Achados: novo aplicativo da Meta reúne ofertas do Facebook Marketplace, de grupos e do Instagram (Meta/Divulgação)
Editor de Inteligência Artificial e Tecnologia
Publicado em 17 de novembro de 2026 às 13h34.
A Meta lançou o Achados no Brasil, um aplicativo que reúne anúncios de produtos novos e usados do Facebook Marketplace, grupos do Facebook e Instagram em um único lugar. O app permite aos usuários pesquisar, filtrar e negociar diretamente com vendedores, sem processar pagamentos. A ferramenta usa inteligência artificial para ajudar vendedores a criar anúncios e está disponível apenas para Android no momento.
A Meta lançou nesta terça-feira, 17, no Brasil, o Achados, um aplicativo que reúne anúncios de produtos novos e usados publicados no Facebook Marketplace, em grupos do Facebook e no Instagram. Disponível para Android, a ferramenta concentra a busca por itens vendidos por outras pessoas em um único lugar.
A proposta amplia a vitrine de compra e venda que a empresa já mantém no Facebook Marketplace. Em vez de alternar entre plataformas à procura de uma jaqueta, um par de tênis ou um móvel, o usuário pode consultar as ofertas no mesmo aplicativo e filtrar os resultados por categoria, preço e distância.
O modelo continua baseado na negociação entre pessoas. O Achados não processa pagamentos: comprador e vendedor combinam diretamente o valor, a forma de pagamento e a retirada do produto. As conversas podem ocorrer pelo WhatsApp ou dentro do próprio app.
O aplicativo reúne desde roupas e calçados até celulares, eletrodomésticos e móveis. A área “Garimpo de hoje” apresenta uma seleção diária de itens, enquanto o selo “achado” destaca ofertas. Segundo a Meta, muitos anúncios também exibem uma faixa de preço típica, pensada como referência para quem quer avaliar a oferta antes de iniciar a negociação.
O valor final, porém, é definido pelo vendedor. A faixa indicada pelo aplicativo não substitui a conversa sobre o estado do produto, os acessórios incluídos e as condições de entrega.
Outra diferença está nas informações disponíveis antes do primeiro contato. O comprador pode consultar o perfil de quem anuncia, avaliações, outros produtos e histórico de vendas. Quando há um perfil do Instagram vinculado, ele também aparece como parte desse contexto.
Para quem vende, o Achados usa inteligência artificial para sugerir título, descrição, categoria, estado de conservação e preço. O vendedor revisa as sugestões e pode alterá-las antes de publicar. De acordo com a Meta, um único anúncio passa a aparecer tanto no Achados quanto no Facebook Marketplace.
Na prática, a ferramenta busca reduzir o trabalho de preencher um classificado. A decisão sobre o que será publicado e o preço cobrado continua com a pessoa que está oferecendo o item.
O Achados já está disponível no Brasil pela Google Play. Na loja, aparece como “Achados, a Facebook app”, com a Meta Platforms identificada como desenvolvedora.
O aplicativo permite denunciar anúncios ou vendedores. A Meta afirma que também usa ferramentas automatizadas para identificar e remover golpes. Esses mecanismos e as informações dos perfis ajudam a avaliar a oferta, mas não representam uma garantia sobre o produto ou sobre a pessoa do outro lado da conversa.
Como a negociação e o pagamento são acertados diretamente, vale conferir as condições do item e combinar claramente a retirada antes de concluir a compra.
É um app que reúne itens novos e usados anunciados no Facebook Marketplace, em grupos do Facebook e no Instagram.
Não. Comprador e vendedor combinam diretamente o pagamento e a retirada. A conversa pode acontecer pelo WhatsApp ou no app.
O lançamento no Brasil é para Android, com download pela Google Play.