Uma semana no azul seria a primeira em oito para o Bitcoin. Depois de tocar US$ 57.300 na quarta-feira, 25, a criptomoeda acumula recuperação de quase 8% e voltou a ser negociada acima de US$ 61 mil, no maior patamar desde segunda-feira, segundo a Coinspeaker.

Na quinta-feira, 26, em um dia de liquidez reduzida pelo feriado de Ação de Graças nos Estados Unidos, o ativo se sustentou acima dos US$ 60 mil. Nas últimas 24 horas, a mínima foi de US$ 59.879 e a máxima, de US$ 61.739, de acordo com o CoinMarketCap.

A sequência de quedas semanais só encontra paralelo recente em 2022, quando o Bitcoin também emendou oito semanas no vermelho, segundo Vinicius Bazan, CEO da Underblock. Para ele, a recuperação dos últimos dias ainda tem base frágil.

"A maior parte dessa alta recente, depois do mergulho para os 55 mil, foi puxada pelos perpétuos. Sempre que você tem um movimento puxado por futuros, ele tende a ter uma vida mais curta", afirma Bazan.

Os perpétuos são contratos futuros sem data de vencimento, usados para apostas alavancadas. Parte da alta, segundo o executivo, pode ter vindo de investidores que apostavam na queda e precisaram encerrar essas posições.

Por volta das 8h (horário de Brasília) desta sexta-feira, 27, o Bitcoin subia 1,42% nas últimas 24 horas, cotado a US$ 61.475.

Como deve ser o dia para o Bitcoin?

A sexta-feira marca o vencimento de cerca de US$ 6,8 bilhões em opções de Bitcoin na Deribit, o equivalente a 25,4% de todos os contratos em aberto, segundo a CryptoPotato. O chamado max pain, preço em que os detentores de opções teriam a maior perda conjunta, está em US$ 70 mil, cerca de 14% acima da cotação atual.

As bolsas americanas voltam a operar hoje, mas em pregão mais curto, por causa da Black Friday. A sessão reduzida ainda oferece pouca referência para avaliar se a demanda institucional voltou.

"Enquanto a gente não vir o movimento spot aparecendo com mais força, não dá para se animar demais com a retomada do Bitcoin", diz Bazan.

O executivo vê espaço para um período de lateralização, já que há compradores no mercado à vista abaixo de US$ 58 mil, mas sem força para sustentar novas altas. O relatório diário da KuCoin aponta suportes em US$ 58,5 mil e US$ 55 mil. A retomada da faixa entre US$ 62 mil e US$ 65 mil ajudaria a aliviar a pressão vendedora.

O pano de fundo macroeconômico segue pesado. Os dados de inflação divulgados na quarta-feira consolidaram a aposta de alta de juros pelo Federal Reserve (Fed, banco central americano) em dezembro.

"Não dá nem para dizer que está rolando uma rotação de capital do Bitcoin para outras classes, porque está tudo caindo junto, que é uma configuração muito rara no mercado", afirma Bazan, que cita bolsas, ouro e prata em queda e apenas o dólar em alta nas últimas semanas.

Nesta sexta-feira, porém, o quadro mudou. Ouro e prata subiram com mais força que o Bitcoin, enquanto o dólar perdeu valor nas negociações esvaziadas pelo feriado, segundo a Coinspeaker.

ETFs negativos e Fear & Greed no 'medo extremo'

Com o feriado de quinta-feira, o último pregão fechado nos Estados Unidos segue sendo o de quarta-feira, 25. Naquele dia, os fundos de Bitcoin negociados em bolsa (ETFs) americanos registraram resgates de US$ 453 milhões, o sétimo pregão consecutivo de saldo negativo.

Em novembro, as retiradas somam aproximadamente US$ 5,4 bilhões, o pior resultado mensal desde o lançamento desses produtos. O IBIT, da BlackRock, concentrou US$ 329,7 milhões dos resgates de quarta-feira.

O índice Fear & Greed (medo e ganância, na tradução literal) das criptomoedas ficou estável em 10 pontos, na zona de "medo extremo".

O indicador combina dados como momento de preços, volatilidade e posições no mercado de derivativos em uma pontuação de 0 a 100. Quanto mais perto de zero, maior o medo dos investidores. Valores próximos de 100 indicam otimismo e apetite por risco.

Para Bazan, a prioridade do investidor agora é atravessar a turbulência. Ele recomenda novos aportes periódicos, a estratégia conhecida como DCA (dollar cost averaging), apenas para quem tem caixa disponível.

"O que eu acho mais inviável aqui é você vender suas posições nesse momento, porque você está em um cenário onde a maior parte dos indicadores começa a apontar para fundo", diz.

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