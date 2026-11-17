Em um ano, a inteligência artificial oferecida pelas empresas ganhou lugar fixo na rotina de quem trabalha em escritório no Brasil.

O uso diário dessas ferramentas saltou de 30% para 41% entre os trabalhadores do conhecimento, profissionais que desempenham tarefas intelectuais, segundo a quarta edição do Work Relationship Index, estudo da HP divulgado nesta terça-feira, 17.

Somando quem usa a IA corporativa ao menos uma vez por semana, a fatia chega a 69%, ante 56% em 2025.

A pergunta trata da IA disponibilizada pelo empregador, e não de ferramentas que os profissionais adotam por conta própria, o que faz do dado um indicador de como as companhias vêm levando a tecnologia às equipes.

O avanço convive com insegurança: a maioria dos entrevistados enxerga a própria carreira em transformação e considera arriscado trocar de emprego.

“A discussão sobre IA precisa avançar da adoção para a adaptação. A tecnologia já está integrada à rotina de muitos profissionais e continuará transformando funções, processos e modelos de negócio”, afirma Ricardo Kamel, diretor-geral da HP Brasil, em comunicado.

Para o executivo, o diferencial das organizações será a capacidade de preparar as pessoas para essa evolução.

Quando perguntados sobre o que os ajudaria a fazer o melhor trabalho, os brasileiros puseram o básico na frente: dispositivos mais rápidos e confiáveis lideram, com 52%.

Depois vêm ferramentas de IA adaptadas à função (47%), tecnologias que ajudem a pensar de forma mais estratégica (45%) e soluções que se integrem às demais ferramentas de trabalho (44%).

O ranking indica que a infraestrutura ainda pesa tanto quanto o software. Uma ferramenta de IA pode entrar na rotina sem que o computador ou os sistemas usados pela equipe deixem de ser um gargalo.

Mais da metade vê chance de mudar de carreira

Entre os trabalhadores do conhecimento ouvidos no Brasil, 56% acreditam que talvez precisem mudar significativamente sua trajetória profissional nos próximos anos com as novas exigências trazidas pela tecnologia e pela IA. Ao mesmo tempo, 68% consideram arriscado deixar o emprego atual, percepção praticamente igual entre a geração Z (69%), os millennials (68%) e a geração X (67%).

No recorte brasileiro, 61% dos profissionais pesquisados dizem priorizar habilidades transferíveis, que podem ser usadas em diferentes funções.

A percepção de que o investimento da empresa em formação traz mais segurança para o futuro ficou próxima entre gerações: 79% entre os entrevistados da geração Z, 79% entre millennials e 81% na geração X.

O acesso à capacitação também ajuda a reduzir a ansiedade com o impacto da IA, segundo 69% dos entrevistados da geração Z, 66% dos millennials e 67% da geração X.

Em outro levantamento, com amostra e pergunta diferentes, a Serasa Experian constatou que 19,3% dos entrevistados se sentiam preparados para usar IA no trabalho. Esse percentual mede percepção de preparo, não a frequência de uso.

Acesso a ferramentas varia com a relação com o trabalho

A parcela na faixa que a HP classifica como uma relação saudável com o trabalho passou de 29% para 34% no Brasil. Na faixa crítica, a proporção caiu de 34% para 30%.

Na análise da HP, a confiança na organização e em suas lideranças é o fator de maior peso no índice brasileiro, com 35% da influência sobre o resultado. Na sequência aparecem o acesso à tecnologia e ferramentas adequadas (21%) e o investimento no desenvolvimento dos funcionários (20%).

Entre os entrevistados da faixa saudável, 85% disseram contar com as ferramentas necessárias para trabalhar bem, contra 31% na faixa crítica.

O acesso a dispositivos e acessórios que funcionam de forma integrada também foi mais citado no primeiro grupo: 77%, ante 32% no segundo. O levantamento mostra uma associação, mas não permite dizer que o acesso à tecnologia causou uma relação melhor com o trabalho.

“Organizações que conseguirem reduzir atritos, comunicar mudanças com clareza e investir continuamente em suas equipes estarão mais preparadas para transformar um período de incerteza em uma oportunidade de crescimento”, diz Kamel.

Quem participou da pesquisa da HP

A HP e a National Research Group ouviram 19.506 profissionais em 15 países em entrevistas online de cerca de 25 minutos.

A amostra global incluiu 15.003 trabalhadores do conhecimento, 3.002 responsáveis por decisões de TI e 1.501 líderes empresariais, segundo o relatório metodológico. Todos trabalham ao menos 20 horas por semana e usam o computador em pelo menos 40% do expediente.

O relatório informa cerca de mil trabalhadores do conhecimento por país, sem detalhar o número exato no Brasil. Os percentuais de adoção são respostas desse grupo de entrevistados no país e não uma estimativa do uso de IA entre todos os trabalhadores brasileiros.