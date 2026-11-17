App Store: oportunidade para desenvolvedores (Silas Stein/Getty Images)
Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia
Publicado em 17 de novembro de 2026 às 14h38.
Usuários relataram nesta terça-feira, 17 de novembro de 2026, dificuldade para abrir a App Store no iPhone, com mensagens de erro de conexão mesmo após trocar de rede. O painel de status da Apple registrou apenas uma instabilidade intermitente nas compras de assinaturas, já marcada como resolvida, sem confirmar uma queda geral da loja. Também houve queixas sobre o App Store Connect, plataforma usada por desenvolvedores, que é diferente da loja usada pelo público.
Usuários da App Store relataram nesta terça-feira, 17, dificuldade para abrir a loja de aplicativos da Apple no iPhone. Em relatos no Reddit, houve quem recebesse uma mensagem de erro de conexão mesmo após trocar de rede. As queixas não permitem determinar quantos usuários foram afetados nem se o problema atingiu o Brasil.
A Apple registrou uma instabilidade intermitente nas compras de assinaturas, segundo o histórico do painel da empresa preservado pelo StatusGator. O registro se refere às assinaturas, não a uma interrupção geral da App Store, e não estabelece uma relação com os erros de conexão relatados pelos usuários.
No Downdetector, a principal reclamação era de erro ao fazer login na App Store Connect, já que a loja de aplicativos não reconhecia senha ou e-mail.
A Apple orienta consultar a página Status do Sistema para verificar se há uma interrupção na região. Se o painel não indicar problemas, o suporte recomenda abrir outro site no mesmo aparelho para verificar a conexão e, se possível, tentar acessar a loja por outra rede.
Também houve queixas de acesso ao App Store Connect, a plataforma usada por desenvolvedores para enviar e gerenciar aplicativos. Ela é diferente da loja que o público usa para baixar ou atualizar apps. Relatos sobre o painel de desenvolvedores, por si só, não confirmam uma falha no acesso à loja.
Houve relatos de erro de conexão, mas eles não comprovam uma queda geral da loja. O incidente de compras de assinaturas foi marcado como resolvido.
Não. A App Store é a loja de aplicativos; o App Store Connect é o painel que desenvolvedores usam para gerenciar seus apps.
Glossário
App Store Connect
Plataforma da Apple usada por desenvolvedores para enviar, gerenciar e acompanhar aplicativos publicados na App Store. É diferente da loja usada pelo público para baixar apps.
StatusGator
Serviço que monitora e arquiva o histórico das páginas de status de empresas de tecnologia, como o painel de sistemas da Apple.
Downdetector
Site que reúne relatos de usuários sobre falhas e instabilidades em serviços online em tempo real.