China, Europa e Sudeste Asiático têm prioridades diferentes na compra de veículos de nova energia

Conforto e qualidade de vida aparecem como o principal motivo para a compra de veículos de nova energia, segundo uma pesquisa global da NielsenIQ. Entre mais de 10 mil entrevistados, 42% disseram buscar uma experiência de mobilidade mais confortável e capaz de melhorar a qualidade de vida.

O resultado ficou acima de razões mais funcionais, como deslocamentos diários e uso profissional. Segurança, liberdade e recursos inteligentes também aparecem entre os fatores considerados pelos consumidores na escolha do veículo.

As prioridades, porém, mudam conforme o mercado. Na China, os consumidores demonstram maior interesse em transformar o carro em um espaço voltado à família, com atenção ao espaço interno e às viagens em grupo.

Nos países nórdicos, entram na decisão fatores como viagens com animais de estimação e um estilo de vida mais sustentável. No Sudeste Asiático, os veículos de nova energia aparecem associados ao aumento da renda e à ascensão social. No Reino Unido, os custos de uso recebem mais atenção.

Japão e Coreia do Sul apresentam outro comportamento: a compra costuma estar relacionada a mudanças na rotina de deslocamento provocadas por uma nova residência ou emprego.

A bateria também se tornou um dos principais critérios de avaliação. Cerca de 80% dos entrevistados consideram que ela influencia diretamente a segurança do veículo e funciona como um indicador da qualidade geral do automóvel.

A pesquisa também identificou maior reconhecimento de marcas chinesas de baterias fora da China. A CATL lidera em reconhecimento no Sudeste Asiático e na maioria dos países europeus analisados, enquanto a BYD apresenta maior presença principalmente no Sudeste Asiático e no Reino Unido.

O levantamento reuniu 10.090 respostas válidas por meio de questionários online, sendo 3.035 na China e 7.055 em outros países.

Fonte: chinanews.com.cn