Os melhores carregadores GaN e power banks de 2026 até o momento

A tecnologia GaN (nitreto de gálio) substituiu o silício nos carregadores mais compactos do mercado. O material dissipa menos calor e permite que fontes de 65 W ou 100 W caibam em corpos do tamanho de um carregador convencional de 20 W. Para quem carrega celular, tablet e notebook na mesma mochila, o resultado é menos peso na mochila e um número menor de tomadas ocupadas.

Os power banks seguiram caminho parecido — hoje, modelos com 20.000 mAh e protocolos de carga rápida fazem um celular sobreviver por um dia inteiro longe da tomada, enquanto os mais potentes, com 140 W, já alimentam notebooks profissionais.

Os critérios que guiaram a seleção abaixo foram:

Potência efetiva na saída, e não apenas o valor máximo anunciado pela marca;

Peso e dimensões para uso em deslocamento;

Quantidade de portas e compatibilidade com celulares, tablets e notebooks;

Disponibilidade no Brasil, com preferência para produtos vendidos com nota fiscal e garantia;

Preços encontrados em varejistas brasileiros em agosto de 2026.

Os valores são referências de mercado e podem variar conforme loja, importação, impostos e promoções. Em carregadores, a potência máxima anunciada costuma se referir a uma única porta USB-C — ao conectar mais de um aparelho, a energia é dividida. Nos power banks, a capacidade nominal em mAh é sempre maior que a energia disponível na saída, por conta das perdas de conversão.

Melhores carregadores GaN e power banks na categoria básica

Carregador Geonav SuperPower GaN Duo 35 W

Geonav SuperPower GaN Duo 35 W — carregador

O Geonav CH35PDWT é uma das opções mais acessíveis para quem usa celular, tablet, fones e acessórios USB-C e quer substituir o carregador original por algo menor. O diferencial nessa faixa de preço são as duas portas USB-C com suporte a PPS — protocolo que melhora o aproveitamento da carga rápida em celulares Samsung compatíveis. É homologado pela Anatel e fabricado por uma marca brasileira com assistência técnica local. A limitação fica por conta da potência: 35 W bastam para celulares e tablets, mas não alimentam notebooks que exigem 45 W ou mais.

Marca: Geonav;

Modelo: CH35PDWT;

Tecnologia: GaN;

Potência máxima: 35 W em Power Delivery, até 33 W em PPS;

Portas: 2 USB-C;

Distribuição com duas portas: 30 W + 5 W ou 20 W + 15 W, conforme o dispositivo;

Protocolos: USB Power Delivery, PPS;

Entrada: 100–240 V, bivolt automático;

Peso: 74,4 g;

Proteções: contra curto-circuito, superaquecimento e sobrecarga;

Melhor uso: celulares, tablets, fones, relógios e acessórios USB-C;

Preço: entre R$ 63 e R$ 168 em agosto de 2026.

Power bank Baseus Airpow Lite 10.000 mAh 22,5 W

Baseus Airpow Lite 10.000 mAh 22,5 W — power bank

O Airpow Lite funciona como uma reserva de emergência para o celular em deslocamentos urbanos e viagens curtas. A versão de 10.000 mAh é fina e leve — menos de 200 g —, e alguns kits incluem cabos USB-C e Lightning integrados, o que reduz a necessidade de levar acessórios extras na bolsa. A Baseus tem distribuição oficial no Brasil, o que facilita a compra com nota fiscal. A limitação é clara: 22,5 W não carregam notebooks, e a capacidade real entregue na saída é menor que os 10.000 mAh nominais.

Marca: Baseus;

Linha: Airpow Lite;

Capacidade nominal: 10.000 mAh;

Potência máxima: 22,5 W;

Portas: USB-C e USB-A;

Cabos integrados: há versões com USB-C e Lightning;

Protocolos: Power Delivery, Quick Charge, AFC, SCP e FCP, conforme a versão;

Peso: 192 g;

Melhor uso: uma carga parcial ou uma carga completa na maioria dos celulares;

Preço: entre R$ 130 e R$ 150 na loja oficial da Baseus.

Melhores carregadores GaN e power banks na categoria intermediária

Carregador Baseus GaN5 Pro 65 W

Baseus GaN5 Pro 65 W — carregador

O GaN5 Pro é uma das opções mais equilibradas para quem quer carregar celular, tablet, console portátil e notebook leve com um único adaptador. Ele entrega até 65 W em uma porta USB-C, possui duas saídas USB-C e uma USB-A, e costuma ser mais barato que alternativas premium da Anker na mesma faixa de potência. O tamanho compacto — 126 g — permite levá-lo na mochila sem peso extra. A limitação é que 65 W não substituem fontes de notebooks gamers ou estações de trabalho que exigem 100 W ou mais, e a potência total cai quando todas as portas são usadas ao mesmo tempo.

Marca: Baseus;

Modelo: GaN5 Pro 65 W;

Tecnologia: GaN;

Potência máxima: 65 W;

Portas: 2 USB-C e 1 USB-A;

Protocolos: USB PD 3.0, PPS, QC 4+/3.0, SCP, FCP e AFC;

Entrada: 100–240 V, 50/60 Hz;

Peso: 126 g;

Distribuição: a potência é reduzida quando duas ou três portas são usadas ao mesmo tempo;

Melhor uso: notebook leve + celular no dia a dia;

Preço: entre R$ 120 e R$ 320 em agosto de 2026, conforme loja e promoção.

Carregador Ugreen Nexode 65 W

Ugreen Nexode 65 W — carregador

O Ugreen Nexode 65 W disputa a mesma faixa do Baseus GaN5 Pro e se diferencia pela variedade de versões: há opções com duas USB-C e uma USB-A, além de variantes com quatro portas. A Ugreen tem presença ampla em marketplaces brasileiros (KaBuM, Amazon, Mercado Livre), o que facilita encontrar o produto com preço competitivo. A porta USB-C principal entrega potência suficiente para a maioria dos ultrabooks, enquanto as demais alimentam acessórios. A ressalva é a mesma: versões com quatro portas dividem a potência de forma mais agressiva quando todas estão ocupadas.

Marca: Ugreen;

Linha: Nexode;

Potência máxima: 65 W;

Tecnologia: GaN;

Portas: 2 USB-C + 1 USB-A (há versões com 4 portas);

Saída USB-C principal: até 65 W;

Saída USB-A: até 22,5 W, conforme a versão;

Protocolos: USB Power Delivery, Quick Charge e outros padrões de carga rápida;

Entrada: 100–240 V;

Peso: 218 g na versão GaN X de três portas;

Proteções: contra sobretensão, sobrecorrente, curto-circuito e superaquecimento;

Melhor uso: trabalho fora de casa, viagens e estações com vários dispositivos;

Preço encontrado: entre R$ 230 e R$ 315 na versão de três portas em agosto de 2026.

Power bank Baseus Bipow2 Pro 20.000 mAh 22,5 W

Baseus Bipow2 Pro 20.000 mAh 22,5 W — power bank

O Bipow2 Pro é voltado para quem prioriza capacidade e preço, e não precisa carregar notebook. Os 20.000 mAh são adequados para viagens longas, dias de trabalho externo e situações em que a tomada mais próxima fica longe. A Baseus oferece distribuição nacional, garantia e versões com display digital que mostra a porcentagem de carga restante — um recurso que diferencia o produto de power banks genéricos sem indicador preciso. A limitação é que 22,5 W não são suficientes para carregar a maioria dos notebooks por USB-C.

Marca: Baseus;

Linha: Bipow2 Pro;

Capacidade nominal: 20.000 mAh;

Potência máxima: 22,5 W;

Portas: USB-C e USB-A, conforme a versão;

Display: versões com indicador digital de carga;

Cabos integrados: algumas versões incluem USB-C e Lightning;

Protocolos: Power Delivery, Quick Charge e padrões próprios de carga rápida;

Peso: cerca de 340 g nas versões com cabos integrados;

Melhor uso: celulares, tablets, fones, câmeras e roteadores portáteis;

Preço encontrado: entre R$ 199 e R$ 239 na loja oficial da Baseus em agosto de 2026.

Power bank Ugreen 20.000 mAh 30 W com cabo USB-C integrado

Ugreen 20.000 mAh 30 W com cabo USB-C integrado — power bank

O diferencial deste modelo em relação a power banks convencionais é o cabo USB-C integrado ao corpo, que elimina a necessidade de carregar um cabo solto na bolsa. A potência de 30 W é mais alta que a da maioria dos power banks nessa faixa de preço, o que acelera a recarga de celulares compatíveis e pode manter alguns notebooks leves funcionando em modo de emergência — embora não substitua uma fonte de notebook. O display digital mostra a porcentagem de carga restante.

Marca: Ugreen;

Capacidade nominal: 20.000 mAh;

Potência máxima: 30 W;

Portas: cabo USB-C integrado, 1 USB-C adicional e 1 USB-A;

Display: indicador digital de porcentagem;

Entrada: USB-C;

Protocolos: Power Delivery e padrões de carga rápida compatíveis;

Recarga simultânea: até três dispositivos, com divisão de potência;

Melhor uso: profissionais em trânsito que não querem transportar cabo separado;

Limitação: o cabo integrado não atende aparelhos com Lightning ou microUSB;

Preço encontrado: entre R$ 326 e R$ 393 em varejistas como KaBuM e Shopee em agosto de 2026.

Melhores carregadores GaN e power banks na categoria premium

Carregador Ugreen Nexode 100 W de quatro portas

Ugreen Nexode 100 W de quatro portas — carregador

O Nexode 100 W é a opção mais indicada para montar uma estação de carregamento compacta. Ele entrega até 100 W em uma porta USB-C e permite alimentar notebook, tablet, celular e acessório ao mesmo tempo, substituindo a fonte do notebook e os carregadores avulsos. O corpo cúbico de 69 × 69 × 33 mm e 235 g cabe em qualquer mesa ou mochila. A ressalva é que parte da oferta brasileira é importada: o padrão do plugue, a garantia e a origem do vendedor variam, e os preços refletem essa fragmentação.

Marca: Ugreen;

Linha: Nexode;

Tecnologia: GaN;

Potência máxima: 100 W;

Portas: 3 USB-C e 1 USB-A;

Saída principal: até 100 W em USB-C;

Protocolos: PD 3.0, PPS, QC 4+/3.0 e SCP;

Compatibilidade: MacBook Pro, MacBook Air, Dell XPS, iPad, Galaxy, iPhone, Steam Deck e outros notebooks USB-C;

Entrada: bivolt automático em versões globais;

Peso: 235 g;

Proteções: sensores térmicos, controle de temperatura, sobretensão e sobrecorrente;

Distribuição: a potência total é compartilhada entre as portas quando mais de um aparelho está conectado;

Preço encontrado: entre R$ 490 e R$ 720 em agosto de 2026, conforme loja e origem da importação.

Power bank Anker 737 Power Bank 24.000 mAh 140 W

Anker 737 Power Bank 24.000 mAh 140 W — power bank

O Anker 737 é uma das poucas opções no Brasil que carregam notebooks USB-C de alto desempenho longe da tomada. A potência de 140 W via USB PD 3.1 alimenta desde um MacBook Pro até celulares e tablets, e o display digital mostra carga restante, potência de entrada, potência de saída e tempo estimado. A Anker informa cerca de cinco recargas de um iPhone 13 em condições específicas de teste. O próprio power bank pode ser recarregado a 80% em cerca de 40 minutos com um carregador USB-C de alta potência. A contrapartida é o peso — mais de 630 g — e o preço, o mais alto da lista.