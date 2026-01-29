Tecnologia

ExameLabINTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Apple lança nova AirTag com mais alcance e privacidade

Modelo mantém preço da primeira versão no Brasil

Nova AirTag ficou mais fácil de rastrear (Divulgação/Apple)

Nova AirTag ficou mais fácil de rastrear (Divulgação/Apple)

Marina Semensato
Marina Semensato

Colaboradora

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 14h54.

A Apple anunciou nesta semana a segunda geração do AirTag, seu rastreador de objetos. A nova versão tem recursos para ampliar o alcance e a precisão da localização, além de reforçar recursos de privacidade.

O novo modelo já está disponível para encomenda no Brasil e mantém os mesmos preços da versão anterior: R$ 369 a unidade ou R$ 1.249 no pacote com quatro dispositivos. A chegada às lojas físicas está prevista para esta semana.

Atualizações

O maior novidade está no chip Ultra Wideband (UWB) de segunda geração, o mesmo utilizado no iPhone 17, iPhone Air, Apple Watch Series 11 e Apple Watch Ultra 3. Com ele, a função Precision Finding (Localização Precisa) passa a operar em um raio até 50% maior do que o da geração anterior, segundo a Apple.

Além do UWB, o Bluetooth foi aprimorado, e agora objetos podem ser detectados pela rede Buscar. Pela primeira vez, a Localização Precisa também pode ser usada no Apple Watch, sem a necessidade do iPhone, a partir do Apple Watch Series 9 ou posterior e o Apple Watch Ultra 2 ou posterior.

Outro avanço está na integração com o "Compartilhar Localização do Item", do iOS, que permite ao usuário enviar temporariamente a localização de um objeto perdido a terceiros, como companhias aéreas. O compartilhamento expira após sete dias ou quando o item é recuperado.

Componentes também tiveram um upgrade. O alto-falante ficou 50% mais potente e o alerta sonoro pode ser ouvido a uma distância até duas vezes maior.

A nova geração conta com proteções adicionais contra rastreamento indesejado, como alertas multiplataforma compatíveis com iOS e Android, além de identificadores Bluetooth que mudam com frequência. Segundo a Apple, nem mesmo a empresa tem acesso à identidade ou à localização dos dispositivos que auxiliam na busca por um item.

Compatibilidade e parcerias

Segundo a Apple, cerca de 50 companhias aéreas já usam o recurso para ajudar na localização de bagagens extraviadas. No Brasil, a Latam está entre as empresas participantes. Dados da SITA, empresa de tecnologia para o setor aéreo, indicam que o uso da AirTag reduziu atrasos de bagagens em 26% e a incidência de bagagens perdidas em até 90%.

A empresa reforça que o AirTag foi projetado exclusivamente para rastrear objetos, não pessoas ou animais de estimação. O dispositivo não armazena dados de localização nem histórico internamente, e toda a comunicação com a rede Buscar é protegida por criptografia de ponta a ponta.

Para funcionar, o acessório exige iPhone com iOS 26 ou posterior, ou iPad com iPadOS 26 ou posterior. Já a Localização Precisa no Apple Watch requer watchOS 26.2.1, além de modelos Series 9 ou posterior, ou Ultra 2 ou posterior.

Acompanhe tudo sobre:AppleTecnologia

Mais de Tecnologia

Após aval da Anvisa, alerta de hipertensão chega ao Apple Watch no Brasil

Jovem processa Meta e Google por danos à saúde mental causados por redes

Google fecha acordo de US$ 135 milhões por uso de dados móveis sem consentimento

A CEO do Hinge veio ao Brasil defender uma tese rara: sucesso é o usuário deletar o app

Mais na Exame

Inteligência Artificial

IA vai forçar metade das empresas a adotar "confiança zero" em dados até 2028

Tecnologia

Após aval da Anvisa, alerta de hipertensão chega ao Apple Watch no Brasil

Carreira

Clube CHRO EXAME reúne lideranças de RH em SP para discutir os desafios de 2026

Apresentado por GOVERNO DE SANTA CATARINA

Santa Catarina reforça estratégia para atrair turistas o ano todo