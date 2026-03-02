Tecnologia

O plano da Hyundai para vencer a Tesla com um exército de robôs operários

Com o Atlas e um plano bilionário de automação industrial, montadora aposta na escala fabril para desafiar Musk no mercado trilionário de humanoides

Atlas, robô humanoide da Boston Dynamics, durante demonstração pública na CES 2026 (Getty Images)

Maria Eduarda Cury
Colaboradora

Publicado em 2 de março de 2026 às 15h51.

A Hyundai decidiu não disputar apenas carros elétricos com a Tesla. Quer vencer Elon Musk em um terreno ainda maior: o da robótica humanoide aplicada à indústria. A estratégia é criar um exército de operários robóticos para dominar fábricas primeiro e escalar no segmento doméstico depois.

Durante a CES, em Las Vegas, a empresa apresentou o Atlas, um humanoide de quase dois metros de altura e 90 quilos, projetado para substituir trabalhadores em tarefas repetitivas e pesadas. Equipado com inteligência artificial orientada pelo Google DeepMind, o robô levanta até 50 quilos, opera em ambientes extremos e foi desenhado para atuar em linhas de produção automotivas.

O diferencial não está apenas no hardware. Está no plano industrial por trás dele.

A Hyundai anunciou um investimento de US$ 6,3 bilhões em uma nova fábrica coordenada inteiramente por robôs. É uma abordagem pragmática: usar a própria indústria automobilística como campo de validação, redução de custos e ganho de escala.

A Tesla também investe pesado. Musk planeja destinar US$ 20 bilhões à robótica e já declarou que o Optimus pode se tornar mais relevante que os carros da companhia. Mas o foco do empresário está dividido entre promessas de uso doméstico, autonomia pessoal e integração com o ecossistema da xAI.

A Hyundai segue outra lógica: começar onde o retorno financeiro é mais previsível.

Economia de fábrica antes do sonho doméstico

O Atlas custa entre US$ 130 mil e US$ 140 mil. Segundo a Bloomberg, o retorno sobre investimento pode ocorrer em até dois anos, considerando um custo operacional projetado de US$ 5,10 por hora, abaixo do salário mínimo federal dos Estados Unidos, de US$ 7,25.

O cálculo é simples: fábricas operam 24 horas por dia, com tarefas repetitivas e previsíveis. Um robô que substitui múltiplos turnos humanos, reduz acidentes e mantém produtividade constante tem payback claro. É um argumento mais tangível do que a promessa de um assistente doméstico multifuncional.

Além disso, a Hyundai firmou parcerias estratégicas com Nvidia e Google para integrar sistemas avançados de inteligência artificial ao Atlas. A Tesla, por sua vez, aposta no desenvolvimento interno por meio da xAI. A diferença revela duas filosofias: colaboração com gigantes consolidadas de IA versus verticalização tecnológica.

Escala como arma competitiva

O Morgan Stanley projeta que o mercado de robôs humanoides pode atingir US$ 5 trilhões até 2050. Até recentemente, muitos investidores viam a Tesla como favorita natural nesse segmento.

A movimentação da Hyundai altera esse cenário. Se conseguir transformar o Atlas em operário padrão dentro de suas próprias plantas, a montadora cria um ciclo virtuoso. Produz robôs, usa robôs para produzir carros e usa carros para financiar mais robôs. A integração industrial pode reduzir custos mais rapidamente do que um modelo voltado inicialmente ao consumidor final.

