No aniversário de 50 anos, Apple volta a brincar com cores vivas com MacBook Neo

Nostalgia como tendência
Por muito tempo, a ideia dominante no mercado de computadores era a de que um notebook precisava ser discreto, sóbrio, de preferência prata ou preto. Funcional acima de tudo. A cor era um detalhe menor, quase uma frivolidade. Essa lógica ignora algo bastante humano: as pessoas querem que seus objetos reflitam quem elas são.
A própria estratégia de divulgação da Apple
especifica muito bem o público-alvo desejado: planos de fundo coloridos, artes feitas a partir de colagens e quartos extremamente decorados, jogos em destaque e o destaque para "cores lindas" deixam claro com quem a maçã quer se encaixar. Se o MacBook Neo tivesse sido lançado em 1998, ele provavelmente seria o escolhido para Carrie Bradshaw, interpretada por Sarah Jessica Parker no universo de Sex and the City, ao invés do Apple Powerbook G3.
O timing do lançamento não é coincidência. A estética retrô, ou Y2K, domina o TikTok, o Instagram e as araras das lojas de roupa voltadas para todos os grupos etários. Para a geração Z, abraçar o passado representa autenticidade, diversão e experimentalismo. Grande parte dessa estética foi moldada pela tecnologia da época, abraçada pelo lançamento do translúcido e futurístico iMac G3, conforme dito anteriormente.