O Lycabettus, restaurante do hotel Andronis Luxury Suites, em Oia, é o único da Grécia com duas estrelas na edição 2027 do Guia Michelin. A seleção, divulgada em outubro, marcou também a estreia de Santorini no guia, que até então avaliava no país apenas restaurantes de Atenas.

A distinção chama atenção pela forma como veio. O Lycabettus entrou na seleção já com duas estrelas, sem passar pela primeira, algo que, segundo a própria Michelin, aconteceu apenas em poucos casos no mundo. A categoria indica, pelos critérios do guia, uma cozinha que justifica um desvio de rota.

A chegada do Lycabettus coincide com uma troca de posições entre as casas mais premiadas do país. O Delta, restaurante do Centro Cultural da Fundação Stavros Niarchos, em Atenas, perdeu nesta edição a segunda estrela, que mantinha desde 2022. Com isso, o restaurante de Santorini passou a ser o único representante grego na categoria.

O posto já foi do Spondi, casa de cozinha francesa no bairro ateniense de Pangrati. Primeiro restaurante grego a receber uma estrela Michelin, em 2002, o Spondi chegou a ter duas e voltou a ter uma em 2022. A Grécia nunca teve um restaurante com três estrelas.

Um guia maior para a Grécia

A edição 2027 ampliou a cobertura do país para três destinos: Atenas, Tessalônica e Santorini. Ao todo, 62 restaurantes fazem parte da seleção, quase o dobro da anterior. Além do Lycabettus, sete casas receberam a primeira estrela, quatro em Atenas e três em Santorini, e o total de restaurantes com uma estrela no país chegou a 19. A lista inclui ainda sete endereços com Bib Gourmand, selo para refeições com boa relação entre qualidade e preço, e 21 restaurantes recomendados.

Em Santorini, as estrelas únicas ficaram com o Botrini’s Santorini, o Lauda e o Selene. Com quatro casas estreladas na primeira participação, a ilha conhecida pelo turismo de casamentos e cruzeiros passa a ter peso no mapa da alta gastronomia grega.

O restaurante é comandado pelo chef executivo Christos Karagiannis e pelo chef de cozinha Petros Brandenburg. A proposta combina ingredientes locais e técnicas de inspiração francesa, servidos em menu-degustação ou à la carte. Entre os pratos destacados pelos inspetores estão a lula com molho de salmonete e a lagosta com purê de cenoura. A adega reúne mais de mil rótulos.

As mesas ficam em um terraço sobre a caldeira vulcânica de Santorini, com vista para o Mar Egeu, um dos cenários mais disputados da ilha.

O resultado também favoreceu o grupo hoteleiro Andronis, dono do Lycabettus. O Lauda, restaurante do Andronis Boutique Hotel, também em Oia, recebeu sua primeira estrela. Com isso, o grupo soma três estrelas Michelin em dois restaurantes na mesma vila.

Aberto em 1971, o Lauda é uma das casas mais antigas de Oia. A direção culinária é do francês Emmanuel Renaut, chef do Flocons de Sel, em Megève, nos Alpes franceses, restaurante com três estrelas Michelin desde 2012. Renaut, que recebeu o título de Meilleur Ouvrier de France em 2004 e trabalhou como subchef de Marc Veyrat, divide a cozinha do Lauda com o chef Orestis Sotiriou.

O hotel

O Andronis Luxury Suites fica nas falésias de Oia e tem 39 suítes e villas, todas voltadas para o mar e a caldeira. As acomodações contam com piscinas de borda infinita privativas, piscinas em cavernas ou banheiras de hidromassagem aquecidas. O hotel tem cinco estrelas no Forbes Travel Guide e integra a Legend Collection da Preferred Hotels & Resorts, rede de hotéis independentes de luxo. Além do Lycabettus, abriga o Miltos’ Greek Table, dedicado à cozinha tradicional grega, e o Mare Sanus Spa, com tratamentos da marca ESPA.