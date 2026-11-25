Samsung e SK hynix, as duas maiores fabricantes de memória NAND do mundo, fecharam acordos para usar parte da tecnologia da chinesa YMTC. Os acordos são de licenciamento cruzado e envolvem uma técnica que a YMTC desenvolveu para fabricar os chips que armazenam arquivos em celulares e SSDs.

No segundo trimestre de 2026, Samsung e SK hynix responderam juntas por 47% da receita do setor, segundo a Counterpoint Research. Um ano antes, eram 51%. No mesmo intervalo, a fatia da YMTC subiu de 11% para 14%, empatada com a da Kioxia. A chinesa ficou a um ponto percentual da Micron, terceira colocada.

Em outubro, as duas sul-coreanas detalharam planos para modernizar suas fábricas de memória na China. Ainda não se sabe se alguma dessas unidades vai usar a tecnologia licenciada. Os termos dos acordos não foram divulgados.

O que a YMTC mudou na fabricação de chips

No processo Xtacking, apresentado pela YMTC em 2018, as células que guardam os dados são fabricadas em uma lâmina de silício. Os circuitos que leem e gravam as informações ficam em outra.

As duas lâminas são unidas no fim. A separação deixa mais espaço para acomodar as células de memória no chip.

A Samsung mostrou em agosto uma memória com mais de 400 camadas feita com união de lâminas. Na mesma feira, a SK hynix apresentou seu primeiro chip NAND fabricado dessa forma, com 375 camadas. A empresa quer começar a produzir em escala, no primeiro semestre de 2027, um SSD para empresas com esse chip. Nenhuma das duas identificou o Xtacking como parte dos produtos apresentados.

SK hynix prepara conversão para ficar com 14,1% da Kioxia

Em outra operação, a SK hynix planeja converter títulos que já detém e comprar a fatia restante da Bain Capital na holding por meio da qual investe na fabricante japonesa Kioxia.

Se concluir as duas etapas, ficará com cerca de 14,1% da Kioxia de forma indireta. A conversão está prevista para 4 de dezembro, segundo o documento enviado à SEC, e a compra da fatia da Bain, por 100 milhões de ienes, pode ocorrer em outra data.

Perguntas frequentes

Para que serve a memória NAND? ＋ É o chip que guarda arquivos em SSDs e celulares mesmo quando o aparelho está desligado.