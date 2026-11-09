Bitcoin cai quase 2% pressionado por tecnologia após escândalo da Nvidia

O bitcoin opera em queda nesta segunda-feira, 9, estendendo as perdas do domingo enquanto a pressão sobre ações do setor de tecnologia continua. A Nvidia cai mais de 5% no pré-market depois do CEO da empresa, Jensen Huang, admitir uma relação extraconjugal com uma executiva que as autoridades de inteligência dos Estados Unidos suspeitam ser uma espiã chinesa.

Em relatório, a consultoria Vault Capital afirma que a notícia caiu no pior momento possível considerando que o mercado financeiro perdeu US$ 2 trilhões na quinta-feira, 5, por conta da desvalorização das ações de inteligência artificial.

Também no radar, notícias informam que a plataforma de carteiras e pagamentos LNbits, que opera sobre a Lightning Network, no blockchain do Bitcoin, sofreu ataques de hackers. A dimensão é bem menor do que a dos ciberataques das últimas semanas, como o roubo de US$ 6,3 bilhões da Binance, mas preocupa por ser mais um incidente no mercado cripto.

Às 11h10 (horário de Brasília) o bitcoin caía 1,9% em um período de 24 horas, cotado a US$ 74.437.

Análise do bitcoin

Para a equipe da corretora Brasil Bitcoin, o bitcoin segue reagindo ao noticiário como um ativo de risco ligado a tecnologia. "Chegou a tocar US$ 73,5 mil na madrugada, com cerca de US$ 800 milhões em posições alavancadas liquidadas em poucas horas, e opera perto de US$ 74 mil, acumulando queda de cerca de 5% em sete dias", destaca Caio Villa, líder de produto e relacionamento da Brasil Bitcoin.

No âmbito macroeconômico, os investidores ficarão atentos à divulgação do Índice de Preços ao Consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos relativo a outubro, que será divulgado amanhã.

"O consenso dos economistas espera alta de 0,3% da inflação no mês, depois de 0,6% em setembro. Até lá, observo a faixa entre US$ 73,7 mil e US$ 74 mil para o bitcoin. Se não segurar, o mercado tende a buscar patamares mais baixos antes do dado", prevê Villa.

Gráfico do bitcoin em 9 de novembro de 2026

Segundo Marco Aurélio de Camargos, CIO da Vault, um fechamento semanal abaixo de US$ 74.968 tiraria o bitcoin da faixa de defesa e mudaria o cenário para uma extensão da correção, com alvos em US$ 72,6 mil e US$ 69,6 mil.

ETFs e indicadores

Na sexta-feira, 6, foi registrado um saldo líquido negativo de US$ 411,9 milhões nos fundos negociados em bolsa (ETFs, na sigla em inglês) de bitcoin à vista dos EUA.

O maior alvo do fluxo vendedor foi o IBIT, da gestora BlackRock, com US$ 403 milhões de excesso de vendas de cotas em relação às compras.

Nos ETFs da criptomoeda ether, por sua vez, o saldo foi negativo em US$ 93,3 milhões.

Entre os indicadores, o índice Fear & Greed (medo e ganância, na tradução literal) das criptomoedas caiu dos 31 para os 28 pontos. Assim, o sentimento do mercado se aprofunda na zona de predominância do "medo".

O Fear & Greed usa informações como momentum de preços, volatilidade e posições predominantes no mercado de derivativos para criar um score que vai de 0 a 100 pontos. Quanto mais próximo de zero maior é o medo dos investidores, ao passo que valores perto de 100 indicam predominância do otimismo e apetite por risco.

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