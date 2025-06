iCloud e Apple One pode ficar até 33% mais caros no Brasil; veja novos preços

A Apple anunciou recentemente o reajuste nos preços dos planos de armazenamento iCloud e do pacote Apple One. Agora, o iCloud oferece planos de armazenamento na nuvem com preços que variam de R$ 5,90 (50 GB) a R$ 399,90 (12 TB) por mês.

Já os pacotes do Apple One, que incluem serviços como Apple Music, Apple TV+ e outros, têm preços que variam de R$ 42,90 (Individual) a R$ 99,90 (Premium) mensais.

Os planos do iCloud+ apresentaram aumentos significativos, chegando até 33% — com exceção da categoria mais básica, que teve um reajuste de 20%. No Apple One, os preços subiram em média 11%, sendo que o pacote mais acessível manteve seu valor. Esse movimento sugere que a Apple está focada em atrair novos usuários do iCloud para os seus pacotes completos, que incluem outros serviços como o Apple Music, TV+ e Arcade, com o pacote Premium adicionando o Fitness+.

Reajuste no contexto do mercado: impacto da variação do dólar

Embora a Apple não tenha esclarecido os motivos para o aumento dos preços, observações do site MacMagazine apontam que a variação da cotação do dólar pode ser um fator explicativo. O câmbio da moeda americana, que em junho de 2023 estava em torno de R$ 4,75, atualmente gira em torno de R$ 5,60.