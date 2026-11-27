RESUMO ＋ Grandes eventos se tornaram laboratórios operacionais para o varejo, com oportunidades para testar logística, atendimento, tecnologia e integração de fornecedores. Tito Barroso, Country Manager da rede Taco Bell Brasil, destaca como festivais e arenas permitem demonstrar a solidez de modelos de negócio a investidores e potenciais franqueados.

Por Tito Barroso , Country Manager de Taco Bell Brasil.

Quando uma marca participa de um grande evento, quase sempre fazemos as mesmas perguntas: quantas pessoas passaram pela ativação? Qual foi o alcance da campanha? Quanto a marca ganhou em visibilidade? São indicadores importantes, mas que revelam apenas parte da história.

Ao ocupar um festival ou uma arena esportiva, uma empresa submete toda a sua capacidade de execução a uma prova real de fogo.

Nos últimos anos, o varejo passou a conviver com consumidores mais criteriosos, margens pressionadas e alta complexidade operacional.

Dados consolidados de 2025 da Associação Brasileira de Franchising (ABF) revelam que o mercado de franquias brasileiro superou pela primeira vez a marca de R$ 301,7 bilhões em faturamento — um avanço de 10,5% em relação ao ano anterior, impulsionado por mais de 202 mil operações no país.

Esse ritmo de expansão exige disciplina rigorosa: quanto maior a rede, maior a dependência de uma cadeia de suprimentos integrada e de parceiros operacionais alinhados.

Em paralelo, levantamentos globais sobre o comportamento do consumidor apontam uma preferência consistente por marcas que ofereçam jornadas fluidas, ágeis e convenientes.

Essa exigência significa que o grande desafio ultrapassa o repasse de custos inflacionários: trata-se de entregar valor perceptível e excelência operacional em absolutamente todos os pontos de contato.

Não por acaso, grandes eventos deixam de ser simples ferramentas de marketing para assumir o papel de alavancas estratégicas para a alta gestão. Poucos ambientes conseguem reunir, no mesmo espaço e tempo, consumidores, fornecedores, parceiros logísticos, potenciais franqueados e investidores.

O que os grandes eventos revelam sobre um negócio

O consumidor final avalia a agilidade do atendimento e a qualidade do produto. O fornecedor monitora a capacidade de reabastecimento em tempo real. Os parceiros checam a integração dos sistemas de pagamento e pedidos.

Já investidores e futuros franqueados assistem à prova definitiva de como o modelo de negócio se comporta quando sai do papel e enfrenta uma demanda extrema fora do ambiente controlado das lojas.

É o teste de estresse definitivo da cadeia de valor. Boa parte do tempo, as empresas explicam ao mercado como funcionam; em eventos dessa dimensão, têm a oportunidade de demonstrar.

É quando logística, tecnologia, suprimentos e equipe precisam responder, em tempo real, a picos de consumo imprevistos.

Historicamente, a cadeia de suprimentos costuma ganhar destaque apenas quando algo falha. Em operações dessa natureza, porém, ela passa a ser um elemento central da construção de valor da marca.

Quando fornecedores, distribuidores e operadores trabalham de forma sincronizada, o ganho não se resume à eficiência — o que se fortalece é a confiança entre todos os elos que sustentam o crescimento da rede.

Quando a operação vira reputação

Enquanto a marca cria conexão com o consumidor, o negócio consolida relações B2B fundamentais para sustentar sua expansão. Ao mesmo tempo, esses ambientes aceleram aprendizados que levariam meses para acontecer na rotina das lojas.

Uma recalibragem na previsão de demanda, um ajuste no fluxo operacional ou uma melhoria na integração entre áreas geram informações valiosas que rapidamente retornam para a operação permanente.

Foi exatamente essa mentalidade que amadurecemos na Taco Bell Brasil ao participar de iniciativas como a Arena Brasileira e o Carnaval na Cidade, ambos em São Paulo e conectados a momentos culturalmente relevantes para o nosso povo.

O objetivo sempre foi ir além do patrocínio cultural: queríamos testar processos, aproximar diferentes elos da cadeia de suprimentos e comprovar a solidez do nosso modelo de negócio para investidores e potenciais franqueados.

Grandes eventos deixaram de ser apenas um palco institucional para se tornar plataformas integradas de negócios. Neles, as empresas demonstram a força da sua execução, a maturidade de suas relações e sua capacidade de crescer de forma consistente.

Talvez seja por isso que passei a enxergar esses ambientes como um excelente laboratório para o varejo.

Não porque sejam capazes de contar uma boa história sobre uma marca, mas porque conseguem revelar, diante de consumidores, parceiros e investidores, a consistência de um negócio.