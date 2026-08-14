iPad para trabalho: os melhores acessórios para otimizar o uso em 2026

Uma pesquisa da Associação Brasileira de e-business com 230 profissionais da área de tecnologia da informação aponta que 40% das empresas já usam tablets para fins corporativos. Um dos modelos mais conhecidos no Brasil e no mundo é o iPad, da Apple — mas sem os recursos certos, ele sai da caixa um tablet comum.

São os acessórios que transformam a produtividade: teclados físicos, canetas digitais, hubs USB e suportes que garantem a ergonomia, por exemplo, são capazes de torná-lo uma estação completa de trabalho, mas que ainda pode ser levada para todos os cantos, sem o peso de um notebook.

Pensando apenas em trabalho, quatro tarefas norteiam a escolha dos melhores acessórios para iPad em 2026. São elas: digitação, escrita manual, expansão de conexões e ergonomia. A seleção abaixo reúne acessórios organizados em três faixas de preço, com prioridade para produtos com disponibilidade oficial ou ampla presença em lojas brasileiras.

Os critérios que orientaram a escolha foram:

Compatibilidade com a linha iPad em uso no mercado brasileiro;

Impacto direto na produtividade, pensando em como cada acessório resolve uma limitação específica do tablet;

Disponibilidade no Brasil, seja por canais oficiais ou varejistas nacionais com estoque regular;

Custo-benefício.

Os preços listados são referências observadas em agosto de 2026 e podem variar conforme modelo do iPad, tamanho, cor, promoções, vendedor e forma de pagamento. A compatibilidade deve ser conferida antes da compra, em especial nos teclados que usam Smart Connector ou encaixe magnético.

Melhores acessórios básicos para trabalhar com o iPad

Teclado/capa Logitech Pebble Keys 2 K380s

Logitech Pebble Keys 2 K380s

O K380s é uma das formas mais baratas de melhorar a produtividade do iPad com teclas físicas. Ele não funciona como capa e não protege o tablet, mas compensa com leveza e operação silenciosa, além de alternar entre até três dispositivos com um toque. Quem já usa uma capa com suporte ou trabalha alternando iPad e computador encontra nele um teclado que acompanha essa rotina sem ocupar espaço na mochila. O layout encontrado no Brasil é o padrão americano (US), o que pode exigir adaptação para quem digita com acentuação frequente.

Marca: Logitech;

Tipo: teclado sem fio compacto;

Conexão: Bluetooth;

Compatibilidade: iPadOS, iOS, macOS, Windows, ChromeOS, Android e Apple TV;

Alternância entre dispositivos: Easy-Switch para até três aparelhos;

Alcance sem fio: até 10 metros;

Alimentação: duas pilhas AAA;

Autonomia declarada: até 36 meses;

Teclas: baixo perfil, funcionamento silencioso;

Layout no Brasil: padrão americano (US);

Peso: cerca de 415 gramas com pilhas;

Preço: R$ 230 a R$ 250.

Suporte de mesa articulado Baseus para tablets de até 13 polegadas

Suporte de mesa articulado Baseus para tablets de até 13 polegadas

Um suporte é um dos acessórios mais subestimados para quem usa o iPad como equipamento de trabalho. Ele coloca a tela na altura dos olhos e libera as mãos para digitação, além de permitir o uso do tablet como segunda tela ou monitor de videoconferência. O modelo articulado da Baseus, feito em liga de alumínio, se destaca pelo preço acessível e pela possibilidade de ajustar altura e ângulo. É dobrável, o que facilita o transporte, mas não se trata de um braço articulado com grampo — é uma base de apoio para superfícies planas.

Marca: Baseus;

Tipo: suporte de mesa dobrável e articulado;

Compatibilidade: tablets de até 13 polegadas (iPad, iPad Air, iPad Pro e iPad mini);

Material: liga de alumínio e silicone;

Ajustes: altura e ângulo de visualização;

Estrutura: dobrável;

Proteção: áreas de contato com material antiderrapante;

Peso: cerca de 460 gramas;

Capacidade de carga anunciada: até 10 kg;

Preço: R$ 151 (Pix) a R$ 159.

Melhores acessórios intermediários para iPad no trabalho

Apple Pencil USB-C

Apple Pencil USB-C

O Apple Pencil USB-C é a opção mais equilibrada para quem precisa anotar, revisar documentos, marcar PDFs ou assinar arquivos sem recorrer à impressão. Ele custa menos que os modelos com sensibilidade à pressão e é compatível com uma variedade ampla de iPads com USB-C. É uma escolha voltada para profissionais que trabalham com texto e documentos, não para quem depende de desenho avançado — a caneta não detecta níveis de pressão nem carrega sem fio, e os gestos avançados do Apple Pencil Pro ficam de fora.

Marca: Apple;

Modelo: Apple Pencil USB-C;

Conexão e carregamento: USB-C;

Pareamento: Bluetooth;

Fixação: magnética na lateral de modelos compatíveis;

Peso: 20,5 gramas;

Recursos: escrita, desenho, marcação de documentos e suporte à inclinação;

Sensibilidade à pressão: não possui;

Carregamento magnético sem fio: não possui;

Compatibilidade: iPad 10ª geração, iPad mini 6ª geração, iPad Air 4ª geração em diante e iPad Pro com USB-C;

Preço oficial: R$ 899 (varejistas entre R$ 880 e R$ 1.000).

Hub Baseus UltraJoy 7 em 1 USB-C

Hub Baseus UltraJoy 7 em 1 USB-C

O UltraJoy resolve o problema de quem usa o iPad como estação de trabalho e esbarra na porta USB-C única do tablet. Ele acrescenta leitores de cartão SD e microSD, duas portas USB-A, HDMI, Ethernet e uma entrada USB-C com Power Delivery para recarregar o iPad enquanto os periféricos estão conectados. É um acessório essencial para quem edita fotos e vídeos ou importa arquivos de câmeras para o iPad. O limite fica por conta do próprio iPadOS, que pode restringir a resolução de saída e o uso de múltiplas telas.

Marca: Baseus;

Linha: UltraJoy;

Tipo: hub USB-C de sete portas;

Portas: uma HDMI, duas USB-A 3.0, uma USB-C PD, uma Ethernet RJ45 Gigabit, um leitor SD e um leitor microSD;

Saída de vídeo: HDMI com suporte a até 4K;

Transferência USB: até 5 Gbps;

Rede: Ethernet Gigabit (até 1.000 Mbps);

Recarga: USB-C PD de até 100 W (potência efetiva depende do carregador e do iPad);

Material: liga de alumínio e ABS;

Cabo: integrado, com cerca de 15 cm;

Preço: R$ 230 a R$ 400 (site oficial Baseus: R$ 395).

Melhores acessórios premium para trabalhar com o iPad

Logitech Flip Folio

Logitech Flip Folio

O Flip Folio é uma capa com teclado Bluetooth destacável, o que permite posicionar o teclado em qualquer superfície, independente de onde o iPad estiver apoiado. Quando não está em uso, o teclado se encaixa na parte traseira da capa por ímãs. Essa separação entre teclado e suporte oferece mais liberdade de posicionamento do que as capas-teclado tradicionais, nas quais o tablet fica preso a uma distância fixa. Ele emparelha com até três dispositivos, o que beneficia quem alterna entre iPad e notebook — ou entre o tablet e o celular. A desvantagem é a ausência de trackpad — toda a navegação depende do toque na tela.

Marca: Logitech;

Modelo: Flip Folio;

Tipo: capa protetora com teclado Bluetooth removível;

Conexão: Bluetooth;

Alternância: emparelhamento com até três dispositivos;

Teclado: tamanho próximo ao padrão, separação magnética da capa;

Suporte: apoio traseiro com múltiplos ângulos (horizontal e vertical);

Alimentação: quatro baterias tipo moeda;

Autonomia anunciada: até dois anos;

Proteção: cobertura frontal e traseira;

Compatibilidade principal: iPad Pro 11" e 13" (M4), iPad Air 11" e 13" (M2, M3) e iPad Air 5ª geração;

Peso do teclado: 176 gramas;

Peso da capa: 465 gramas;

Preço oficial: R$ 1.699,90 (11") e R$ 1.899,90 (13").

Magic Keyboard para iPad Air

Magic Keyboard para iPad Air

O Magic Keyboard é a opção mais completa para quem quer usar o iPad como substituto de notebook. Ele combina teclado retroiluminado com mecanismo de tesoura e trackpad de vidro com gestos multitoque. Uma porta USB-C própria na capa permite recarregar o iPad e libera a porta do tablet para periféricos. O suporte articulado permite ajustar a inclinação da tela, e a conexão via Smart Connector dispensa pareamento Bluetooth e bateria. É o acessório que mais aproxima a experiência do iPad à de um laptop, mas o preço é alto e a compatibilidade exige atenção: cada versão atende a um grupo específico de modelos e tamanhos.

Marca: Apple;

Modelo: Magic Keyboard para iPad Air;

Tipo: capa com teclado e trackpad;

Conexão: Smart Connector (sem Bluetooth nem bateria);

Teclado: mecanismo de tesoura com retroiluminação;

Trackpad: vidro, com gestos multitoque;

Teclas adicionais: fileira de funções para brilho, volume e outros controles;

Suporte: estrutura articulada com ajuste de inclinação;

Carregamento: porta USB-C integrada à capa;

Proteção: cobre a parte frontal e traseira do iPad;

Compatibilidade: iPad Air 11" e 13" das gerações compatíveis (chips M2, M3 e M4);

Preço oficial: R$ 2.999 (11") e R$ 3.299 (13").

Apple Pencil Pro

Apple Pencil Pro

O Apple Pencil Pro é a caneta voltada para profissionais que usam o iPad para ilustração, design, diagramas ou anotações avançadas. Em relação ao modelo USB-C, ele acrescenta sensibilidade à pressão, troca de ferramentas por gestos (aperto e toque duplo), resposta tátil e localização pelo app Buscar. É a escolha indicada para quem trabalha com produção visual ou precisa de um nível de controle que a versão USB-C não oferece — mas exige um iPad compatível com chip M2 ou posterior.

Marca: Apple;

Modelo: Apple Pencil Pro;

Conexão: Bluetooth;

Fixação e carregamento: magnético, sem fio, pelo próprio iPad;

Sensibilidade: inclinação e pressão;

Controles: aperto, toque duplo e rotação do corpo da caneta;

Resposta tátil: sim;

Recurso Hover: sim, em iPads compatíveis;

Localização: integração com o app Buscar;

Peso: 19,15 gramas;

Compatibilidade principal: iPad Pro 11" e 13" (M4), iPad Air 11" e 13" (M2, M3 e M4);

Preço oficial: R$ 1.499 (varejistas entre R$ 1.045 e R$ 1.410 em promoções).

Twelve South HoverBar Duo

Twelve South HoverBar Duo

O HoverBar Duo é um suporte articulado de alumínio que posiciona o iPad em alturas e ângulos que suportes de mesa convencionais não alcançam — até cerca de 1,8 metro, segundo a fabricante. Ele pode ser usado com base de mesa ou com presilha para borda de bancada, o que o torna versátil para videoconferências, gravação de conteúdo, uso como teleprompter ou segunda tela ao lado do monitor principal. É vendido pela Apple Brasil e custa bem mais que suportes comuns, o que só se justifica para quem precisa dessa flexibilidade de posicionamento.