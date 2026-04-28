China cria célula de combustível de carvão com emissão zero de carbono

Cientistas chineses anunciaram o desenvolvimento da primeira célula de combustível de carvão com emissão zero de carbono do mundo, uma tecnologia que promete gerar eletricidade a partir do carvão sem combustão e com captura integral de CO₂. A pesquisa foi publicada na revista Energy Reviews e apresenta uma alternativa para reduzir o impacto ambiental do combustível fóssil mais poluente da matriz energética global.

O sistema foi batizado de ZC-DCFC, sigla em inglês para célula de combustível de carvão direto com emissão zero de carbono, e foi desenvolvido por uma equipe liderada por Xie Heping, membro da Academia de Engenharia da China e professor da Universidade de Shenzhen.

No processo, o carvão é transformado em pó fino, seco e purificado antes de ser inserido na câmara do ânodo da célula. O oxigênio entra pelo cátodo e o carvão passa por oxidação eletroquímica através de uma membrana de óxido, gerando eletricidade diretamente — sem combustão, sem vapor e sem turbinas.

Segundo os pesquisadores, a ausência de combustão elimina perdas de eficiência típicas das usinas termelétricas tradicionais, que hoje operam com limite próximo de 40%.

Xie Heping afirma que o sistema supera as restrições impostas pelo ciclo de Carnot, princípio termodinâmico que limita a eficiência de motores térmicos convencionais. A geração direta de eletricidade permite maior aproveitamento energético e reduz significativamente a poluição associada ao carvão.

Outro ponto central é o tratamento do dióxido de carbono gerado. O CO₂ de alta pureza produzido na saída do ânodo é capturado no próprio local e convertido cataliticamente em insumos químicos, como gás de síntese, ou mineralizado em compostos como bicarbonato de sódio.

Os pesquisadores também afirmam que o sistema opera de forma silenciosa e sem a poluição pesada normalmente associada às usinas a carvão, como fuligem e grandes emissões atmosféricas.

Tecnologia tenta reposicionar o carvão na transição energética

A proposta surge em um momento em que a China busca conciliar sua forte dependência de carvão com a meta de neutralidade de carbono até 2060. O país ainda responde por uma das maiores capacidades globais de geração termelétrica e mantém o carvão como base de segurança energética.

Ao transformar o combustível em fonte de eletricidade de baixa emissão, a tecnologia tenta reposicionar um dos setores mais criticados da matriz energética mundial dentro da agenda de transição climática.