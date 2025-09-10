Tecnologia

iPhone 17: confira os preços dos novos smartphones da Apple no Brasil

Conheça os novos modelos do iPhone 17, suas capacidades de armazenamento e os preços no Brasil

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 10h03.

A Apple anunciou a nova linha de smartphones iPhone 17, na terça-feira, 9. Com a line-up tradicional, veio também o lançamento do iPhone Air, a versão mais fina de um celular na história da companhia.

Os dispositivos foram equipados com o novo chip da Apple, melhorias no sistema de fotografia computacional e otimizações na conectividade 5G.

O que é a versão 'Air'?

A versão Air do iPhone 17 é a mais fina já produzida pela Apple, com apenas 5,6 mm de espessura.

O modelo possui uma tela OLED Super Retina XDR de 6,5 polegadas, com taxa de atualização adaptativa de até 120 Hz.

Para isso, o iPhone Air aboliu a porta para chip físico, funcionado exclusivamente com chip virtual eSIM. O smartphone também conta com uma única câmera traseira de 48 megapixels que a Apple chama de "câmera Fusion", que combina funcionalidades de quatro lentes diferentes em um sensor, e uma câmera frontal de 18 MP com tecnologia Center Stage para enquadrar automaticamente pessoas em fotos e vídeos.

O corpo é feito em titânio espacial, tornando-o mais resistente e leve — a Apple declara que essa estrutura é quatro vezes mais resistente a rachaduras e três vezes mais resistente a proteção em comparação com modelos anteriores. O iPhone Air é equipado com o chip A19 Pro, que fornece maior eficiência energética e desempenho avançado, especialmente em inteligência artificial e conectividade 5G.

Confira os preços do iPhone 17 no Brasil: 

Os preços para os modelos iPhone 17 no Brasil foram oficialmente divulgados pela Apple, com variações de acordo com o armazenamento e o modelo (original, Air, Pro ou Pro Max).

  • iPhone 17 (256 GB): R$ 7.999

  • iPhone 17 (512 GB): R$ 9.499

  • iPhone 17 Air (256 GB): R$ 10.499

  • iPhone 17 Air (512 GB): R$ 11.999

  • iPhone 17 Air (1 TB): R$ 13.499

  • iPhone 17 Pro (256 GB): R$ 11.499

  • iPhone 17 Pro (512 GB): R$ 12.999

  • iPhone 17 Pro (1 TB): R$ 14.499

  • iPhone 17 Pro Max (256 GB): R$ 12.499

  • iPhone 17 Pro Max (512 GB): R$ 13.999

  • iPhone 17 Pro Max (1 TB): R$ 15.499

  • iPhone 17 Pro Max (2 TB): R$ 18.499

