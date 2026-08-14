iPad para trabalho: os melhores acessórios para otimizar o uso em 2026

Acessórios para iPad no trabalho: oito produtos que ampliam a produtividade do tablet da Apple
Colaboradora
Publicado em 14 de agosto de 2026 às 10h27.
Uma pesquisa da Associação Brasileira de e-business com 230 profissionais da área de tecnologia da informação aponta que 40% das empresas já usam tablets para fins corporativos. Um dos modelos mais conhecidos no Brasil e no mundo é o iPad, da Apple — mas sem os recursos certos, ele sai da caixa um tablet comum.
São os acessórios que transformam a produtividade: teclados físicos, canetas digitais, hubs USB e suportes que garantem a ergonomia, por exemplo, são capazes de torná-lo uma estação completa de trabalho, mas que ainda pode ser levada para todos os cantos, sem o peso de um notebook.
Pensando apenas em trabalho, quatro tarefas norteiam a escolha dos melhores acessórios para iPad em 2026. São elas: digitação, escrita manual, expansão de conexões e ergonomia. A seleção abaixo reúne acessórios organizados em três faixas de preço, com prioridade para produtos com disponibilidade oficial ou ampla presença em lojas brasileiras.
Os critérios que orientaram a escolha foram:
Os preços listados são referências observadas em agosto de 2026 e podem variar conforme modelo do iPad, tamanho, cor, promoções, vendedor e forma de pagamento. A compatibilidade deve ser conferida antes da compra, em especial nos teclados que usam Smart Connector ou encaixe magnético.
O K380s é uma das formas mais baratas de melhorar a produtividade do iPad com teclas físicas. Ele não funciona como capa e não protege o tablet, mas compensa com leveza e operação silenciosa, além de alternar entre até três dispositivos com um toque. Quem já usa uma capa com suporte ou trabalha alternando iPad e computador encontra nele um teclado que acompanha essa rotina sem ocupar espaço na mochila. O layout encontrado no Brasil é o padrão americano (US), o que pode exigir adaptação para quem digita com acentuação frequente.
Um suporte é um dos acessórios mais subestimados para quem usa o iPad como equipamento de trabalho. Ele coloca a tela na altura dos olhos e libera as mãos para digitação, além de permitir o uso do tablet como segunda tela ou monitor de videoconferência. O modelo articulado da Baseus, feito em liga de alumínio, se destaca pelo preço acessível e pela possibilidade de ajustar altura e ângulo. É dobrável, o que facilita o transporte, mas não se trata de um braço articulado com grampo — é uma base de apoio para superfícies planas.
O Apple Pencil USB-C é a opção mais equilibrada para quem precisa anotar, revisar documentos, marcar PDFs ou assinar arquivos sem recorrer à impressão. Ele custa menos que os modelos com sensibilidade à pressão e é compatível com uma variedade ampla de iPads com USB-C. É uma escolha voltada para profissionais que trabalham com texto e documentos, não para quem depende de desenho avançado — a caneta não detecta níveis de pressão nem carrega sem fio, e os gestos avançados do Apple Pencil Pro ficam de fora.
O UltraJoy resolve o problema de quem usa o iPad como estação de trabalho e esbarra na porta USB-C única do tablet. Ele acrescenta leitores de cartão SD e microSD, duas portas USB-A, HDMI, Ethernet e uma entrada USB-C com Power Delivery para recarregar o iPad enquanto os periféricos estão conectados. É um acessório essencial para quem edita fotos e vídeos ou importa arquivos de câmeras para o iPad. O limite fica por conta do próprio iPadOS, que pode restringir a resolução de saída e o uso de múltiplas telas.
O Flip Folio é uma capa com teclado Bluetooth destacável, o que permite posicionar o teclado em qualquer superfície, independente de onde o iPad estiver apoiado. Quando não está em uso, o teclado se encaixa na parte traseira da capa por ímãs. Essa separação entre teclado e suporte oferece mais liberdade de posicionamento do que as capas-teclado tradicionais, nas quais o tablet fica preso a uma distância fixa. Ele emparelha com até três dispositivos, o que beneficia quem alterna entre iPad e notebook — ou entre o tablet e o celular. A desvantagem é a ausência de trackpad — toda a navegação depende do toque na tela.
O Magic Keyboard é a opção mais completa para quem quer usar o iPad como substituto de notebook. Ele combina teclado retroiluminado com mecanismo de tesoura e trackpad de vidro com gestos multitoque. Uma porta USB-C própria na capa permite recarregar o iPad e libera a porta do tablet para periféricos. O suporte articulado permite ajustar a inclinação da tela, e a conexão via Smart Connector dispensa pareamento Bluetooth e bateria. É o acessório que mais aproxima a experiência do iPad à de um laptop, mas o preço é alto e a compatibilidade exige atenção: cada versão atende a um grupo específico de modelos e tamanhos.
O Apple Pencil Pro é a caneta voltada para profissionais que usam o iPad para ilustração, design, diagramas ou anotações avançadas. Em relação ao modelo USB-C, ele acrescenta sensibilidade à pressão, troca de ferramentas por gestos (aperto e toque duplo), resposta tátil e localização pelo app Buscar. É a escolha indicada para quem trabalha com produção visual ou precisa de um nível de controle que a versão USB-C não oferece — mas exige um iPad compatível com chip M2 ou posterior.
O HoverBar Duo é um suporte articulado de alumínio que posiciona o iPad em alturas e ângulos que suportes de mesa convencionais não alcançam — até cerca de 1,8 metro, segundo a fabricante. Ele pode ser usado com base de mesa ou com presilha para borda de bancada, o que o torna versátil para videoconferências, gravação de conteúdo, uso como teleprompter ou segunda tela ao lado do monitor principal. É vendido pela Apple Brasil e custa bem mais que suportes comuns, o que só se justifica para quem precisa dessa flexibilidade de posicionamento.