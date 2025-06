Samsung e Nvidia investem milhões em startup de robótica avaliada em US$ 4,5 bilhões

Samsung e Nvidia vão assumir participações minoritárias na startup americana Skild AI, em um movimento estratégico para reforçar sua presença no mercado emergente de robótica voltada ao consumidor. A Skild desenvolve software para robôs autônomos e, com o novo aporte, avança em uma rodada Série B que avalia a empresa em cerca de US$ 4,5 bilhões, segundo informações da Bloomberg.

A Samsung investirá US$ 10 milhões na startup. Já a Nvidia, conhecida por suas placas gráficas e por sua dominância no mercado de chips para inteligência artificial, vai aportar US$ 25 milhões. A rodada é liderada pelo SoftBank, com um cheque de US$ 100 milhões.

Internamente, a Samsung trata a operação como uma forma de manter proximidade com a empresa e seus talentos, sem se comprometer com uma fatia maior do capital. A gigante sul-coreana também busca acompanhar os passos de outros conglomerados locais, como LG, Hanwha e Mirae Asset, que também realizaram aportes entre US$ 5 milhões e US$ 10 milhões na Skild.

Skild AI: startup desenvolve software avançado e modelos de inteligência física para robôs (Skild AI/Divulgação)

Do lado da Nvidia, o interesse se conecta à estratégia de longo prazo de expandir sua atuação para a chamada "inteligência artificial física", conceito que abrange robôs e veículos autônomos. A empresa americana tem desenvolvido chips, software e serviços para acelerar a adoção de robôs com capacidade de tomada de decisão autônoma.

O setor de robótica tem ganhado tração entre as big techs. Apple, Meta, Amazon e Google vêm ampliando investimentos na área, enquanto a Tesla trabalha no desenvolvimento do robô humanoide Optimus.

A própria Samsung já atua no segmento com aspiradores robóticos, mas suas ambições vão além. Em parceria com o Google, deve lançar ainda este ano o Ballie, um robô do tamanho de uma bola de futebol, capaz de projetar imagens em paredes. A companhia também é a maior acionista da Rainbow Robotics, fabricante de robôs humanoides e peça-chave na estratégia da empresa para o setor.

Há poucos meses, a Samsung fez um investimento minoritário na Physical Intelligence, outra startup de algoritmos aplicados à robótica, avaliada em US$ 2,4 bilhões após levantar cerca de US$ 400 milhões. A Nvidia, por sua vez, já aportou recursos em outras empresas do setor, como Figure AI e Serve Robotics.