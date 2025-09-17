Trocou de iPhone? Veja como migrar os dados do celular antigo

Adquirir um novo iPhone sempre traz a empolgação de explorar as novidades tecnológicas, mas a migração de dados do seu aparelho antigo para o novo pode gerar algumas preocupações.

A Apple simplificou esse processo, permitindo que você transfira todos os seus contatos, fotos, mensagens, aplicativos e configurações de maneira mais rápida.

Seja utilizando o recurso Início Rápido para transferência direta ou o backup via iCloud, a Apple oferece outros métodos para garantir que você não perca nenhuma informação importante ao configurar seu novo dispositivo.

1. Como usar o recurso "início rápido"

O Início Rápido permite configurar automaticamente o novo iPhone 17 utilizando o dispositivo antigo. Para isso, ambos os dispositivos devem estar próximos, com o Wi-Fi conectado e o Bluetooth ativado.

No iPhone Antigo : Ligue o iPhone 17 e aproxime-o do dispositivo anterior. A tela de Início Rápido aparecerá, solicitando que o usuário escaneie uma animação exibida na tela do novo iPhone.

Inserção de Código de Acesso : Após escanear a animação, será solicitado que você insira o código de acesso do dispositivo antigo.

Transferência de Dados : Escolha transferir os dados diretamente entre os dispositivos. O tempo de transferência pode variar conforme a quantidade de dados. Durante o processo, é recomendável manter os dois aparelhos conectados ao carregador para evitar interrupções.

Configuração Final: Após a transferência, o sistema solicitará que você configure o Face ID ou Touch ID e aguarde o download de aplicativos e dados do iCloud em segundo plano.

Dica: Se o aviso de configuração desaparecer ou o processo não avançar, reinicie os dois dispositivos e tente novamente.

2. Como fazer o backup pelo iCloud

Se preferir transferir os dados sem o dispositivo antigo por perto, o backup do iCloud é uma excelente opção. O processo exige uma conexão estável com a internet e o uso da sua conta Apple.

No iPhone Novo : Ligue o iPhone 17 e siga as instruções até a tela "Apps e Dados".

Restaurar de Backup do iCloud : Selecione a opção "Restaurar de Backup do iCloud" e faça login com a mesma conta Apple utilizada no dispositivo antigo.

Escolher o Backup : Escolha o backup mais recente, verificando a data e o tamanho para garantir que está restaurando o arquivo correto.

Aguarde a Restauração : O processo de restauração inclui fotos, mensagens, contatos, aplicativos, configurações e muito mais. A restauração pode levar algum tempo, dependendo da quantidade de dados e da velocidade da conexão. Mantenha o iPhone 17 conectado ao Wi-Fi e à energia enquanto o conteúdo é baixado do iCloud.

Atualização do iOS: Se necessário, o dispositivo pode pedir uma atualização do iOS. Caso haja conteúdos comprados com diferentes contas Apple, você precisará fazer login em cada uma delas.

3. Como fazer o backup via computador (iTunes ou Finder)

Se você prefere não usar o iCloud, também pode fazer o backup via computador. Para isso, será necessário conectar o dispositivo antigo ao computador usando um cabo USB e utilizar o iTunes ou Finder.

No iPhone Antigo : Conecte o iPhone antigo ao computador, abra o iTunes ou Finder e selecione o dispositivo. Escolha a opção "Fazer backup agora" .

No iPhone Novo : Conecte o iPhone 17 ao mesmo computador e abra o iTunes ou Finder novamente.

Restaurar Backup : Selecione a opção "Restaurar Backup" e escolha o arquivo de backup criado. Se o backup for criptografado, insira a senha quando solicitado.

Conclusão: Após restaurar o backup, siga as instruções na tela do iPhone para concluir a configuração.

O que fazer após a migração?

Após restaurar os dados, é importante realizar algumas configurações adicionais para garantir que o iPhone 17 funcione corretamente:

Verificar Apps e Contatos: Acesse os aplicativos Mail, Contatos e Calendário. No Mail, aguarde que os e-mails sejam baixados. Em Contatos, verifique se todos os nomes foram transferidos corretamente e no Calendário, confirme se todos os eventos estão atualizados e sincronizados. Habilitar Notificações: Para ativar notificações, abra cada app e permita a opção de receber alertas. Caso prefira, você pode ativar manualmente em Ajustes > Notificações. Restaurar Compras de Mídia: Vá em Ajustes, toque em seu nome e acesse Mídia e Compras > Ver Conta. Você poderá baixar novamente músicas, filmes, programas de TV e podcasts adquiridos anteriormente. Emparelhar Acessórios Bluetooth e Configurar Apple Pay: Para emparelhar fones de ouvido ou caixas de som, ative o Bluetooth em Ajustes > Bluetooth e coloque os dispositivos no modo detectável. Para configurar o Apple Pay, adicione seus cartões no app Carteira.

Desvinculando o antigo iPhone

Antes de concluir a migração, lembre-se de desativar o recurso “Buscar iPhone” no aparelho antigo para desvincular sua conta Apple e facilitar o uso do novo dispositivo.