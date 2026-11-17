Ricardo Kamel, diretor-geral da HP Brasil: pesquisa mostra que o uso diário de IA fornecida pelo empregador subiu para 41% entre os entrevistados no país (HP Brasil/Divulgação)
Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia
Publicado em 17 de novembro de 2026 às 13h59.
Última atualização em 17 de novembro de 2026 às 14h07.
A pesquisa anual da HP sobre trabalho compara a frequência de uso de IA oferecida pelas empresas no Brasil em 2025 e 2026. O recorte considera trabalhadores do conhecimento entrevistados no país e não mede toda a força de trabalho brasileira.
Em um ano, a inteligência artificial oferecida pelas empresas ganhou lugar fixo na rotina de quem trabalha em escritório no Brasil.
O uso diário dessas ferramentas saltou de 30% para 41% entre os trabalhadores do conhecimento, profissionais que desempenham tarefas intelectuais, segundo a quarta edição do Work Relationship Index, estudo da HP divulgado nesta terça-feira, 17.
Somando quem usa a IA corporativa ao menos uma vez por semana, a fatia chega a 69%, ante 56% em 2025.
A pergunta trata da IA disponibilizada pelo empregador, e não de ferramentas que os profissionais adotam por conta própria, o que faz do dado um indicador de como as companhias vêm levando a tecnologia às equipes.
O avanço convive com insegurança: a maioria dos entrevistados enxerga a própria carreira em transformação e considera arriscado trocar de emprego.
“A discussão sobre IA precisa avançar da adoção para a adaptação. A tecnologia já está integrada à rotina de muitos profissionais e continuará transformando funções, processos e modelos de negócio”, afirma Ricardo Kamel, diretor-geral da HP Brasil, em comunicado.
Para o executivo, o diferencial das organizações será a capacidade de preparar as pessoas para essa evolução.
Quando perguntados sobre o que os ajudaria a fazer o melhor trabalho, os brasileiros puseram o básico na frente: dispositivos mais rápidos e confiáveis lideram, com 52%.
Depois vêm ferramentas de IA adaptadas à função (47%), tecnologias que ajudem a pensar de forma mais estratégica (45%) e soluções que se integrem às demais ferramentas de trabalho (44%).
O ranking indica que a infraestrutura ainda pesa tanto quanto o software. Uma ferramenta de IA pode entrar na rotina sem que o computador ou os sistemas usados pela equipe deixem de ser um gargalo.
Entre os trabalhadores do conhecimento ouvidos no Brasil, 56% acreditam que talvez precisem mudar significativamente sua trajetória profissional nos próximos anos com as novas exigências trazidas pela tecnologia e pela IA. Ao mesmo tempo, 68% consideram arriscado deixar o emprego atual, percepção praticamente igual entre a geração Z (69%), os millennials (68%) e a geração X (67%).
No recorte brasileiro, 61% dos profissionais pesquisados dizem priorizar habilidades transferíveis, que podem ser usadas em diferentes funções.
A percepção de que o investimento da empresa em formação traz mais segurança para o futuro ficou próxima entre gerações: 79% entre os entrevistados da geração Z, 79% entre millennials e 81% na geração X.
O acesso à capacitação também ajuda a reduzir a ansiedade com o impacto da IA, segundo 69% dos entrevistados da geração Z, 66% dos millennials e 67% da geração X.
Em outro levantamento, com amostra e pergunta diferentes, a Serasa Experian constatou que 19,3% dos entrevistados se sentiam preparados para usar IA no trabalho. Esse percentual mede percepção de preparo, não a frequência de uso.
A parcela na faixa que a HP classifica como uma relação saudável com o trabalho passou de 29% para 34% no Brasil. Na faixa crítica, a proporção caiu de 34% para 30%.
Na análise da HP, a confiança na organização e em suas lideranças é o fator de maior peso no índice brasileiro, com 35% da influência sobre o resultado. Na sequência aparecem o acesso à tecnologia e ferramentas adequadas (21%) e o investimento no desenvolvimento dos funcionários (20%).
Entre os entrevistados da faixa saudável, 85% disseram contar com as ferramentas necessárias para trabalhar bem, contra 31% na faixa crítica.
O acesso a dispositivos e acessórios que funcionam de forma integrada também foi mais citado no primeiro grupo: 77%, ante 32% no segundo. O levantamento mostra uma associação, mas não permite dizer que o acesso à tecnologia causou uma relação melhor com o trabalho.
“Organizações que conseguirem reduzir atritos, comunicar mudanças com clareza e investir continuamente em suas equipes estarão mais preparadas para transformar um período de incerteza em uma oportunidade de crescimento”, diz Kamel.
A HP e a National Research Group ouviram 19.506 profissionais em 15 países em entrevistas online de cerca de 25 minutos.
A amostra global incluiu 15.003 trabalhadores do conhecimento, 3.002 responsáveis por decisões de TI e 1.501 líderes empresariais, segundo o relatório metodológico. Todos trabalham ao menos 20 horas por semana e usam o computador em pelo menos 40% do expediente.
O relatório informa cerca de mil trabalhadores do conhecimento por país, sem detalhar o número exato no Brasil. Os percentuais de adoção são respostas desse grupo de entrevistados no país e não uma estimativa do uso de IA entre todos os trabalhadores brasileiros.
Entre os trabalhadores do conhecimento ouvidos pela HP no Brasil, o uso diário passou de 30% para 41%, uma alta de 11 pontos percentuais. O uso diário ou semanal passou de 56% para 69%.
Dispositivos mais rápidos e confiáveis foram citados por 52% dos entrevistados brasileiros. Ferramentas de IA adaptadas à função vieram em seguida, com 47%.
O estudo ouviu 19.506 profissionais de escritório em 15 países. O dado de uso de IA no Brasil se refere aos trabalhadores do conhecimento entrevistados no país, não a toda a força de trabalho.
Glossário
Inteligência artificial
Tecnologia usada para tarefas como gerar texto, identificar padrões e apoiar análises. Neste levantamento, a HP perguntou sobre ferramentas disponibilizadas pelo empregador.
Work Relationship Index
Pesquisa anual da HP sobre a relação dos profissionais com o trabalho, com participantes de 15 países em 2026.
Habilidades transferíveis
Competências úteis em diferentes funções ou áreas, como comunicação e análise de dados.