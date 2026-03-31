No aniversário de 50 anos, Apple volta a brincar com cores vivas com MacBook Neo

Nostalgia como tendência

Por muito tempo, a ideia dominante no mercado de computadores era a de que um notebook precisava ser discreto, sóbrio, de preferência prata ou preto. Funcional acima de tudo. A cor era um detalhe menor, quase uma frivolidade. Essa lógica ignora algo bastante humano: as pessoas querem que seus objetos reflitam quem elas são.

A própria estratégia de divulgação da Apple especifica muito bem o público-alvo desejado: planos de fundo coloridos, artes feitas a partir de colagens e quartos extremamente decorados, jogos em destaque e o destaque para "cores lindas" deixam claro com quem a maçã quer se encaixar. Se o MacBook Neo tivesse sido lançado em 1998, ele provavelmente seria o escolhido para Carrie Bradshaw, interpretada por Sarah Jessica Parker no universo de Sex and the City, ao invés do Apple Powerbook G3.

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