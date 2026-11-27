RESUMO ＋ Um contato apagado do Google pode ser recuperado em até 30 dias. O caminho mais seguro é a Lixeira, que devolve só o contato escolhido. O Desfazer alterações volta a agenda inteira para um momento anterior e pode desfazer edições e ocultar contatos criados depois. Antes de usá-lo, exporte a agenda.

Quem apaga um contato do Google por engano tem 30 dias para trazê-lo de volta. Esse é o prazo que o contato excluído passa na Lixeira do Google Contatos antes de ser eliminado de vez, segundo a Central de Ajuda do Google. A recuperação vale para contatos salvos na Conta Google, que sincroniza a agenda entre o celular e o computador.

O Google oferece dois caminhos para recuperar contatos: a Lixeira, que restaura um contato por vez, e o Desfazer alterações, que devolve a agenda inteira ao estado de um momento anterior. A escolha errada entre os dois pode trazer o número perdido e, de quebra, apagar o que foi feito nos dias seguintes.

Por quanto tempo dá para recuperar um contato apagado do Google?

O limite é de 30 dias a partir da exclusão, tanto na Lixeira quanto no Desfazer alterações. Depois desse prazo, o Google apaga o contato de forma definitiva e não há recuperação pelos recursos da conta.

O mesmo vale para quem esvaziou a Lixeira ou apagou o contato direto de lá. Segundo o Google, contatos removidos dessa forma não voltam nem com o Desfazer alterações.

Como recuperar um contato pela Lixeira

A Lixeira é a primeira parada. Ela devolve apenas os contatos selecionados e não mexe em nenhum outro cadastro, edição ou inclusão feita depois da exclusão.

No computador:

Acesse contacts.google.com com a Conta Google que tinha o contato; No menu da esquerda, role a tela para baixo e clique em Lixeira; Marque a caixa ao lado do contato. Para selecionar todos, marque um deles e clique em Ações de seleção > Todos; Clique em Recuperar, no canto superior direito.

No Android (app Contatos do Google):

Abra o app Contatos; No canto superior direito, escolha a Conta Google que tinha o contato; Na parte de baixo da tela, toque em Organizar e depois em Lixeira; Toque no contato e depois em Recuperar. Para vários, toque e segure o primeiro, selecione os demais e vá em Mais > Recuperar.

No celular, a Lixeira só carrega com internet e com a sincronização automática da conta ativada. Em aparelhos com agenda própria da fabricante, como Samsung e Motorola, o caminho acima vale para o app Contatos do Google, disponível na Play Store.

O que faz o Desfazer alterações nos Contatos do Google?

O Desfazer alterações funciona como uma volta no tempo da agenda. O usuário escolhe um momento dos últimos 30 dias, e o Google restaura todos os contatos ao estado daquele instante. A reversão é coletiva: não há como escolher só um contato.

O recurso resolve casos que a Lixeira não alcança, como um número editado por engano, uma mesclagem errada de duplicatas, uma importação que bagunçou a agenda ou exclusões feitas na área Outros contatos, onde ficam endereços salvos de forma automática pelo Gmail. Segundo o Google, contatos apagados de Outros contatos não passam pela Lixeira.

No computador:

Acesse contacts.google.com; No canto superior direito, clique em Configurações e depois em Desfazer alterações; Escolha um período anterior à exclusão ou à edição errada; Clique em Confirmar.

No Android:

Abra o app Contatos; Toque na foto do perfil, no canto superior direito, e depois em Configurações de contatos; Em Editar contatos, toque em Desfazer alterações e, se solicitado, escolha a Conta Google; Selecione o período e toque em Confirmar.

Lixeira ou Desfazer alterações: qual usar?

A diferença fica clara com um exemplo. Imagine uma agenda com os contatos fictícios Paula Mendes e Rafael Costa:

Dia 10: o usuário troca o número de Rafael Costa pelo novo celular dele;

o usuário troca o número de Rafael Costa pelo novo celular dele; Dia 12: apaga Paula Mendes por engano;

apaga Paula Mendes por engano; Dia 14: salva um contato novo, Tiago Lima;

salva um contato novo, Tiago Lima; Dia 15: percebe que precisa do número de Paula.

Pela Lixeira, Paula volta para a agenda e nada mais muda. Rafael mantém o número novo, e Tiago continua salvo.

Pelo Desfazer alterações, o usuário precisa escolher um ponto anterior ao dia 12. Se voltar ao dia 9, Paula reaparece, mas Rafael volta ao número antigo, porque a edição do dia 10 também é desfeita. Tiago deixa de aparecer na agenda, já que não existia na data escolhida. O Google confirma esse efeito: contatos adicionados depois do período selecionado não aparecem após a restauração.

A Lixeira atende a exclusões pontuais. O Desfazer alterações fica para quando a Lixeira não tem o contato ou quando o problema é uma edição ou mesclagem errada.

Como exportar os contatos antes de reverter a agenda

O próprio Google sugere exportar a agenda antes de usar o Desfazer alterações. Com o arquivo em mãos, dá para reimportar os contatos criados depois do ponto escolhido. No computador:

Acesse contacts.google.com; Marque um contato e clique em Ações de seleção > Todos; No canto superior direito, clique em Mais ações e depois em Exportar; Escolha CSV do Google, formato indicado para backup, e clique em Exportar.

Depois da reversão, o arquivo pode ser importado de volta. Se surgirem cadastros repetidos, a opção Mesclar e corrigir, no menu lateral do Google Contatos, junta as duplicatas.

Por que o contato apagado não aparece na Lixeira?

Há quatro explicações mais comuns:

Prazo vencido: a exclusão aconteceu há mais de 30 dias;

a exclusão aconteceu há mais de 30 dias; Exclusão permanente: o contato foi removido da Lixeira, e nesse caso não há recuperação;

o contato foi removido da Lixeira, e nesse caso não há recuperação; Outros contatos: o registro vinha dessa área, e a saída é o Desfazer alterações;

o registro vinha dessa área, e a saída é o Desfazer alterações; Contato fora da Conta Google: o número estava salvo só na memória do celular, no chip ou em outra conta.

No último caso, o Google informa que não é possível recuperar o contato pela conta. A alternativa é restaurar um backup do próprio aparelho ou um arquivo exportado antes. Para evitar o problema, vale conferir no app Contatos se novos cadastros estão sendo salvos na Conta Google, e não no dispositivo.