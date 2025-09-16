App do TikTok para os EUA utilizará algoritmo chinês desenvolvido pela ByteDance

Em um movimento significativo, a China anunciou um acordo com os EUA para que o algoritmo do TikTok exclusivo para o mercado norte-americano continue baseado na tecnologia desenvolvida pela ByteDance, sua empresa-mãe. A decisão vem após semanas de intensas negociações, incluindo conversas em Madrid entre autoridades dos dois países.

A disputa geopolítica em torno do TikTok remonta à primeira administração de Donald Trump. Naquele momento, a China impôs restrições à exportação do poderoso algoritmo de recomendação usado no aplicativo, visando impedir uma venda forçada pelos EUA.

Esse acordo ocorre em um contexto no qual o prazo para a venda das operações do TikTok nos EUA vence na quarta-feira, 17, sob risco de banimento. Previsto, inicialmente, para deixar de operar no país em 20 de janeiro, o TikTok continua funcionando devido a três decretos prorrogando o prazo assinados por Trump.

Wang Jingtao, vice-chefe do órgão regulador de cibersegurança da China, informou que o acordo inclui o "licenciamento do algoritmo e outros direitos de propriedade intelectual". A ByteDance, por sua vez, "confiaria a operação dos dados dos usuários do TikTok nos EUA e a segurança do conteúdo", sem fornecer mais detalhes.

Por outro lado, o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, disse que o app exclusivo para operação nos EUA seria controlado por investidores do país, mas preservaria algumas “características chinesas”, segundo a Reuters.

Exportação do algoritmo

A exportação do algoritmo é vista como uma forma de Pequim "exportar tecnologia chinesa" para o resto do mundo, inclusive para os EUA. No entanto, analistas destacam que a tecnologia de recomendação deve ser adaptada ao mercado norte-americano, utilizando dados locais para treinamento.

De acordo com uma fonte do Financial Times, apesar de o TikTok estar desenvolvendo um app exclusivo para os EUA, a empresa quer garantir que o conteúdo gerado por usuários norte-americanos permaneça disponível para o resto do mundo e vice-versa.

Especialistas apontam que o algoritmo precisa ser totalmente operado por uma entidade norte-americana para atender à lei assinada em 2024, no final do governo Joe Biden, que exige a venda ou o banimento das operações do TikTok nos EUA.

Ao mesmo tempo, o presidente dos EUA tem o poder de decidir se a ByteDance se desfez completamente do TikTok, dando a Trump a autoridade para chancelar os termos negociados. Trump deve se encontrar com o presidente chinês, Xi Jinping, na sexta-feira, 19, quando podem ser anunciados não apenas este acordo, mas também entendimentos sobre tarifas e controles de exportação.