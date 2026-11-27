A Motorola anunciou ofertas de Black Friday para celulares das famílias Signature, Edge e Razr, com acessórios incluídos nos pacotes.

Entre as condições divulgadas pela fabricante, o kit do Edge 70 Pro com o fone Moto Buds 2 custa R$ 3.239,10 à vista, enquanto o dobrável Razr 70 com capa protetora sai por R$ 3.599,10 na mesma modalidade.

As três ofertas destacadas pela empresa são de aparelhos com 256 GB de armazenamento. Os valores à vista incluem desconto de 10% sobre o preço promocional anunciado para cada conjunto. A fabricante também informa parcelamento em até 21 vezes sem juros, dependendo do valor da compra.

Quais celulares estão em promoção?

Os preços abaixo foram divulgados pela Motorola para sua loja oficial. A referência anterior corresponde ao valor informado pela própria fabricante para cada kit.

Kit Preço anterior informado Preço promocional À vista Signature 256 GB + Moto Buds 2 Plus R$ 6.998 R$ 5.199 R$ 4.679,10 Edge 70 Pro 256 GB + Moto Buds 2 R$ 4.199 R$ 3.599 R$ 3.239,10 Razr 70 256 GB verde + capa transparente R$ 5.499 R$ 3.999 R$ 3.599,10

Signature combina câmeras de 50 MP com fone sem fio

O Motorola Signature é o aparelho mais caro entre os três kits anunciados. O conjunto inclui o Moto Buds 2 Plus e custa R$ 4.679,10 à vista, ante a referência de R$ 6.998 divulgada pela empresa.

O smartphone reúne quatro câmeras de 50 megapixels, contando a frontal, e utiliza o sensor Sony LYTIA 828 na câmera principal. Segundo a fabricante, oferece gravação em 8K e zoom de até 100 vezes. Esse alcance máximo não deve ser confundido com ampliação exclusivamente óptica.

Edge 70 Pro tem o menor preço entre os kits com fone

O Edge 70 Pro acompanhado do Moto Buds 2 sai por R$ 3.599, ou R$ 3.239,10 à vista. O aparelho tem tela Extreme AMOLED de 6,8 polegadas e taxa de atualização de até 144 Hz, que permite exibir movimentos mais fluidos em conteúdos compatíveis.

O sistema fotográfico inclui três câmeras traseiras de 50 MP — principal, ultrawide e teleobjetiva periscópica — e uma frontal com a mesma resolução. A bateria tem capacidade típica de 6.500 mAh, com suporte a carregamento de até 90 W.

Razr 70 é a opção dobrável da seleção

A oferta do Razr 70 vale para a versão verde de 256 GB, acompanhada de uma capa protetora transparente. O preço anunciado é de R$ 3.999, com redução para R$ 3.599,10 no pagamento à vista.

O modelo fecha ao meio, no formato flip, e combina uma tela interna de 6,9 polegadas com outra externa de 3,6 polegadas. O painel menor permite consultar notificações, acessar aplicativos compatíveis e enquadrar selfies com as câmeras traseiras sem abrir o celular.

Como funcionam as condições de pagamento?

A Motorola informa parcelamento em até 21 vezes sem juros, sujeito ao valor do produto, e desconto de até 10% à vista. A quantidade de parcelas disponível e o total da compra devem ser conferidos na finalização do pedido.

Na comparação entre celulares na Black Friday, vale observar também o conteúdo do pacote. Nesta seleção, Signature e Edge 70 Pro incluem modelos diferentes de fones sem fio; o Razr 70 acompanha uma capa. Os preços anunciados se referem aos conjuntos, e não aos smartphones vendidos separadamente.