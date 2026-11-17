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A Meta recebeu uma multa de 805 milhões de euros da autoridade de proteção de dados da Itália, anunciada no sábado, 14. O caso envolve o acesso do aplicativo do Facebook a fotos e vídeos guardados em celulares Android sem consentimento específico, segundo o regulador.

No centro da disputa está uma função que transforma a galeria pessoal em sugestões de publicação. Para a autoridade, a autorização genérica pedida pelo aplicativo não deixava claro esse uso das fotos e dos dados associados a elas.

A Meta discorda e vai recorrer. À Reuters, um porta-voz classificou a multa como desproporcional e afirmou que o recurso depende de permissão no aparelho, que pode ser alterada pelo usuário nas configurações.

O que o Facebook fazia com a galeria

Disponível desde 2023, a ferramenta sugere imagens e vídeos do celular enquanto a pessoa navega na rede social. A apuração começou em julho de 2025, após uma denúncia de uma entidade de defesa do consumidor de Bolzano.

Segundo o Garante, o recurso vinha ativado por padrão. A permissão ampla podia abrir acesso a todo o arquivo de imagens, normalmente de forma permanente, sem esclarecer quais informações seriam utilizadas.

Permitir acesso à galeria não equivale, para o regulador, a consentir com qualquer uso das fotos.

O que a Meta terá de mudar

A empresa tem 60 dias para deixar a função desligada por padrão e pedir uma autorização separada, com explicação sobre o acesso à galeria e a forma de desativá-lo. A determinação também alcança quem já havia concedido permissão.

A autoridade estimou em cerca de 20 milhões os usuários de Android afetados na Itália. Na definição da multa, considerou a duração da infração e a cooperação da empresa na investigação. As mudanças já introduzidas pela Meta foram consideradas limitadas e tardias.

A multa não é por treinamento de IA

A investigação não avaliou o eventual uso dessas imagens para treinar inteligência artificial, prática que a Meta nega. O regulador reservou para uma análise separada uma função lançada em 2026 que permite processar conteúdos da galeria na nuvem.

O caso trata do acesso às fotos, não de uma comprovação de uso delas para treinar IA.

A disputa se soma a outras discussões sobre consentimento nos produtos da empresa, como a privacidade nos óculos inteligentes da Meta. Para quem quer revisar as próprias informações, a EXAME reúne os caminhos para consultar e baixar dados armazenados pelas plataformas.