1 é uma das opções mais acessíveis para quem quer substituir o som fraco da TV sem gastar muito. O subwoofer sem fio reforça os graves em filmes, novelas, futebol e músicas, e os modos Auto Sound Engine e Adaptive Sound Control ajustam o perfil de áudio conforme o tipo de conteúdo. É uma escolha funcional para quartos e salas pequenas, mas não entrega a mesma definição de vozes que modelos com canal central dedicado. A conexão com a TV é feita por cabo óptico ou Bluetooth — o modelo não possui entrada ou saída HDMI.

Marca: LG;

Modelo: SQC1;

Configuração: 2.1 canais;

Potência total: 160 W RMS;

Subwoofer: sim, sem fio;

Conexões: entrada óptica, Bluetooth 4.0 e USB;

Recursos de áudio: Auto Sound Engine e Adaptive Sound Control;

Dolby Atmos: não;

Preço: de R$ 640 a R$ 850.

JBL Cinema SB180

JBL Cinema SB180

A JBL Cinema SB180 é uma alternativa básica para quem prefere graves mais encorpados e uma marca com ampla presença no varejo brasileiro. O subwoofer sem fio de 6,5 polegadas melhora o impacto em cenas de ação e trilhas sonoras, e a conexão por HDMI ARC facilita a instalação — basta um cabo para que a TV controle o volume da barra. É adequada para salas pequenas e médias, embora a potência nominal de 110 W RMS seja inferior à de alguns concorrentes na mesma faixa.

Marca: JBL;

Modelo: Cinema SB180;

Configuração: 2.1 canais;

Potência total: 110 W RMS (50 W na barra, 60 W no subwoofer);

Subwoofer: sem fio, alto-falante de 6,5 polegadas;

Conexões: HDMI ARC, entrada óptica, Bluetooth e USB;

Dolby Atmos: não;

Preço: entre R$ 750 e R$ 1.170.

Samsung HW-B450F

Samsung HW-B450F

A soundbar Samsung HW-B450F combina subwoofer sem fio com modos de reforço de graves, aprimoramento de voz e jogo, além do DTS Virtual:X, que simula uma apresentação sonora mais ampla. Para proprietários de TVs Samsung, a integração é mais fluida, com controle de volume unificado pelo controle remoto da TV. O modelo não possui canal central físico, o que significa que vozes em filmes e noticiários podem perder definição em volumes altos. O preço ficou entre c no varejo em agosto de 2026.

Marca: Samsung;

Modelo: HW-B450F;

Configuração: 2.1 canais;

Subwoofer: sim, sem fio;

Conexões: HDMI ARC, entrada óptica, Bluetooth e USB;

Recursos: Dolby Audio, DTS Virtual:X, Bass Boost, Adaptive Sound Lite, Game Mode, modo noturno e aprimoramento de voz;

Dolby Atmos: não;

Preço: entre R$ 950 e R$ 1.100.

Melhores soundbars intermediárias

Samsung HW-B650F

Samsung HW-B650F

A Samsung HW-B650F é uma das opções mais equilibradas para a maioria dos perfis de uso. O canal central dedicado torna vozes de filmes, séries, jornalismo e transmissões esportivas mais inteligíveis — uma diferença perceptível em relação aos modelos 2.1. O subwoofer sem fio acrescenta impacto sem exigir cabos espalhados pela sala. É indicada para salas médias e para quem quer uma evolução clara sobre as opções básicas sem entrar no preço das soundbars premium.

Marca: Samsung;

Modelo: HW-B650F;

Configuração: 3.1 canais;

Número de alto-falantes: 4;

Canal central: sim;

Subwoofer: sim, sem fio;

Conexões: uma entrada HDMI, uma saída HDMI ARC, entrada óptica, Bluetooth e USB;

Recursos: Dolby Audio, DTS Virtual:X, Adaptive Sound, Bass Boost, modo jogo, modo noturno e aprimoramento de voz;

Q-Symphony: compatível com TVs Samsung;

Dolby Atmos: não;

Preço: entre R$ 1.280 e R$ 1.800.

LG S60TR

LG S60TR

A soundbar LG S60TR é voltada para quem prefere surround real a uma barra única. O pacote já inclui caixas traseiras e subwoofer, o que cria uma sensação de envolvimento mais convincente em filmes, jogos e shows do que qualquer simulação por processamento. É indicada para quem tem espaço para instalar as caixas atrás do sofá e tomadas próximas para alimentá-las.

Marca: LG;

Modelo: S60TR;

Configuração: 5.1 canais;

Potência total: 440 W RMS;

Subwoofer: sim;

Caixas traseiras: sim (comunicação sem fio com a barra, mas exigem alimentação elétrica);

Bluetooth: 5.3;

Conexões: HDMI ARC, entrada óptica e Bluetooth;

Recursos: Dolby Digital, AI Sound Pro, WOW Interface e ajustes automáticos de áudio;

Dolby Atmos: não;

Preço: entre R$ 1.800 e R$ 2.400.

JBL Bar 500MK2

JBL Bar 500MK2

A soundbar JBL Bar 500MK2 é uma das intermediárias mais fortes para quem quer graves potentes e uma apresentação ampla sem instalar caixas traseiras. O subwoofer sem fio de 10 polegadas entrega impacto em filmes de ação e música, enquanto a tecnologia MultiBeam projeta o som para ampliar a sensação de palco. É indicada para salas médias e grandes.

Marca: JBL;

Modelo: Bar 500MK2;

Configuração: 5.1 canais;

Potência total: 375 W RMS (225 W na barra, 150 W no subwoofer);

Subwoofer: sem fio, alto-falante de 10 polegadas;

Conexões: HDMI eARC, HDMI de entrada, entrada óptica, Bluetooth e Wi-Fi;

Formatos: Dolby Atmos, DTS Virtual:X e JBL MultiBeam;

Caixas traseiras: não incluídas;

Preço: de R$ 1.700 a R$ 3.999

Melhores soundbars premium

JBL Bar 800MK2

JBL Bar 800MK2

A soundbar JBL Bar 800MK2 é indicada para quem quer uma experiência próxima de um home theater sem manter caixas traseiras conectadas por cabos o tempo todo. O principal diferencial são as duas caixas surround removíveis, que se destacam da barra e podem ser posicionadas atrás do sofá quando necessário — e reacopladas quando não estiverem em uso. Cada caixa tem bateria própria com até 10 horas de autonomia.

Marca: JBL;

Modelo: Bar 800MK2;

Configuração: 7.1 canais;

Potência total: 390 W RMS (200 W na barra, 2 x 20 W nas caixas surround, 150 W no subwoofer);

Subwoofer: sem fio, alto-falante de 10 polegadas;

Caixas traseiras: duas caixas surround sem fio removíveis (bateria de até 10 horas);

Tecnologias: Dolby Atmos, DTS Virtual:X e MultiBeam 3.0;

Conexões: HDMI eARC, HDMI de entrada, entrada óptica, Bluetooth e Wi-Fi;

Preço: de R$ 4.599 a R$ 5.599

Samsung HW-Q990F

Samsung HW-Q990F

A soundbar Samsung HW-Q990F é uma das opções mais completas disponíveis no Brasil para quem busca imersão sonora próxima à de um home theater dedicado. O conjunto inclui barra, subwoofer e caixas traseiras, com 23 alto-falantes distribuídos em 11.1.4 canais — incluindo drivers voltados para o teto que criam o efeito de altura do Dolby Atmos real. O recurso Q-Symphony sincroniza o áudio da soundbar com os alto-falantes da TV Samsung, ampliando o palco sonoro. É indicada para salas grandes e exige espaço para as caixas traseiras, além de tomadas próximas ao sofá.