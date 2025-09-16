Tecnologia

Apple inicia pré-venda do iPhone 17 no Brasil; preços vão de R$ 7.999 a R$ 18.499

Operadoras e varejistas oferecem descontos à vista, parcelamento em até 36 vezes e bônus em pontos

iPhone 17: smartphone pode ter preço reduzido em varejistas

André Lopes
André Lopes

Repórter

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 09h48.

Última atualização em 16 de setembro de 2025 às 09h50.

A Apple abriu nesta terça-feira, 16, a pré-venda no Brasil dos novos iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max e do inédito iPhone Air, o modelo mais fino já produzido pela companhia.

O iPhone 17 chega ao país a partir de R$ 7.999, enquanto o iPhone Air parte de R$ 10.499. Os modelos Pro começam em R$ 11.499, e o Pro Max, em R$ 12.499, podendo chegar a R$ 18.499 na versão de 2 TB.

Entre as novidades, estão o Center Stage — que melhora selfies e chamadas de vídeo com enquadramento automático —, câmeras de até 48 MP com até oito níveis de zoom óptico, maior autonomia de bateria (até 37 horas) e armazenamento mínimo de 256 GB em todos os modelos.

O iPhone Air chama atenção pelo corpo ultrafino de 5,6 mm em titânio, enquanto a linha Pro traz novo design traseiro de câmeras. Todos os aparelhos contam com o sistema de inteligência artificial Apple Intelligence e porta USB-C.

Disputa no varejo

Redes e operadoras já se movimentam para atrair os primeiros compradores. O Mercado Livre oferece parcelamento em até 36 vezes sem juros no cartão Mercado Pago e 10% de desconto no Pix. A Casas Bahia prepara parcelamento em até 24 vezes sem juros em seu cartão. O Itaú dá 15 mil pontos em seu programa de benefícios para quem comprar os novos modelos até a próxima segunda-feira.

A revendedora oficial iPlace dá R$ 500 de desconto no pré-cadastro, além de 10% de abatimento no Pix e possibilidade de dividir em até 21 vezes, com opção de troca futura. Já a Claro oferece cupom de R$ 500 de desconto e amplia o programa de troca de usados, permitindo que clientes usem o celular antigo como parte do pagamento. A operadora também ativa de graça a “Transferência Rápida de eSIM”.

Com preços altos e maior concorrência entre canais de venda, a chegada da nova linha repete a estratégia global da Apple: usar pré-venda e benefícios financeiros para estimular as primeiras trocas de aparelhos no Brasil.

