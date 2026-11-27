As operações de atendimento poderão ter mais agentes de inteligência artificial (IA) do que atendentes humanos em até dois anos. Essa é a expectativa de 79% dos líderes empresariais ouvidos no Brasil pelo relatório Zendesk CX Trends 2027. No conjunto dos dez países pesquisados, o percentual é de 74%.

Do outro lado da conversa, os consumidores querem preservar uma saída para falar com alguém. 90% dos brasileiros entrevistados consideram importante ter uma pessoa disponível quando necessário, e 79% dizem que a IA tornou o atendimento mais rápido, mas não necessariamente melhor.

O contraste atravessa a nona edição do estudo, divulgada em 17 de novembro. Enquanto as empresas projetam ampliar suas equipes digitais, os clientes cobram que a automação resolva o problema. Em 2025, a Zendesk anunciou um agente autônomo de suporte para resolver chamados sem intervenção humana.

A expectativa de mais agentes de IA é uma previsão dos entrevistados sobre suas operações, não uma projeção comprovada de demissões ou de substituição equivalente de trabalhadores.

Para Walter Hildebrandi, CTO da Zendesk para a América Latina, a expansão exige reorganizar as responsabilidades das equipes.

“À medida que os agentes de IA assumem novas tarefas, os profissionais de atendimento passam a ter outras responsabilidades, como lidar com situações mais complexas, analisar resultados e atuar em demandas que exigem maior sensibilidade e discernimento”, afirma, em comunicado.

Responder depressa não basta para o consumidor

A preferência declarada pelos brasileiros coloca a resolução à frente da velocidade. 85% dizem preferir esperar por um problema efetivamente resolvido a receber uma resposta instantânea que não o solucione. Na média global, são 81%.

A pesquisa também aponta que 83% dos consumidores brasileiros trocariam de marca depois de uma experiência ruim de atendimento, ante 64% no conjunto dos países. O dado mede uma intenção declarada, não a proporção de clientes que efetivamente abandonaram uma empresa.

Percepção dos consumidores Brasil Global Querem uma pessoa disponível quando necessário 90% 88% Preferem esperar pela resolução a receber uma resposta imediata sem solução 85% 81% Dizem que a IA tornou o atendimento mais rápido, mas não necessariamente melhor 79% 70% Trocariam de marca após uma experiência ruim de atendimento 83% 64%

No Brasil, 86% das lideranças defendem que fornecedores de IA cobrem por resultados verificados, como demandas resolvidas, em vez de apenas pelo volume de interações processadas. Outros 88% esperam acompanhar o custo por resolução em tempo real.

“A oportunidade agora é transformar o potencial cada vez maior da IA em melhores experiências para os clientes, e não simplesmente em mais automação”, afirma Shashi Upadhyay, presidente de Produto, Engenharia e IA da Zendesk, em comunicado.

O desafio passa a ser coordenar os agentes

Entre os líderes brasileiros, 80% dizem que coordenar vários agentes especializados numa mesma demanda já é um desafio importante. O mesmo percentual considera urgente criar funções formais de supervisão, diante da adoção de IA sem acompanhamento humano adequado nas organizações.

Segundo o levantamento, 84% das lideranças brasileiras afirmam que suas empresas estão requalificando profissionais de atendimento para funções de orquestração de agentes mais rapidamente do que contratando pessoas de fora para essas atividades.

“Isso exige uma revisão dos papéis internos e investimentos na capacitação das pessoas para essa nova dinâmica”, diz Hildebrandi.

Empresas brasileiras já apresentam aplicações que vão além de um único chatbot. A Centauro mantém mais de 900 agentes em uma plataforma utilizada por diferentes áreas.

Segundo a varejista, mais de 60% dos chamados de pós-venda no aplicativo foram resolvidos sem atendente no período medido, entre julho e agosto de 2026.

Na Cielo, agentes organizam relatos de clientes e ajudam a preparar projetos de novas funcionalidades. A decisão sobre quais iniciativas devem avançar permanece com a equipe de produto.

No varejo físico, a operadora de shoppings SYN adotou um assistente virtual que responde às dúvidas dos visitantes em vários idiomas. São aplicações distintas, que exigem medir tanto o trabalho automatizado quanto as decisões mantidas com pessoas.

O próximo contato pode vir da IA do cliente

No Brasil, 69% dos entrevistados dizem usar mais IA para pesquisar, comparar e tomar decisões de compra do que um ano antes, contra 49% na média global.

Além disso, 58% consideram importante poder pedir a um assistente pessoal de IA que resolva um problema de atendimento sem precisar contatar a empresa diretamente. O resultado mede o interesse nessa possibilidade, não quantas pessoas já delegam essas tarefas.

O agente da empresa pode precisar atender um assistente que representa o cliente. No relatório, a Zendesk defende que essas interações tenham permissões claras, ações rastreáveis e aprovação humana em etapas críticas.

Embora 82% dos consumidores brasileiros aceitassem etapas adicionais em troca de maior proteção contra fraudes, 75% se dizem desconfortáveis com análises comportamentais feitas sem consentimento explícito.

Como a pesquisa foi feita?

O CX Trends 2027 reúne duas pesquisas realizadas em julho e agosto de 2026: uma com mais de 3,1 mil consumidores e outra com mais de 4,4 mil representantes de empresas de diferentes portes.

Participaram Austrália, Brasil, Colômbia, França, Alemanha, Japão, México, Singapura, Reino Unido e Estados Unidos.

Segundo a Zendesk, os resultados foram ponderados para reduzir vieses nas amostras. Os percentuais desta reportagem foram arredondados a partir da planilha suplementar de dados brasileiros e globais fornecida pela companhia.

A pesquisa foi divulgada por uma fornecedora de software de atendimento e IA. Seus resultados registram percepções, práticas declaradas e expectativas dos participantes, sem demonstrar, por si só, o retorno financeiro ou a qualidade de cada implantação.