Apple renova aposta na China após vendas na região crescerem 38%

As vendas da Apple na China cresceram 38% no primeiro trimestre fiscal de 2026, totalizando US$ 25,5 bilhões e superando com a estimativa de analistas, que esperavam US$ 21 bilhões. O desempenho reforça a importância estratégica do maior mercado de smartphones do mundo para a companhia, em um momento de pressão crescente da concorrência local.

A região da “Grande China” — que inclui China continental, Taiwan e Hong Kong — representou cerca de 18% da receita total da Apple, de US$ 143,8 bilhões. O resultado foi impulsionado principalmente pela demanda do iPhone 17, que atingiu um recorde histórico de vendas por lá.

“Estabelecemos um recorde histórico de atualizações na China continental e vimos crescimento de dois dígitos entre consumidores que migraram de outras marcas”, disse Tim Cook, CEO da Apple.

A recuperação acontece após anos de queda nas vendas locais, reflexo da intensificação das tensões geopolíticas e da retomada da Huawei no mercado doméstico em 2024.

O salto agora afasta, ao menos temporariamente, o risco de uma erosão acelerada da participação da Apple no país. Cook destacou a performance como um sinal positivo para 2026, mesmo diante de riscos como tarifas, regulação e gargalos logísticos.

Lucro sobe 16% e iPhone lidera resultado global

A Apple registrou lucro líquido de US$ 42,1 bilhões no trimestre encerrado em dezembro, avanço de 16% em relação ao mesmo período do ano anterior. O lucro por ação (EPS) foi de US$ 2,84, bem acima da estimativa de US$ 2,67. A receita total, de US$ 143,76 bilhões, também superou as expectativas e representa um crescimento anual de 16%.

O principal motor do trimestre foi o iPhone, com receita de US$ 85,27 bilhões — alta de 23% ano a ano. A marca é a maior já registrada para o produto.

A base ativa de dispositivos da Apple alcançou 2,5 bilhões de unidades, frente aos 2,35 bilhões do ano anterior. O dado é monitorado de perto por analistas por indicar o potencial do negócio de serviços da empresa.

Outras linhas tiveram desempenho misto:

Macs: US$ 8,39 bilhões em receita, queda de 7% e abaixo das estimativas, mesmo após o lançamento do MacBook Pro com chip M4.

iPads: alta de 6%, com US$ 8,6 bilhões em vendas, superando as projeções. Metade dos compradores nunca havia tido um iPad.

Wearables, Home e Acessórios: US$ 11,49 bilhões, queda de 2% e abaixo das expectativas.

Serviços: crescimento de 14%, para US$ 30,01 bilhões, com destaque para Apple TV, assinaturas e publicidade.

Apesar do resultado positivo, as ações da Apple reagiram de forma tímida e encerraram o dia com alta de apenas 0,8%.