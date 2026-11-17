Facebook: multa italiana questiona acesso a fotos e vídeos da galeria de celulares Android
Editor de Inteligência Artificial e Tecnologia
Publicado em 17 de novembro de 2026 às 13h22.
A Meta recebeu uma multa de 805 milhões de euros da autoridade de proteção de dados da Itália, anunciada no sábado, 14. O caso envolve o acesso do aplicativo do Facebook a fotos e vídeos guardados em celulares Android sem consentimento específico, segundo o regulador.
No centro da disputa está uma função que transforma a galeria pessoal em sugestões de publicação. Para a autoridade, a autorização genérica pedida pelo aplicativo não deixava claro esse uso das fotos e dos dados associados a elas.
A Meta discorda e vai recorrer. À Reuters, um porta-voz classificou a multa como desproporcional e afirmou que o recurso depende de permissão no aparelho, que pode ser alterada pelo usuário nas configurações.
Disponível desde 2023, a ferramenta sugere imagens e vídeos do celular enquanto a pessoa navega na rede social. A apuração começou em julho de 2025, após uma denúncia de uma entidade de defesa do consumidor de Bolzano.
Segundo o Garante, o recurso vinha ativado por padrão. A permissão ampla podia abrir acesso a todo o arquivo de imagens, normalmente de forma permanente, sem esclarecer quais informações seriam utilizadas.Permitir acesso à galeria não equivale, para o regulador, a consentir com qualquer uso das fotos.
A empresa tem 60 dias para deixar a função desligada por padrão e pedir uma autorização separada, com explicação sobre o acesso à galeria e a forma de desativá-lo. A determinação também alcança quem já havia concedido permissão.
A autoridade estimou em cerca de 20 milhões os usuários de Android afetados na Itália. Na definição da multa, considerou a duração da infração e a cooperação da empresa na investigação. As mudanças já introduzidas pela Meta foram consideradas limitadas e tardias.
A investigação não avaliou o eventual uso dessas imagens para treinar inteligência artificial, prática que a Meta nega. O regulador reservou para uma análise separada uma função lançada em 2026 que permite processar conteúdos da galeria na nuvem.O caso trata do acesso às fotos, não de uma comprovação de uso delas para treinar IA.
A disputa se soma a outras discussões sobre consentimento nos produtos da empresa, como a privacidade nos óculos inteligentes da Meta. Para quem quer revisar as próprias informações, a EXAME reúne os caminhos para consultar e baixar dados armazenados pelas plataformas.
A punição é de 805 milhões de euros. Foi anunciada pela autoridade italiana em 14 de novembro.
O regulador apontou acesso a fotos e vídeos sem consentimento específico. A autorização genérica não explicava adequadamente a função de sugestões.
O caso envolve o Facebook para Android na Itália. A autoridade estima cerca de 20 milhões de usuários.
Sim. A empresa discorda da decisão e afirma que o recurso depende de uma permissão que o usuário pode mudar.
A função deverá ficar desligada por padrão em até 60 dias. Para ativá-la, será necessário consentimento separado e específico.
Não. Essa finalidade não foi objeto da investigação, e a Meta nega esse uso.
A Meta recebeu uma multa de 805 milhões de euros da autoridade de proteção de dados da Itália, anunciada no sábado, 14. O caso envolve o acesso do aplicativo do Facebook a fotos e vídeos guardados em celulares Android sem consentimento específico, segundo o regulador.
No centro da disputa está uma função que transforma a galeria pessoal em sugestões de publicação. Para a autoridade, a autorização genérica pedida pelo aplicativo não deixava claro esse uso das fotos e dos dados associados a elas.
Disponível desde 2023, a ferramenta sugere imagens e vídeos do celular enquanto a pessoa navega na rede social. A apuração começou em julho de 2025, após uma denúncia de uma entidade de defesa do consumidor de Bolzano.
Segundo o Garante, o órgão regulador da Itália, o recurso vinha ativado por padrão. A permissão ampla podia abrir acesso a todo o arquivo de imagens, normalmente de forma permanente, sem esclarecer quais informações seriam utilizadas.Permitir acesso à galeria não equivale, para o regulador, a consentir com qualquer uso das fotos.
A empresa tem 60 dias para deixar a função desligada por padrão e pedir uma autorização separada, com explicação sobre o acesso à galeria e a forma de desativá-lo. A determinação também alcança quem já havia concedido permissão.
A autoridade estimou em cerca de 20 milhões os usuários de Android afetados na Itália. Na definição da multa, considerou-se a duração da infração e a cooperação da empresa na investigação. As mudanças já introduzidas pela Meta foram consideradas limitadas e tardias.
A investigação não avaliou o eventual uso dessas imagens para treinar inteligência artificial, prática que a Meta nega. O regulador reservou para uma análise separada uma função lançada em 2026 que permite processar conteúdos da galeria na nuvem.O caso trata do acesso às fotos, não de uma comprovação de uso delas para treinar IA.
A disputa se soma a outras discussões sobre consentimento nos produtos da empresa, como a privacidade nos óculos inteligentes da Meta. Para quem quer revisar as próprias informações, a EXAME reúne os caminhos para consultar e baixar dados armazenados pelas plataformas.
A punição é de 805 milhões de euros. Foi anunciada pela autoridade italiana em 14 de novembro.
O regulador apontou acesso a fotos e vídeos sem consentimento específico. A autorização genérica não explicava adequadamente a função de sugestões.
O caso envolve o Facebook para Android na Itália. A autoridade estima cerca de 20 milhões de usuários.
Sim. A empresa discorda da decisão e afirma que o recurso depende de uma permissão que o usuário pode mudar.
A função deverá ficar desligada por padrão em até 60 dias. Para ativá-la, será necessário consentimento separado e específico.
Não. Essa finalidade não foi objeto da investigação, e a Meta nega esse uso.