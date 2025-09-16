Apple inicia pré-venda do iPhone 17 no Brasil; preços vão de R$ 7.999 a R$ 18.499

A Apple abriu nesta terça-feira, 16, a pré-venda no Brasil dos novos iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max e do inédito iPhone Air, o modelo mais fino já produzido pela companhia.

O iPhone 17 chega ao país a partir de R$ 7.999, enquanto o iPhone Air parte de R$ 10.499. Os modelos Pro começam em R$ 11.499, e o Pro Max, em R$ 12.499, podendo chegar a R$ 18.499 na versão de 2 TB.

Entre as novidades, estão o Center Stage — que melhora selfies e chamadas de vídeo com enquadramento automático —, câmeras de até 48 MP com até oito níveis de zoom óptico, maior autonomia de bateria (até 37 horas) e armazenamento mínimo de 256 GB em todos os modelos.

O iPhone Air chama atenção pelo corpo ultrafino de 5,6 mm em titânio, enquanto a linha Pro traz novo design traseiro de câmeras. Todos os aparelhos contam com o sistema de inteligência artificial Apple Intelligence e porta USB-C.

Disputa no varejo

Redes e operadoras já se movimentam para atrair os primeiros compradores. O Mercado Livre oferece parcelamento em até 36 vezes sem juros no cartão Mercado Pago e 10% de desconto no Pix. A Casas Bahia prepara parcelamento em até 24 vezes sem juros em seu cartão. O Itaú dá 15 mil pontos em seu programa de benefícios para quem comprar os novos modelos até a próxima segunda-feira.

A revendedora oficial iPlace dá R$ 500 de desconto no pré-cadastro, além de 10% de abatimento no Pix e possibilidade de dividir em até 21 vezes, com opção de troca futura. Já a Claro oferece cupom de R$ 500 de desconto e amplia o programa de troca de usados, permitindo que clientes usem o celular antigo como parte do pagamento. A operadora também ativa de graça a “Transferência Rápida de eSIM”.

Com preços altos e maior concorrência entre canais de venda, a chegada da nova linha repete a estratégia global da Apple: usar pré-venda e benefícios financeiros para estimular as primeiras trocas de aparelhos no Brasil.