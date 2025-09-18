Tecnologia

ExameLabINTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Design? Especialistas revelam 'segredo real' do sucesso do iPhone Air

Novo padrão de bateria permite formatos personalizados, amplia densidade energética e pode abrir caminho para futuros ânodos de silício

iPhone 16: modelo lidera o ranking de smartphones mais vendidos do mundo no 1º trimestre de 2025 (Apple/Divulgação)

iPhone 16: modelo lidera o ranking de smartphones mais vendidos do mundo no 1º trimestre de 2025 (Apple/Divulgação)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 06h44.

O design ultrafino do iPhone Air ganhou destaque no lançamento na semana passada, mas a principal inovação do smartphone pode estar em sua bateria. De acordo com Gene Berdichevsky, cofundador e CEO da fabricante de materiais para baterias Sila, a Apple introduziu uma tecnologia que pode mudar o padrão da indústria.

“A bateria do novo iPhone é realmente impressionante”, disse Berdichevsky ao TechCrunch. Segundo ele, o formato bidimensional inédito da célula representa um avanço tecnológico de fôlego.

Berdichevsky foi o sétimo funcionário da Tesla e liderou a engenharia da bateria do Roadster original. Hoje, à frente da Sila, ele desenvolve materiais de ânodo de silício para eletrônicos e veículos elétricos.

Tecnologia de lata de metal amplia eficiência energética

O iPhone Air adota uma bateria em invólucro metálico patenteada pela Apple. Diferente das baterias convencionais em formato de bolsa, que utilizam plástico, a estrutura de metal adiciona resistência e permite moldar células em diferentes formatos. Isso possibilita aproveitar melhor o espaço interno do aparelho, chegando próximo às bordas após a instalação da placa lógica.

De acordo com Berdichevsky, essa flexibilidade é fundamental não apenas para smartphones, mas também para dispositivos menores, como óculos de realidade aumentada e realidade virtual. Ele afirma que já viu protótipos na China que utilizam a mesma abordagem.

Apesar do custo mais elevado, a expectativa é que o setor adote baterias metálicas pela capacidade de armazenar mais energia em formatos variados.

A Apple já vinha usando baterias em formato de L, mas enfrentava limitações devido ao inchaço natural das células de íons de lítio. A versão metálica reduz esse problema, tornando possível projetar baterias em diferentes geometrias sem comprometer a durabilidade.

Caminho para baterias de silício

A complexidade do novo design ajuda a explicar por que a Apple ainda não migrou para ânodos de silício-carbono, mais avançados que os tradicionais de grafite. Embora esses materiais possam armazenar até 50% mais energia, são suscetíveis à expansão.

Empresas como a Sila já desenvolveram métodos para controlar esse inchaço, mas a adoção em larga escala ainda depende de ajustes no nível da célula. Para Berdichevsky, a transição da Apple para invólucros metálicos abre caminho para essa mudança no futuro.

“Isso certamente ajudará a introduzir silício nesse tipo de dispositivo", disse. "A tecnologia permite expandir ainda mais os limites de desempenho, mesmo que ainda existam compensações a serem administradas. [...] É bem revolucionário'', acrescentou o executivo.

Acompanhe tudo sobre:iPhoneApple

Mais de Tecnologia

Quem é a designer gaúcha que lidera a experiência do usuário em aplicativo eleito Top 3 pela Meta?

Trocou de iPhone? Veja como migrar os dados do celular antigo

Presos por dentro? Tesla enfrenta investigação nos EUA por falha em maçanetas eletrônicas

Nem toda obesidade traz risco: estudo revela genes que permitem ser obeso e metabolicamente saudável

Mais na Exame

Mercados

Roche faz aposta bilionária e compra 89bio em corrida por remédios contra obesidade

Negócios

Cofundador da Ben & Jerry’s deixa empresa após disputa com Unilever

Carreira

Sabesp abre vagas para seu primeiro programa de Trainee. ‘Queremos inconformados’, diz diretor de RH

Economia

Decisão do Copom reforça que ciclo de corte de juros só deve começar em 2026