A sul-coreana SK Hynix é uma das líderes globais na expansão da produção de chips de memória. (JUNG YEON/Getty Images)
Editor de Inteligência Artificial e Tecnologia
Publicado em 25 de novembro de 2026 às 11h08.
Samsung e SK hynix, líderes do mercado de memória NAND, fecharam acordos para usar parte da tecnologia da chinesa YMTC, segundo o Nikkei Asia. No segundo trimestre de 2026, as duas sul-coreanas somavam 47% da receita mundial do setor, ante 51% um ano antes. No mesmo período, a YMTC passou de 11% para 14%, empatada com a japonesa Kioxia. As empresas não identificaram quais fábricas ou produtos seriam abrangidos.
Samsung e SK hynix, as duas maiores fabricantes de memória NAND do mundo, fecharam acordos para usar parte da tecnologia da chinesa YMTC. Os acordos são de licenciamento cruzado e envolvem uma técnica que a YMTC desenvolveu para fabricar os chips que armazenam arquivos em celulares e SSDs.
No segundo trimestre de 2026, Samsung e SK hynix responderam juntas por 47% da receita do setor, segundo a Counterpoint Research. Um ano antes, eram 51%. No mesmo intervalo, a fatia da YMTC subiu de 11% para 14%, empatada com a da Kioxia. A chinesa ficou a um ponto percentual da Micron, terceira colocada.
Em outubro, as duas sul-coreanas detalharam planos para modernizar suas fábricas de memória na China. Ainda não se sabe se alguma dessas unidades vai usar a tecnologia licenciada. Os termos dos acordos não foram divulgados.
No processo Xtacking, apresentado pela YMTC em 2018, as células que guardam os dados são fabricadas em uma lâmina de silício. Os circuitos que leem e gravam as informações ficam em outra.
As duas lâminas são unidas no fim. A separação deixa mais espaço para acomodar as células de memória no chip.
A Samsung mostrou em agosto uma memória com mais de 400 camadas feita com união de lâminas. Na mesma feira, a SK hynix apresentou seu primeiro chip NAND fabricado dessa forma, com 375 camadas. A empresa quer começar a produzir em escala, no primeiro semestre de 2027, um SSD para empresas com esse chip. Nenhuma das duas identificou o Xtacking como parte dos produtos apresentados.
Em outra operação, a SK hynix planeja converter títulos que já detém e comprar a fatia restante da Bain Capital na holding por meio da qual investe na fabricante japonesa Kioxia.
Se concluir as duas etapas, ficará com cerca de 14,1% da Kioxia de forma indireta. A conversão está prevista para 4 de dezembro, segundo o documento enviado à SEC, e a compra da fatia da Bain, por 100 milhões de ienes, pode ocorrer em outra data.
É o chip que guarda arquivos em SSDs e celulares mesmo quando o aparelho está desligado.
Não há confirmação. Os acordos foram noticiados pelo Nikkei Asia, mas as empresas não identificaram quais fábricas ou produtos seriam abrangidos.
Glossário
O que é memória NAND?
É um tipo de memória flash que armazena dados mesmo sem energia elétrica, usada em SSDs e armazenamento interno de dispositivos.
O que é Xtacking?
Técnica que separa a fabricação das células de memória e dos circuitos de controle em lâminas de silício diferentes, permitindo maior densidade de armazenamento.
O que é lâmina de silício?
Placa fina de silício usada como base para a fabricação de chips eletrônicos, onde são criados os componentes do circuito integrado.