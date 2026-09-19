Tecnologia

Localização no smartphone: como impedir que apps 'sigam' você o tempo todo

Sistemas como Windows, Android e iOS coletam dados de uso sob nomes como "melhorar o serviço" e "experiências personalizadas"; veja onde estão os ajustes e o que muda ao desativá-los

Telemetria: como encontrar e desativar a coleta de dados de uso no celular e no computador (Magnific)

Telemetria: como encontrar e desativar a coleta de dados de uso no celular e no computador (Magnific)

Marina Semensato
Marina Semensato

Colaboradora

Publicado em 19 de setembro de 2026 às 11h38.

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RESUMO | A telemetria é a coleta automática de dados de uso que sistemas operacionais, navegadores e aplicativos enviam aos seus fabricantes. Ela aparece sob nomes como "dados de diagnóstico", "melhorar o serviço" e "experiências personalizadas" — e, na maioria dos dispositivos, vem ativada por padrão. Desligar a coleta opcional não elimina todo o envio de informações, mas reduz o volume de dados compartilhados e limita a personalização baseada em comportamento. Este guia mostra onde ficam esses ajustes no Windows, Android, iPhone, Chrome e Firefox.

A telemetria é o envio automático de informações do dispositivo para os servidores do fabricante. Os dados podem incluir versão do sistema, consumo de bateria, eventos de erro, frequência de uso de recursos e identificadores técnicos. Dependendo do produto, relatórios de falha podem conter trechos do estado da memória do aparelho — o que, segundo a Microsoft, pode incluir partes de arquivos.

A coleta ocorre em camadas. O sistema operacional envia um conjunto de dados; o navegador mantém configurações próprias; aplicativos individuais podem registrar eventos à parte; e a conta on-line armazena histórico de atividade. Desligar um desses controles não altera os demais.

A LGPD determina que o tratamento de dados deve se limitar ao mínimo necessário para a finalidade informada. A ANPD reforça que, quando um objetivo puder ser alcançado por meio menos invasivo, esse caminho deve ser adotado.

O que muda ao desativar a telemetria

Desligar a coleta opcional reduz o compartilhamento, mas não transforma o aparelho em um dispositivo invisível. Dados necessários para segurança, atualizações, autenticação e funcionamento básico continuam sendo enviados. No Android, o Google informa que desativar "Uso e diagnóstico" não impede o envio de informações para serviços considerados essenciais.

A medida também não produz ganho perceptível de desempenho. O volume de dados enviado é pequeno em relação ao funcionamento do sistema. A vantagem está em reduzir a exposição e limitar a personalização baseada em hábitos de uso.

Como desativar a telemetria no Windows 11

  1. Abra Configurações
  2. Entre em Privacidade e segurança
  3. Selecione Diagnóstico e comentários
  4. Em "Dados de diagnóstico", desative Enviar dados de diagnóstico opcionais
  5. Desative Experiências personalizadas

Ainda em Privacidade e segurança, procure Recomendações e ofertas e desative as opções de ofertas personalizadas, quando exibidas.

No Microsoft 365 (Word, Excel, Outlook), o controle é separado: abra qualquer aplicativo, vá em Arquivo > Conta > Privacidade da conta > Gerenciar configurações e escolha o nível de dados de diagnóstico.

Como desativar a telemetria no Android

  1. Abra Configurações
  2. Toque em Google
  3. Acesse Todos os serviços (se disponível)
  4. Entre em Uso e diagnóstico
  5. Desative o recurso

Esse controle não interfere na coleta feita por aplicativos instalados. Para reduzir o registro de pesquisas e interações da conta Google, vá em Configurações > Google > Gerenciar sua Conta > Dados e privacidade > Atividade na Web e de apps e escolha desativar ou excluir a atividade armazenada.

Como desativar a telemetria no iPhone e iPad

  1. Abra Ajustes
  2. Toque em Privacidade e Segurança
  3. Entre em Análise e Melhorias
  4. Desative Compartilhar Análise do iPhone
  5. Desative Compartilhar Análise do iCloud, se exibido
  6. Revise Melhorar Siri e Ditado e Melhorar Siri e Apple Intelligence

Os nomes dos ajustes variam conforme a versão do iOS. Use a busca interna dos Ajustes com termos como "análise", "diagnóstico" e "Siri" para localizar as opções.

O Relatório de Privacidade dos Apps, em Ajustes > Privacidade e Segurança, mostra quantas vezes cada aplicativo acessou localização, câmera e microfone nos últimos sete dias. Ativá-lo por alguns dias antes de revogar permissões ajuda a identificar apps que acessam sensores sem necessidade aparente.

Como desativar a telemetria no Chrome e no Firefox

No Chrome (computador e celular):

  1. Abra o Chrome e toque nos três pontos
  2. Entre em Configurações
  3. Selecione Serviços do Google
  4. Desative Ajudar a melhorar os recursos e o desempenho do Chrome

No Firefox (computador e celular):

  1. Abra o Firefox e acesse Configurações
  2. Entre em Privacidade e segurança
  3. Localize Coleta e uso de dados do Firefox
  4. Desmarque Enviar dados técnicos e de interação para a Mozilla
  5. Revise também relatórios de falhas e conteúdo patrocinado

A Mozilla separa dados técnicos, relatórios de falhas e dados de marketing — desligar um item não desativa os demais.

Onde os ajustes ficam escondidos

A coleta aparece sob nomes diferentes dependendo do fabricante. Os mais comuns: "Dados de uso e diagnóstico", "Ajudar a melhorar o serviço", "Relatar falhas", "Experiências personalizadas", "Melhorar reconhecimento de voz", "Participar de programas de melhoria" e "Compartilhar análises".

Uma mesma empresa pode distribuir os controles entre sistema operacional, navegador, conta on-line e cada aplicativo. Desligar a opção do sistema não altera o que o navegador ou a conta continuam registrando.

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