De 8 para 24 modelos: LG triplica lançamentos e lidera monitores no Brasil

De telas para escritório e gamers a equipamentos usados em hospitais, a diversificação do portfólio levou a LG à liderança do mercado brasileiro de monitores em valor, segundo dados do IDC Monitor Tracker no primeiro semestre.

Em 2026, a companhia sul-coreana prevê lançar 24 modelos no país — o triplo dos oito apresentados em 2024 e 50% acima dos 16 do ano passado. A maior parte das vendas se concentra no B2C, acompanhando categorias estratégicas como UltraGear, Smart Monitors, UltraWide e UltraFine.

O LG UltraGear 25G590B-B é apresentado pela companhia como o primeiro monitor do mundo com 1000Hz nativo — com overclock para até 1100Hz —, painel IPS, resposta de 1ms e compatibilidade com NVIDIA G-SYNC e AMD FreeSync Premium. A linha ganha cinco novos modelos neste ano, com taxas de até 200Hz nativo.

Em entrevista à EXAME, Leonardo Almeida, gerente sênior de monitores da LG Electronics Brasil, atribui a liderança à amplitude do portfólio: "o monitor passou a ocupar um espaço importante em todos os momentos da vida dos nossos consumidores, e por isso temos uma atuação bastante consolidada no mercado brasileiro".

Produção local e novos lançamentos

Por trás do recorde de lançamentos está a fábrica da companhia em Manaus. A operação brasileira é a segunda mais representativa da LG no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, segundo Almeida — o que permite trazer lançamentos globais com mais velocidade ao mercado local.

A empresa não teme canibalização entre tantos lançamentos simultâneos: a lógica é de segmentação por perfil de uso, não de volume. "Hoje não existe mais um único perfil de usuário de monitor. Temos consumidores que priorizam produtividade, outros que buscam experiência gamer de alta performance, profissionais que precisam de precisão de imagem e usuários que procuram mais flexibilidade e conectividade", afirma. As diferentes famílias da LG — UltraGear, UltraWide, UltraFine e Smart Monitor — atendem a ocasiões de uso distintas.

O consumidor que troca de tela até 1.200 vezes por dia

A mudança de comportamento do público é vista pela LG como o principal motor da expansão do mercado. Segundo Almeida, o brasileiro médio usa cerca de seis aplicações simultaneamente e alterna de tela até 1.200 vezes por dia — um cenário que aumentou a relevância do monitor na rotina.

"O monitor deixou de ser visto apenas como equipamento complementar ao computador. A representatividade de monitores a partir de 27 polegadas triplicou de 2022 para 2026. Hoje o consumidor busca uma tela que acompanhe trabalho, estudo, criação, entretenimento e jogos", diz. Modelos como os Smart Monitors, que acessam conteúdo direto pela tela, e os UltraWide, que substituem configurações com dois monitores, reforçam essa mudança: "em vez de pensar 'qual monitor eu preciso para o meu computador?', o consumidor começa a pensar 'o que eu quero fazer com essa tela?'".

A nova geração de Smart Monitors chega em versões de 24, 27 e 32 polegadas, de Full HD a 4K, com recursos de inteligência artificial para som e imagem, sistema webOS 26 e integração com o ecossistema LG ThinQ. Na linha UltraWide, onde a LG diz manter a liderança de mercado há praticamente toda a década, o carro-chefe de 2026 é o LG UltraWide 34U620B-B, tela curva de 34 polegadas, formato 21:9, resolução QHD e KVM integrado.

Para Almeida, a vantagem no segmento vai além do formato: "os consumidores brasileiros associam fortemente o padrão da categoria à marca LG. Fomos pioneiros na popularização desse formato e continuamos investindo mesmo depois da entrada de novos competidores."

Apostas no mercado B2B e em monitores médicos

Além do consumidor final, a LG tem ampliado a atuação no mercado corporativo, incluindo soluções para empresas, governo, educação, saúde e ambientes criativos. Segundo Almeida, o B2B virou frente estratégica à medida que os clientes ficam mais atentos a especificações técnicas voltadas a cada necessidade profissional.

Um segmento específico é o de monitores médicos, usados em centros cirúrgicos, clínicas e laboratórios, com modelos que ajudam na análise de mamografias e leitura de raio X digital. O executivo credita à regulamentação da Anvisa, de 2022, boa parte do avanço da categoria no país: "os monitores médicos fazem parte de uma categoria bastante específica, em que os requisitos de desempenho e confiabilidade são diferentes daqueles encontrados em produtos de consumo.

Não se trata simplesmente de adaptar um monitor convencional para o ambiente hospitalar". Desde a norma, a demanda por monitores com grau médico para diagnóstico por imagem cresce de forma consistente, e a expectativa da empresa é de expansão exponencial nos próximos anos.

De olho no mercado gamer

No segmento gamer, a LG reforça as linhas UltraGear e UltraGear OLED e amplia o vínculo com a comunidade de eSports por meio de parceria com o MIBR. Neste ano, o patrocínio se estendeu a todas as equipes de CS2 do time — cuja formação feminina venceu o torneio Rainhas do Clutch — e à equipe de Rocket League. A companhia também vai promover, com o MIBR, o programa de descoberta de talentos "Feitos no Brasil by UltraGear" e a WiBR Cup, voltada às modalidades inclusiva e feminina.

"Fomos pioneiros ao investir no mercado gamer, não somente pelos modelos que trazemos ao mercado nacional, como também pelas ações no cenário de eSports com amplo reconhecimento da comunidade gamer no Brasil", afirma Almeida. "Tudo isso gera aprendizados sobre performance e necessidades dos jogadores que se refletirão em futuros lançamentos."