A Samsung é mais conhecida pelos celulares Galaxy, mas foi outro produto que ajudou a empresa a bater recorde de lucro no último trimestre: os chips de memória. Eles estão nos smartphones e nos computadores e também são indispensáveis para os servidores que treinam e rodam sistemas de inteligência artificial.

Nesta quarta-feira, 25, a Samsung Electronics perdeu cerca de US$ 81 bilhões em valor de mercado. A ação caiu 9,87% em Seul, e a rival SK Hynix recuou 11,05%, depois de uma onda de vendas de ações de fabricantes de chips nos Estados Unidos. A dúvida é se as empresas que montam data centers vão continuar comprando memória no ritmo que justificou a expansão das fábricas.

O que a Samsung vende para a indústria de IA

Um servidor de IA precisa de chips que façam os cálculos e de memória que entregue os dados rápido o bastante para que esses chips não fiquem esperando. A Nvidia projeta processadores para essa tarefa. Samsung, SK Hynix e Micron fabricam, entre outros componentes, a memória de alta largura de banda, conhecida como HBM. Ela fica ao lado do processador e usa chips de memória empilhados para transferir muita informação de uma vez.

Esses servidores também precisam guardar os dados que usam. Aí entra a memória NAND, que armazena arquivos mesmo sem energia. É a tecnologia que está tanto no armazenamento interno do celular quanto nos SSDs de um data center. Samsung e SK Hynix estão investindo para fabricar versões mais avançadas desses chips e fecharam acordos para usar parte da tecnologia da chinesa YMTC.

Por que a memória pode sobrar de um lado e faltar do outro

Segundo a consultoria TrendForce, provedores de nuvem da China reduziram seus planos de compra de SSDs para 2027, enquanto fabricantes seguem ampliando a produção. A combinação pode fazer sobrar NAND e derrubar o preço pago por quem compra em grande escala. Já para a DRAM, a memória de trabalho usada em computadores e servidores, a consultoria ainda projeta oferta apertada em 2027, embora com aumentos de preço menores. A projeção não traz um preço separado para a HBM.

Foi o risco de uma virada nos preços de memória que levou o BNP Paribas a rebaixar sua recomendação para a americana Micron na terça-feira. A empresa caiu 11% nos Estados Unidos antes de a bolsa de Seul abrir. A Samsung, que divulgou lucro operacional recorde de 107,4 trilhões de wons no terceiro trimestre, agora precisa mostrar que consegue manter o negócio rentável mesmo se parte desses chips ficar mais barata.

Para quem compra celular ou notebook, a queda da ação não muda o preço na loja. Mesmo que o armazenamento fique mais barato para os fabricantes, a memória usada pelo aparelho para rodar aplicativos pode continuar cara. São componentes diferentes, e o preço final depende também de quanto as marcas pagaram pelo estoque que já têm.

Perguntas frequentes

Por que as ações da Samsung caíram? A queda acompanhou a de outras fabricantes de chips. O mercado passou a considerar a possibilidade de a produção de alguns tipos de memória crescer mais rápido que as encomendas, o que pode reduzir os preços e os lucros.