Motorola Signature: o celular de 256 GB foi anunciado em um kit com o fone Moto Buds 2 Plus
Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia
Publicado em 27 de novembro de 2026 às 09h36.
A Motorola anunciou kits de celulares com acessórios para a Black Friday de 2026 em sua loja oficial no Brasil. Os conjuntos incluem modelos das famílias Signature, Edge e Razr. Os preços à vista divulgados pela fabricante vão de R$ 3.239,10 a R$ 4.679,10.
A Motorola anunciou ofertas de Black Friday para celulares das famílias Signature, Edge e Razr, com acessórios incluídos nos pacotes.
Entre as condições divulgadas pela fabricante, o kit do Edge 70 Pro com o fone Moto Buds 2 custa R$ 3.239,10 à vista, enquanto o dobrável Razr 70 com capa protetora sai por R$ 3.599,10 na mesma modalidade.
As três ofertas destacadas pela empresa são de aparelhos com 256 GB de armazenamento. Os valores à vista incluem desconto de 10% sobre o preço promocional anunciado para cada conjunto. A fabricante também informa parcelamento em até 21 vezes sem juros, dependendo do valor da compra.
Os preços abaixo foram divulgados pela Motorola para sua loja oficial. A referência anterior corresponde ao valor informado pela própria fabricante para cada kit.
|Kit
|Preço anterior informado
|Preço promocional
|À vista
|Signature 256 GB + Moto Buds 2 Plus
|R$ 6.998
|R$ 5.199
|R$ 4.679,10
|Edge 70 Pro 256 GB + Moto Buds 2
|R$ 4.199
|R$ 3.599
|R$ 3.239,10
|Razr 70 256 GB verde + capa transparente
|R$ 5.499
|R$ 3.999
|R$ 3.599,10
O Motorola Signature é o aparelho mais caro entre os três kits anunciados. O conjunto inclui o Moto Buds 2 Plus e custa R$ 4.679,10 à vista, ante a referência de R$ 6.998 divulgada pela empresa.
O smartphone reúne quatro câmeras de 50 megapixels, contando a frontal, e utiliza o sensor Sony LYTIA 828 na câmera principal. Segundo a fabricante, oferece gravação em 8K e zoom de até 100 vezes. Esse alcance máximo não deve ser confundido com ampliação exclusivamente óptica.
O Edge 70 Pro acompanhado do Moto Buds 2 sai por R$ 3.599, ou R$ 3.239,10 à vista. O aparelho tem tela Extreme AMOLED de 6,8 polegadas e taxa de atualização de até 144 Hz, que permite exibir movimentos mais fluidos em conteúdos compatíveis.
O sistema fotográfico inclui três câmeras traseiras de 50 MP — principal, ultrawide e teleobjetiva periscópica — e uma frontal com a mesma resolução. A bateria tem capacidade típica de 6.500 mAh, com suporte a carregamento de até 90 W.
A oferta do Razr 70 vale para a versão verde de 256 GB, acompanhada de uma capa protetora transparente. O preço anunciado é de R$ 3.999, com redução para R$ 3.599,10 no pagamento à vista.
O modelo fecha ao meio, no formato flip, e combina uma tela interna de 6,9 polegadas com outra externa de 3,6 polegadas. O painel menor permite consultar notificações, acessar aplicativos compatíveis e enquadrar selfies com as câmeras traseiras sem abrir o celular.
A Motorola informa parcelamento em até 21 vezes sem juros, sujeito ao valor do produto, e desconto de até 10% à vista. A quantidade de parcelas disponível e o total da compra devem ser conferidos na finalização do pedido.
Na comparação entre celulares na Black Friday, vale observar também o conteúdo do pacote. Nesta seleção, Signature e Edge 70 Pro incluem modelos diferentes de fones sem fio; o Razr 70 acompanha uma capa. Os preços anunciados se referem aos conjuntos, e não aos smartphones vendidos separadamente.
Entre as três ofertas destacadas, o Edge 70 Pro de 256 GB com Moto Buds 2 custa R$ 3.599, ou R$ 3.239,10 à vista, segundo a fabricante.
A versão verde de 256 GB, com capa protetora transparente, foi anunciada por R$ 3.999, ou R$ 3.599,10 à vista.
O Signature acompanha o Moto Buds 2 Plus, e o Edge 70 Pro inclui o Moto Buds 2. O conjunto do Razr 70 contém uma capa protetora.
A Motorola informa parcelamento em até 21 vezes sem juros, dependendo do valor da compra. As condições disponíveis aparecem na finalização do pedido.
Glossário
Megapixels
Unidade de resolução de imagem. Um megapixel corresponde a um milhão de pixels.
AMOLED
Tipo de tela em que cada pixel emite a própria luz e pode ser desligado para exibir preto.
Taxa de atualização
Número de vezes por segundo que a tela atualiza a imagem, medido em hertz (Hz).
Teleobjetiva periscópica
Câmera que desvia a luz dentro do aparelho para acomodar as lentes de zoom óptico.
mAh
Miliampère-hora, unidade que indica quanta carga elétrica a bateria pode armazenar.