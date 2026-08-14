Os melhores carregadores GaN e power banks de 2026 até o momento

Carregadores GaN e power banks: oito modelos com potência real para celulares, tablets e notebooks em 2026
Colaboradora
Publicado em 14 de agosto de 2026 às 09h45.
A tecnologia GaN (nitreto de gálio) substituiu o silício nos carregadores mais compactos do mercado. O material dissipa menos calor e permite que fontes de 65 W ou 100 W caibam em corpos do tamanho de um carregador convencional de 20 W. Para quem carrega celular, tablet e notebook na mesma mochila, o resultado é menos peso na mochila e um número menor de tomadas ocupadas.
Os power banks seguiram caminho parecido — hoje, modelos com 20.000 mAh e protocolos de carga rápida fazem um celular sobreviver por um dia inteiro longe da tomada, enquanto os mais potentes, com 140 W, já alimentam notebooks profissionais.
Os critérios que guiaram a seleção abaixo foram:
Os valores são referências de mercado e podem variar conforme loja, importação, impostos e promoções. Em carregadores, a potência máxima anunciada costuma se referir a uma única porta USB-C — ao conectar mais de um aparelho, a energia é dividida. Nos power banks, a capacidade nominal em mAh é sempre maior que a energia disponível na saída, por conta das perdas de conversão.
O Geonav CH35PDWT é uma das opções mais acessíveis para quem usa celular, tablet, fones e acessórios USB-C e quer substituir o carregador original por algo menor. O diferencial nessa faixa de preço são as duas portas USB-C com suporte a PPS — protocolo que melhora o aproveitamento da carga rápida em celulares Samsung compatíveis. É homologado pela Anatel e fabricado por uma marca brasileira com assistência técnica local. A limitação fica por conta da potência: 35 W bastam para celulares e tablets, mas não alimentam notebooks que exigem 45 W ou mais.
O Airpow Lite funciona como uma reserva de emergência para o celular em deslocamentos urbanos e viagens curtas. A versão de 10.000 mAh é fina e leve — menos de 200 g —, e alguns kits incluem cabos USB-C e Lightning integrados, o que reduz a necessidade de levar acessórios extras na bolsa. A Baseus tem distribuição oficial no Brasil, o que facilita a compra com nota fiscal. A limitação é clara: 22,5 W não carregam notebooks, e a capacidade real entregue na saída é menor que os 10.000 mAh nominais.
O GaN5 Pro é uma das opções mais equilibradas para quem quer carregar celular, tablet, console portátil e notebook leve com um único adaptador. Ele entrega até 65 W em uma porta USB-C, possui duas saídas USB-C e uma USB-A, e costuma ser mais barato que alternativas premium da Anker na mesma faixa de potência. O tamanho compacto — 126 g — permite levá-lo na mochila sem peso extra. A limitação é que 65 W não substituem fontes de notebooks gamers ou estações de trabalho que exigem 100 W ou mais, e a potência total cai quando todas as portas são usadas ao mesmo tempo.
O Ugreen Nexode 65 W disputa a mesma faixa do Baseus GaN5 Pro e se diferencia pela variedade de versões: há opções com duas USB-C e uma USB-A, além de variantes com quatro portas. A Ugreen tem presença ampla em marketplaces brasileiros (KaBuM, Amazon, Mercado Livre), o que facilita encontrar o produto com preço competitivo. A porta USB-C principal entrega potência suficiente para a maioria dos ultrabooks, enquanto as demais alimentam acessórios. A ressalva é a mesma: versões com quatro portas dividem a potência de forma mais agressiva quando todas estão ocupadas.
O Bipow2 Pro é voltado para quem prioriza capacidade e preço, e não precisa carregar notebook. Os 20.000 mAh são adequados para viagens longas, dias de trabalho externo e situações em que a tomada mais próxima fica longe. A Baseus oferece distribuição nacional, garantia e versões com display digital que mostra a porcentagem de carga restante — um recurso que diferencia o produto de power banks genéricos sem indicador preciso. A limitação é que 22,5 W não são suficientes para carregar a maioria dos notebooks por USB-C.
O diferencial deste modelo em relação a power banks convencionais é o cabo USB-C integrado ao corpo, que elimina a necessidade de carregar um cabo solto na bolsa. A potência de 30 W é mais alta que a da maioria dos power banks nessa faixa de preço, o que acelera a recarga de celulares compatíveis e pode manter alguns notebooks leves funcionando em modo de emergência — embora não substitua uma fonte de notebook. O display digital mostra a porcentagem de carga restante.
O Nexode 100 W é a opção mais indicada para montar uma estação de carregamento compacta. Ele entrega até 100 W em uma porta USB-C e permite alimentar notebook, tablet, celular e acessório ao mesmo tempo, substituindo a fonte do notebook e os carregadores avulsos. O corpo cúbico de 69 × 69 × 33 mm e 235 g cabe em qualquer mesa ou mochila. A ressalva é que parte da oferta brasileira é importada: o padrão do plugue, a garantia e a origem do vendedor variam, e os preços refletem essa fragmentação.
O Anker 737 é uma das poucas opções no Brasil que carregam notebooks USB-C de alto desempenho longe da tomada. A potência de 140 W via USB PD 3.1 alimenta desde um MacBook Pro até celulares e tablets, e o display digital mostra carga restante, potência de entrada, potência de saída e tempo estimado. A Anker informa cerca de cinco recargas de um iPhone 13 em condições específicas de teste. O próprio power bank pode ser recarregado a 80% em cerca de 40 minutos com um carregador USB-C de alta potência. A contrapartida é o peso — mais de 630 g — e o preço, o mais alto da lista.