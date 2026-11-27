Contatos do Google: Lixeira e Desfazer alterações recuperam números apagados em até 30 dias (iStock/Getty Images)
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Publicado em 27 de novembro de 2026 às 09h01.
Um contato apagado do Google pode ser recuperado em até 30 dias. O caminho mais seguro é a Lixeira, que devolve só o contato escolhido. O Desfazer alterações volta a agenda inteira para um momento anterior e pode desfazer edições e ocultar contatos criados depois. Antes de usá-lo, exporte a agenda.
Quem apaga um contato do Google por engano tem 30 dias para trazê-lo de volta. Esse é o prazo que o contato excluído passa na Lixeira do Google Contatos antes de ser eliminado de vez, segundo a Central de Ajuda do Google. A recuperação vale para contatos salvos na Conta Google, que sincroniza a agenda entre o celular e o computador.
O Google oferece dois caminhos para recuperar contatos: a Lixeira, que restaura um contato por vez, e o Desfazer alterações, que devolve a agenda inteira ao estado de um momento anterior. A escolha errada entre os dois pode trazer o número perdido e, de quebra, apagar o que foi feito nos dias seguintes.
O limite é de 30 dias a partir da exclusão, tanto na Lixeira quanto no Desfazer alterações. Depois desse prazo, o Google apaga o contato de forma definitiva e não há recuperação pelos recursos da conta.
O mesmo vale para quem esvaziou a Lixeira ou apagou o contato direto de lá. Segundo o Google, contatos removidos dessa forma não voltam nem com o Desfazer alterações.
A Lixeira é a primeira parada. Ela devolve apenas os contatos selecionados e não mexe em nenhum outro cadastro, edição ou inclusão feita depois da exclusão.
No computador:
No Android (app Contatos do Google):
No celular, a Lixeira só carrega com internet e com a sincronização automática da conta ativada. Em aparelhos com agenda própria da fabricante, como Samsung e Motorola, o caminho acima vale para o app Contatos do Google, disponível na Play Store.
O Desfazer alterações funciona como uma volta no tempo da agenda. O usuário escolhe um momento dos últimos 30 dias, e o Google restaura todos os contatos ao estado daquele instante. A reversão é coletiva: não há como escolher só um contato.
O recurso resolve casos que a Lixeira não alcança, como um número editado por engano, uma mesclagem errada de duplicatas, uma importação que bagunçou a agenda ou exclusões feitas na área Outros contatos, onde ficam endereços salvos de forma automática pelo Gmail. Segundo o Google, contatos apagados de Outros contatos não passam pela Lixeira.
No computador:
No Android:
A diferença fica clara com um exemplo. Imagine uma agenda com os contatos fictícios Paula Mendes e Rafael Costa:
Pela Lixeira, Paula volta para a agenda e nada mais muda. Rafael mantém o número novo, e Tiago continua salvo.
Pelo Desfazer alterações, o usuário precisa escolher um ponto anterior ao dia 12. Se voltar ao dia 9, Paula reaparece, mas Rafael volta ao número antigo, porque a edição do dia 10 também é desfeita. Tiago deixa de aparecer na agenda, já que não existia na data escolhida. O Google confirma esse efeito: contatos adicionados depois do período selecionado não aparecem após a restauração.
A Lixeira atende a exclusões pontuais. O Desfazer alterações fica para quando a Lixeira não tem o contato ou quando o problema é uma edição ou mesclagem errada.
O próprio Google sugere exportar a agenda antes de usar o Desfazer alterações. Com o arquivo em mãos, dá para reimportar os contatos criados depois do ponto escolhido. No computador:
Depois da reversão, o arquivo pode ser importado de volta. Se surgirem cadastros repetidos, a opção Mesclar e corrigir, no menu lateral do Google Contatos, junta as duplicatas.
Há quatro explicações mais comuns:
No último caso, o Google informa que não é possível recuperar o contato pela conta. A alternativa é restaurar um backup do próprio aparelho ou um arquivo exportado antes. Para evitar o problema, vale conferir no app Contatos se novos cadastros estão sendo salvos na Conta Google, e não no dispositivo.
Sim, se a exclusão tiver menos de 30 dias. O contato fica na Lixeira do Google Contatos e pode ser restaurado sem afetar o restante da agenda.
Não. Segundo o Google, contatos removidos da Lixeira não voltam nem pelo Desfazer alterações.
Os contatos adicionados depois do período escolhido deixam de aparecer. Por isso, o Google recomenda exportar a agenda antes da reversão.
Não pelos recursos da Conta Google. A Lixeira e o Desfazer alterações cobrem apenas os últimos 30 dias. A alternativa é um arquivo exportado ou um backup antigo.
Se o número estava salvo na Conta Google, sim. O WhatsApp lê a agenda do celular, e o nome volta a aparecer depois que o contato é restaurado e sincronizado.
Não pela Lixeira nem pelo Desfazer alterações, que só valem para contatos da Conta Google. Nesse caso, a saída é um backup do aparelho ou um arquivo exportado antes da perda.