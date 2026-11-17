Usuários da App Store relataram nesta terça-feira, 17, dificuldade para abrir a loja de aplicativos da Apple no iPhone. Em relatos no Reddit, houve quem recebesse uma mensagem de erro de conexão mesmo após trocar de rede. As queixas não permitem determinar quantos usuários foram afetados nem se o problema atingiu o Brasil.

A Apple registrou uma instabilidade intermitente nas compras de assinaturas, segundo o histórico do painel da empresa preservado pelo StatusGator. O registro se refere às assinaturas, não a uma interrupção geral da App Store, e não estabelece uma relação com os erros de conexão relatados pelos usuários.

No Downdetector, a principal reclamação era de erro ao fazer login na App Store Connect, já que a loja de aplicativos não reconhecia senha ou e-mail.

O que fazer se a App Store não abrir?

A Apple orienta consultar a página Status do Sistema para verificar se há uma interrupção na região. Se o painel não indicar problemas, o suporte recomenda abrir outro site no mesmo aparelho para verificar a conexão e, se possível, tentar acessar a loja por outra rede.

Também houve queixas de acesso ao App Store Connect, a plataforma usada por desenvolvedores para enviar e gerenciar aplicativos. Ela é diferente da loja que o público usa para baixar ou atualizar apps. Relatos sobre o painel de desenvolvedores, por si só, não confirmam uma falha no acesso à loja.