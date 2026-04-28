Nova tecnologia chinesa pode gerar energia em minas de carvão a 2 km de profundidade

A nova célula de combustível de carvão desenvolvida por cientistas chineses pode abrir caminho para um modelo inédito de geração elétrica subterrânea, dispensando parte das operações tradicionais de mineração. A tecnologia permite adaptar o sistema para jazidas profundas, com produção de energia a até dois quilômetros abaixo da superfície.

A proposta prevê que a eletricidade seja gerada diretamente dentro das reservas subterrâneas e transmitida para a superfície sem a extração convencional do carvão. O projeto faz parte do Grande Projeto Nacional de Ciência e Tecnologia da China para Sondagem das Profundezas da Terra e Exploração de Recursos Minerais, lançado em 2025.

A pesquisa é liderada por Xie Heping, professor da Universidade de Shenzhen e membro da Academia de Engenharia da China, que desenvolve o conceito desde 2018. O sistema utiliza uma célula de combustível de carvão direto com emissão zero de carbono, chamada ZC-DCFC.

Além da geração sem combustão, o sistema captura integralmente o dióxido de carbono produzido, o que ajuda a alinhar a iniciativa à meta chinesa de neutralidade de carbono até 2060.

Os avanços incluem desenvolvimento de materiais de alto desempenho, processamento de combustível e novo design de eletrodos. A proposta é considerada estratégica porque pode reduzir impactos ambientais da mineração tradicional e ampliar o aproveitamento energético de jazidas profundas hoje pouco exploradas.

Apesar do potencial, especialistas avaliam que a adoção em larga escala ainda está distante. Segundo o South China Morning Post, o sistema dificilmente será economicamente competitivo antes de 2045.

Isso significa que, embora a inovação tenha valor científico e estratégico, ainda há desafios relevantes relacionados a custo, escala industrial e infraestrutura necessária para transformar a tecnologia em alternativa comercial.

Projeto reforça plano chinês de neutralidade de carbono

A iniciativa está alinhada à estratégia de Pequim para reduzir emissões sem abandonar rapidamente sua dependência de combustíveis fósseis. O carvão continua sendo peça central da segurança energética chinesa, especialmente diante da demanda industrial e do crescimento urbano.

Ao investir em tecnologias de captura total de carbono e geração subterrânea, o governo busca criar uma transição mais gradual entre a matriz fóssil e as metas climáticas de longo prazo.