A Samsung quer levar sua aposta em inteligência artificial para além das telas dos smartphones e colocá-la no chão de fábrica. A divisão de semicondutores da companhia criou uma equipe dedicada a desenvolver e introduzir robôs em suas instalações industriais, segundo o jornal sul-coreano MoneyToday.

A iniciativa voltou ao noticiário nesta sexta-feira, 27, acompanhada de uma alta nas ações de empresas de robótica na Coreia do Sul. O movimento se insere em uma estratégia mais ampla da Samsung, que prevê transformar suas operações de manufatura em fábricas orientadas por IA até 2030, com humanoides e máquinas especializadas.

O objetivo é ampliar a autonomia em atividades que vão da movimentação de materiais à inspeção de qualidade. O plano reúne agentes de software, responsáveis por analisar informações e coordenar tarefas, e robôs capazes de executar ações físicas.

O que a Samsung prepara para as fábricas de chips?

Segundo o MoneyToday, a equipe de robótica está vinculada à área de manufatura e infraestrutura da divisão Device Solutions, responsável pelos semicondutores. Sua função é desenvolver tecnologias adequadas às fábricas de chips e introduzi-las nos locais de produção.

O noticiário aponta uma estrutura dedicada a essa implementação, mas ainda deixa em aberto o desempenho das máquinas. As informações consultadas não apresentam uma comparação entre humanoides e os equipamentos já utilizados nas mesmas tarefas, nem detalham o tempo necessário para cada operação ou a frequência de intervenção humana.

Essa diferença importa na passagem das demonstrações para o trabalho industrial. A criação de uma equipe e a previsão de implantação precisam ser acompanhadas de resultados que mostrem o que os robôs conseguem executar com regularidade dentro da fábrica.

A tecnologia dos celulares entra na estratégia industrial

A Samsung apresentou seu plano global em 28 de fevereiro, antes do Mobile World Congress, realizado em março. Na ocasião, afirmou que aproveitaria capacidades de IA desenvolvidas para o setor móvel para ampliar a autonomia de suas operações industriais.

A estratégia prevê agentes especializados em produção, qualidade e logística, além de simulações com gêmeos digitais, representações virtuais usadas para analisar processos antes de mudanças na operação física.

A empresa também pretende aplicar IA à manutenção e à prevenção de riscos.

Na parte robótica, o comunicado inclui humanoides e equipamentos desenhados para funções específicas, como transportar materiais, realizar montagem de precisão e monitorar áreas de acesso limitado ou perigoso. A Samsung não restringiu sua proposta ao formato humano.

A aposta passa por hardware e software

A aproximação com a robótica já vinha sendo construída por meio da Rainbow Robotics. No fim de 2024, a Samsung anunciou que exerceria uma opção para elevar sua participação na empresa de 14,7% para 35%, tornando-se sua maior acionista e incorporando-a como subsidiária nas demonstrações financeiras.

Fundada por pesquisadores ligados ao instituto sul-coreano KAIST, a Rainbow desenvolve tecnologias como robôs colaborativos, manipuladores móveis com dois braços e máquinas autônomas para transporte. A parceria foi apresentada como uma forma de combinar essa experiência com o software e a IA da Samsung.

Outra frente está na Samsung SDS, empresa de serviços de tecnologia do grupo. Na apresentação de resultados do terceiro trimestre, ela informou que pretende lançar, em 2027, uma plataforma para coordenar robôs, abrangendo do treinamento à operação.

A SDS também relatou projetos-piloto com empresas do grupo e disse que a expansão para linhas de produção dependerá dos resultados. O desenvolvimento de modelos para controlar robôs integra essa disputa para conectar instruções, percepção do ambiente e movimentos.

Investidores antecipam oportunidades para fornecedores

A expectativa de novos negócios movimentou a bolsa sul-coreana. Às 10h48, no horário local, as ações da Clobot subiam 23,56%, enquanto a Rainbow Robotics avançava 11,99%, segundo o MoneyToday. Os números são de uma fotografia do pregão, sem representar o fechamento.

A alta ocorreu em meio às notícias sobre a Samsung e à expectativa por novidades de robótica na CES 2027. Na avaliação de analistas ouvidos pelo jornal, a atenção deverá se voltar às empresas que conseguirem demonstrar desempenho nos locais de trabalho e conquistar espaço nas cadeias de fornecedores.

Para as operações brasileiras, ainda falta um cronograma específico. O comunicado da Samsung estabelece uma ambição global, mas não identifica quais unidades no Brasil receberiam humanoides, em quais funções ou a partir de quando.